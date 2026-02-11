Ο Ανάλγητος

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έρθει στην Αθήνα, πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τράμπ. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξία που δίνουν αυτήν την περίοδο οι ΗΠΑ στην Ελλάδα και στο ρόλο της στην περιοχή. Να γιατί κάποιοι ήθελαν πάση θυσία να… «σταματήσει η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ». Σήμερα ο Πρόεδρος Κυριάκος συναντά τον Πρόεδρο Ταγίπ. Δεν πρόκειται να βγει εύκολο αντιπολιτευτικό μεροκάματο. Τζάμπα ξεροσταλιάζουν στις οθόνες τους οι … «πατριώτες».

«Ψήνεται» επίσκεψη του ισχυρού άνδρα του Λευκού Οίκου και υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο πριν από εκείνη του Πλανητάρχη στην Αθήνα. Η ημερομηνία δεν έχει ακόμη κλειδώσει. Όπως και να το κάνουμε μιλάμε για τον Ρούμπιο. Έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους της Ουάσιγκτον. Κι όλο αυτό έχει σχέση και με τον Κάθετο Διάδρομο…

Με ικανοποίηση υποδέχονται στο Μαξίμου τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι ότι η ΝΔ ξεφεύγει με περίπου 32%, ούτε το γεγονός πως Καρυστιανού και Τσίπρας υποχωρούν και ψαρεύουν σε ρηχά νερά. Κυβερνητικά στελέχη ρίχνουν το βάρος τους στο γεγονός πως οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έχουν ευρεία αποδοχή άνω του 60%, κάτι που πετάει την μπάλα στο ΠΑΣΟΚ. Θα ταχθεί πάλι με τη μειοψηφία και τον λαϊκισμό ή θα πρυτανεύσει η λογική και θα συμμετάσχει ενεργά - δημιουργικά στην αναθεώρηση;

Παρατήρηση της στήλης: Οι μεγάλες ήττες για το Μαξίμου σημειώνονται όταν υπάρχει κλίμα εφησυχασμού.

Σήμερα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και όσοι περιμένουν στη γωνία για να βγάλουν ένα εύκολο αντιπολιτευτικό μεροκάματο θα απογοητευτούν.

Διαβάζω δεξιά και αριστερά (κυρίως αριστερά) ότι «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε δημοσιογράφο» και ξυπνάει μέσα μου το συναδελφικό και το επαναστατικό. Είπα «ως εδώ Παύλο Μαρινάκη, που έγινες Πολάκης». Διότι ο Πάυλος Πολάκης είναι ένα όριο σε αυτά τα πράγματα. Από τον Παύλο και εδώ να συζητήσουμε. Από τον Παύλο και εκεί, τι κουβέντα να κάνουμε; Και ψάχνω να βρω τι ακριβώς συνέβη. Αυτό σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο μιλάει η ψυχή του ρεπόρτερ. Ψάχνοντας, όμως, άρχισα να πέφτω σε ναρκοπέδιο. Μπορώ εγώ ο ρεπόρτερ να βάλω στο στόμα κάποιου λόγια που δεν είπε; Συνηθίζεται, αλλά δεν είναι σωστό. Ο Νόμος προστατεύει τον «κάποιον» και πολύ καλά κάνει. Ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τα δικαιώματά του. Αν κι αυτό μας ενοχλεί, τότε θα πρέπει να πάρουμε μια ανάσα και να σκεφτούμε ότι δεν είμαστε υπεράνω του Νόμου. Τώρα, ανεξάρτητα από το αν διαφωνεί ή συμφωνεί κάποιος με τον κ. Μαρινάκη, κατά γενική ομολογία είναι από τους ευγενείς που έχουν περάσει απ’ αυτήν τη θέση. Από την άλλη, αν θέλουμε οπωσδήποτε να σταυρώσουμε τον κ. Μαρινάκη, είναι εύκολο. Αλλά και άδικο…

