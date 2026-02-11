Ερντογάν λίγο πριν τη συνάντηση με τον Κυρ. Μητσοτάκη: Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια  για εμάς και τους γείτονές μας

Μήνυμα για «ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονες μας» έστειλε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα.

Σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως «σήμερα θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη.

Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονες μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο βασικός στόχος των επαφών της χώρας, είτε γνωστών είτε άγνωστων, είτε των φανερών είτε των μη φανερών, είναι η Τουρκία να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

«Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης» συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.