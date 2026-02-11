Handelsblatt για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Απίθανο να σημειωθεί κάποια θεαματική εξέλιξη

Για τη σημερινή επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt, αξιολογώντας αρκετά συγκρατημένα τη φάση στην οποία βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις με την Τουρκία.

Δεδομένων των διεθνών προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή των δύο γειτόνων, «ΕΕ και ΝΑΤΟ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή το ελληνοτουρκικό τετ α τετ. Οι συγκρούσεις των δύο χωρών αποδυναμώνουν το ΝΑΤΟ στη στρατηγικά ευαίσθητη νοτιοανατολική του πτέρυγα. Πολλές φορές στο παρελθόν Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν στα πρόθυρα στρατιωτικής σύγκρουσης, επομένως εάν καταφέρουν τώρα να επιλύσουν τις διαφορές τους, αυτό θα αποτελέσει κέρδος τόσο για το ΝΑΤΟ όσο και την ΕΕ, […] σε μία περίοδο κατά την οποία η ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο όξυνε την αντιπαράθεση για τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες».

Πάντως, οι δυσκολίες φαίνεται να ξεκινούν «ήδη από τη διαμόρφωση της ημερήσιας διάταξης. Η Τουρκία επιθυμεί να συζητηθούν όλα τα διμερή ζητήματα, ενώ ο Μητσοτάκης κατέστησε αντιθέτως σαφές πως για την Ελλάδα μοναδικό αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών. Ζητήματα που άπτονται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας δεν είναι διαπραγματεύσιμα για την Αθήνα.

Ως εκ τούτου, δεν θεωρείται πιθανό να σημειωθεί κάποια θεαματική εξέλιξη. Φαίνεται, ωστόσο, πως και οι δύο πλευρές επιθυμούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να αποφύγουν νέες εντάσεις. Σε αυτό έχει συμφέρον και η Τουρκία, η οποία επιδιώκει διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για την επέκταση της τελωνειακής ένωσης και για διευκολύνσεις στη χορήγηση θεωρήσεων σε Τούρκους πολίτες. Ο Ερντογάν γνωρίζει ότι χωρίς τη στήριξη της Ελλάδας αυτό δεν μπορεί να συμβεί».

Όπως παρατηρεί ακόμα η Handelsblatt, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος προσέγγισης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. «Οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά έχουν μειωθεί αισθητά, στο μεταναστευτικό οι δύο χώρες συνεργάζονται πλέον στενότερα, γεγονός που αποτυπώνεται και στη σημαντική μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά, ενώ η σημασία των μικρών βημάτων προσέγγισης αντανακλάται και στη θέσπιση της λεγόμενης "express visa", με την οποία Τούρκοι πολίτες μπορούν να μείνουν για ένα σύντομο διάστημα σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου». Και το τελευταίο είναι, εξάλλου, ένα μέτρο που «δεν ωφελεί μόνο τον τουρισμό, αλλά και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών».

Πηγή: Deutsche Welle