Στο ΠΑΣΟΚ γίνεται της Κολάσεως με τις… επιστροφές των ασώτων. Δεν ξέρουμε αν στην περίπτωση αυτή ένα συν ένα ισούται με δύο, καθώς ένας «άσωτος» μπαίνει και δύο «ορθόδοξοι» γνέφουν μαντήλι. Κι εδώ που τα λέμε δεν είναι λίγο να έχεις φάει με το φτυάρι την λάσπη από πρώην συντρόφους σου που σε εγκατέλειψαν για τα μάτια του Τσίπρα και τώρα που διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να τους βλέπεις και πάλι μπροστά σου! Η αποθέωση του καιροσκοπισμού. Έγραψε και ο Γιάννης Μεϊμάρογλου: «Καλά θα είναι ορισμένοι από τους επιστρέφοντες να θυμούνται ότι κάποιοι θυσιάστηκαν πολιτικά για να μπορούν αυτοί να επιστρέψουν σήμερα εκεί που έφτυναν χθες». Δεν κρίνω! Παρατηρώ!

Για τον Δούκα λέγαμε ότι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος, τελικά, τρέχει το project. Την Παρασκευή συνεδριάζει η γραμματεία της οργανωτικής επιτροπής και θα συζητηθεί το θέμα του αλγόριθμου. Αν προλάβουν και βγουν από την αίθουσα, την επόμενη ημέρα σε πιο διευρυμένο επίπεδο θα συζητήσουν για την έξοδο από την… εσωστρέφεια. Καλά θα πάει κι αυτό.

Έως το τέλος του μήνα έρχεται ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο. Το ζήτημα με τους αγρότες έχει βρει το δρόμο του. Έπρεπε ο αντιπρόεδρος Κωστής να βάλει το χέρι του.

Ο οποίος Κωστής έκοψε την πίτα στο Ολυμπιακό Στάδιο και έγινε κυριολεκτικά χαμός. Η μεγάλη αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και πολλοί έμειναν αναγκαστικά απ’ έξω. Να μην πούμε για το κυκλοφοριακό χάος στην Σπύρου Λούη. Ο Κωστής, πάντως, μέτρησε παρουσίες. Τριάντα μέλη της κυβέρνησης, πενήντα βουλευτές και σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα. Ήταν μια … Χατζηδάκεια εκδήλωση.

Την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου αναμένεται στην Αθήνα η επίσκεψη των στελεχών της Chevron για τις υπογραφές της συμφωνίας για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της χώρας μας.

Το σκορποχώρι στην Πλεύση Ελευθερίας είναι επιεικής όρος. Μια περιήγηση στην επίσημη σελίδα του κόμματος το πιστοποιεί. Το όνομα και το βιογραφικό του κυρίου Καραναστάση παραμένει ως εικόνισμα στις πληροφορίες της Κ.Ο. Η κυρία Έλλη Ρούσου που τον αντικατέστησε αν και ορκίστηκε τον Νοέμβριο δεν υπάρχει πουθενά. Καραγεωργίου και Καραναστάσης είναι ακριβώς κάτω από το όνομα της προέδρου και οι φωτογραφίες από τα έδρανα της Πλεύσης δείχνουν το μέγεθος της συρρίκνωσης του ΙΧ κόμματος της Ζωής.

