«Πούλησε και την Ακρόπολη ο Κούλης στον Ερντογάν»

Και τον Λευκό Πύργο, προσθέτω εγώ. Και στις δύο συσκευασίες, έδωσε δώρο και την Κνωσσό. Εν πάση περιπτώσει αυτά πιστεύουν οι σούπερ πατριώτες. Ενώ κανονικά ή θα έπρεπε να μην πάει καθόλου στην Άγκυρα ή αφού πήγε, να έριχνε δύο γροθιές στον Ερντογάν, να τον ξάπλωνε κάτω και φεύγοντας να έπαιρνε μαζί του και την Πόλη. «Κωνσταντίνος την έχασε, Κυριάκος θα την πάρει», για να εκπληρωθεί και ο λαϊκός μύθος.

Μη θέλετε να πάρω στα σοβαρά ανθρώπους οι οποίοι θαυμάζουν τον γνωστό γεωπολιτικό αναλυτή που, πριν από τέσσερα χρόνια, προέβλεπε πτώση του Κιέβου εντός ολίγων ημερών. Ρωσόφιλοι και τουρκοφάγοι, με νηπιώδη πολιτική σκέψη, αδυνατούν να δουν τη μεγάλη εικόνα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κάποιοι από αυτούς απλώς δε γουστάρουν τον Μητσοτάκη, για τους δικούς τους λόγους, και σε ό,τι κάνει βρίσκονται απέναντι.

Έτσι, αγνοούν ή κάνουν πως αγνοούν το γεγονός ότι και η παρούσα κυβέρνηση κινείται επάνω στην εθνική γραμμή της μιας και μοναδικής διαφοράς με την Τουρκία. Για όλα τα υπόλοιπα, ας υποβάλλουν τα παράπονά τους σε όλους τους πρώην πρωθυπουργούς που δεν επέκτειναν τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ν.μ., που επισκέφτηκαν και αυτοί πολλές φορές την Άγκυρα κατά την πρωθυπουργική τους θητεία, χαριεντιζόμενοι με τον Ερντογάν, που αμέλησαν εντελώς να εξοπλίσουν την πατρίδα μας όταν κυβερνούσαν.

Η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς καμιά αμφιβολία, έχει δαπανήσει τα περισσότερα κονδύλια για αμυντικές δαπάνες από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ προσπαθεί να συγκροτήσει ένα πλέγμα αμυντικών βιομηχανιών με τη βοήθεια φιλικών κρατών. Και υπάρχουν οι υπέρ-πατριώτες που της κουνούν το δάκτυλο. Προφανώς, έχουν άλλη στόχευση.

Αν κατάλαβα καλά κατηγορούν τον Μητσοτάκη διότι συνομιλεί με τον Ερντογάν. Σήμερα, όλοι συνομιλούν με όλους. Σημασία δεν έχει ο διάλογος, αλλά ποιες είναι οι θέσεις σου και πώς τις υπερασπίζεσαι. Και η ελληνική κυβέρνηση, όπως προανέφερα, τηρεί με ευλάβεια την πάγια εθνική θέση. Διαβάζω πως έτσι συμβάλλουμε στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας. Η Ελλάδα, όταν χρειάζεται, αναδεικνύει την επιθετικότητα του γείτονα η οποία δεν είναι ένα φαινόμενο που ανέδειξε η υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη, όπως ισχυρίζονται οι ανιστόρητοι υπέρ-πατριώτες. Η επιθετικότητα και ο ηγεμονισμός αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά της Τουρκικής Δημοκρατίας τα οποία έχουν εγκολπωθεί όλες οι τουρκικές ελίτ, κεμαλικές και ισλαμικές. Ο θάνατος του Ηλιάκη και οι υπερπτήσεις τουρκικών αεροπλάνων, επί άλλων ελληνικών κυβερνήσεων συνέβησαν.

Εμείς αυτόν τον γείτονα έχουμε, με αυτόν πορευόμαστε, με αυτόν οφείλουμε να συνομιλούμε. Και από την άλλη πλευρά συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε και επιχειρούμε να οικοδομήσουμε συνεργασίες πολύτιμες για την εθνική μας άμυνα. Αυτή η κυβέρνηση αυτό ακριβώς κάνει και με επιτυχία.

Όσον αφορά τους τουρκοφάγους σούπερ-πατριώτες να τους υπενθυμίσω πως και κάποιος άλλος προγραμμάτιζε να πιει τον καφέ του, ως πορθητής, σε τρεις μέρες στην Κωνσταντινούπολη, με τα γνωστά αποτελέσματα.