Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα: Ο μίνι διάλογος στην υποδοχή (pics&vid)

Προσβλέποντας σε ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο και στη διατήρηση ανοικτών διαύλων, με αδιαπραγμάτευτες τις εθνικές θέσεις και με στόχο να υπάρξει πρόοδος σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντώνται αυτήν την ώρα στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα.

«Γεια σας κ. πρόεδρε», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο. «Όλα καλά, πολύ καλά», φέρεται να είπαν οι δύο ηγέτες κατά την πρώτη τους επαφή.

Ο πρωθυπουργός έφτασε στις 14:30 στην τουρκική πρωτεύουσα, πλαισιωμένος από δέκα υπουργούς της κυβέρνησης. Στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, ο αναπληρωτής δήμαρχος, καθώς και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Εκ των βασικών στόχων να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων και να γίνει ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων

Στις 15:15 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί κοινές δηλώσεις, ενώ δεν θα γίνουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Α’.

Οι στόχοι της συνάντησης

Πρώτιστος στόχος τόσο της συνάντησης κορυφής όσο και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι να δοθεί το μήνυμα ότι Ελλάδα και Τουρκία, παρά τις δομικές διαφορές τους, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν.

Δεδομένο είναι ότι η συνάντηση διεξάγεται υπό την πλέον ρευστή γεωπολιτική συνθήκη των τελευταίων δεκαετιών, ενώ τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν διαμηνύσει ότι για τη διευθέτηση των διμερών ζητημάτων τους δεν απαιτείται οποιουδήποτε είδους επιδιαιτησία.

Όπως επισήμανε στην ΕΡΤ ο Νίκος Μελέτης, «η σύνθεση των δύο ομάδων που ακολουθούν, των υπουργικών ομάδων που ακολουθούν, θα καθίσουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, δείχνει και την πρόθεση των δύο πλευρών να αναδείξουν μία θετική ατζέντα. Είναι η οικονομία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η πολιτική προστασία και η δημόσια ασφάλεια, τα οποία είναι θέματα που αφορούν τις δύο χώρες και μπορεί να υπάρξει υψηλό επίπεδο συνεργασίας».

Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας

Μήνυμα για «ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονες μας» έστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως «σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη.

Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονες μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο βασικός στόχος των επαφών της χώρας, είτε γνωστών είτε άγνωστων, είτε των φανερών είτε των μη φανερών, είναι η Τουρκία να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

«Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.