Το μόνο μη πειστικό επιχείρημα για να εξηγηθεί η έξοδος της βουλεύτριας Καραγεωργοπούλου από το κόμμα της Κωνσταντοπούλου είναι αυτό που επικαλέστηκε στη συνέντευξή της στο MEGA, λίγο αφότου έστειλε την επιστολή. Ισχυρίστηκε ότι προέκυψαν ζητήματα «διαφορετικής αντίληψης» που αφορούν τις πολιτικές προτεραιότητες όσο και τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη συνολική πολιτική κατεύθυνση. Τα δεδομένα μας: Η πρόεδρος Ζωή δεν έχει διαφοροποιήσει τίποτα από όσα έκανε από τη στιγμή που μπήκε στο κοινοβούλιο. Ούτε πολιτική άλλαξε. Ούτε γλώσσα και ύφος. Ούτε ατζέντα. Ούτε μεθόδους λήψης των αποφάσεων στο κόμμα. Τι «φως αληθινό» είδε η κυρία Καραγεωργοπούλου εκτός της Πλεύσης Ελευθερίας είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί σε όλους μας. Η ίδια πάντως βλέπει μέλλον αποκλειστικά σε μια αριστερή παράταξη. Πιστεύουμε ότι δεν θα διαπραγματευτεί το … μέλλον με όπλο την κοινοβουλευτική έδρα την οποία και κρατάει. Βεβαίως – βεβαίως…

Συμμερίζομαι την ιερή αγανάκτησή της κυρίας Δήμητρας Λιάνη - Παπανδρέου: «Μα ούτε ένας Ανδρεοπαπανδρεϊκός δεν απέμεινε πια στο ΚΙΝΑΛ;». Δεν το είπε σίγουρα για να πικάρει τον πρόεδρο Νίκο. Στο αίμα και τη σάρκα του Ανδρέα, στόχευε. Και στη δημοσιότητα που ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ προσφέρει απλόχερα σε όποιον τον επικαλείται επί ματαίω! Διέκρινα επίσης μια απόχρωση ακαταληψίας τύπου Καρυστιανού στην ανάρτηση της χήρας του Ανδρέα η οποία κατέληγε με τη φράση « Εσμός ασμοδαίων…». Μέσα στην άγνοια μου για τους ασμοδαίους κατέφυγα στο ΑΙ για να φωτιστώ. Ο Ασμοδαίος λοιπόν είναι ένας από τους τέσσερις πρίγκιπες της Κόλασης, δαίμονας της λαγνείας, της ζήλιας και της εκδίκησης. Σε άλλες πηγές καταγράφεται ως « βασιλιάς των δαιμόνων». Έτσι θεολογικά εικονογράφησε το σημερινό ΚΙΝΑΛ – άνευ του ονόματος ΠΑΣΟΚ – η κυρία Λιάνη, η οποία θυμάστε ότι πρώτη είχε εισαγάγει την αστρολογία στα υψηλά επίπεδα της λήψης πολιτικών αποφάσεων. Άλλο ένα κοινό με τη Μαρία Καρυστιανού…

Μια χαρά αποτελέσματα φέρνουν οι έλεγχοι για τα εισιτήρια στο μετρό και στα λεωφορεία. Δεν είναι καθόλου εύκολο ή αμελητέο από τις 324.962 ελέγχους στα λεωφορεία το 2021 να φτάσεις στα σχεδόν 3 εκατομμύρια το 2025 και να σταματήσει η εντύπωση ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Εκεί που τα πράγματα είναι για κλάματα είναι στον προαστιακό. Μια βόλτα στους σταθμούς από το αεροδρόμιο έως τα Λιόσια δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε για δείγμα μπάρα ελέγχου εισιτηρίου που να λειτουργεί. Ακόμη και στους κεντρικότερους σταθμούς όπως είναι η Δουκίσσης Πλακεντίας και η Νερατζιώτισσα, οι επιβάτες του προαστιακού περνάνε αέρα - πατέρα χωρίς εισιτήριο. Στους 100 που περνάνε άντε να χτυπήσουν εισιτήριο οι 2. Κι αυτοί σταδιακά βλέποντας το «σύστημα» όλοι ελεύθερα όλοι τζάμπα μετά από λίγο… ντρέπονται να ξεχωρίζουν. Όπως συμμάζεψε η κυβέρνηση το θέμα της ασφάλειας βάζοντας πεζές περιπολίες στους σταθμούς και μέσα στα βαγόνια του προαστιακού θα μπορούσε να συμμαζέψει και το χάλι με τα τουρνικιέ.

