Reuters, Axios

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστεί να κάνουν «κάτι πολύ σκληρό», εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12, η οποία δημοσιεύθηκε διαδικτυακά την Τρίτη.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό», ανέφερε, σύμφωνα με το δίκτυο.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσαν το Axios και το Channel 12, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για την πρόσφατη καταστολή διαδηλωτών στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επανεκκίνησαν συνομιλίες την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, ωστόσο ο Τραμπ παράλληλα έχει προχωρήσει σε σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή του Κόλπου.

Ο ίδιος είπε στο Axios ότι αναμένει ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. «Έχουμε μια αρμάδα που κατευθύνεται εκεί και ενδέχεται να σταλεί και άλλη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «σκέφτεται» την αποστολή επιπλέον ομάδας μάχης αεροπλανοφόρου. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, στην περιοχή βρίσκεται ήδη το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με την ομάδα κρούσης του, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και συνοδευτικά πλοία. Οι ΗΠΑ διατηρούσαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή κατά μεγάλο μέρος του πολέμου στη Γάζα.

Παρά τη στρατιωτική κινητικότητα, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διπλωματική οδό, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θέλει πολύ να κάνει συμφωνία» και συμμετέχει πιο σοβαρά στις συνομιλίες σε σχέση με το παρελθόν, λόγω της στρατιωτικής πίεσης.

«Την προηγούμενη φορά δεν πίστευαν ότι θα το έκανα», είπε, αναφερόμενος στην απόφασή του να πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο. «Υπερεκτίμησαν τη θέση τους». Πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές».

Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν θα διαπραγματευτεί ζητήματα πέραν του πυρηνικού της προγράμματος και δεν προτίθεται να παραιτηθεί από το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «αυτονόητο» οποιαδήποτε συμφωνία να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, εκτιμώντας όμως ότι θα μπορούσαν να συζητηθούν και τα βαλλιστικά αποθέματα πυραύλων της χώρας. «Μπορούμε να κάνουμε μια εξαιρετική συμφωνία με το Ιράν», είπε.

Νετανιάχου για συνάντηση με Τραμπ: Το Ισραήλ θα θέσει «πρώτα απ’όλα» το ζήτημα του Ιράν

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, ιδίως για το ζήτημα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Με τον πρόεδρο Τραμπ «θα συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων: Γάζα, η περιοχή, αλλά βεβαίως και πρώτα απ’όλα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ.

Πηγή: AP Photo/Alex Brandon

«Θα εκθέσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας όσον αφορά τις αρχές των διαπραγματεύσεων, τις σημαντικές αρχές (…) όχι μόνον για το Ισραήλ, αλλά για οποιονδήποτε (…) επιθυμεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η νέα αυτή συνάντηση ανάμεσα στους δύο συμμάχους ακολουθεί την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η Ουάσινγκτον διατηρεί τη στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη με την ανάπτυξη σημαντικής ναυτικής δύναμης στον Κόλπο.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε επίσης να θιγούν στις συνομιλίες.

Οι Νετανιάχου και Τραμπ έχουν ήδη συναντηθεί έξι φορές στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του τελευταίου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης μεταβεί στην Ιερουσαλήμ τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ιράν προτείνει αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων

Υπενθυμίζεται ότι, το Ιράν είναι διατεθειμένο «να αραιώσει» το σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένο ουράνιο, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν «όλες τις κυρώσεις», όπως δήλωσε χθες ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχάμαντ Εσλάμι έπειτα από την επανάληψη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Απαντώντας σε ερώτηση για την δυνατότητα αραίωσης του ουρανίου που έχει εμπλουτισθεί στο 60% (...), ο Μοχάμαντ Εσλάμι δήλωσε ότι αυτό εξαρτάται από την άρση του συνόλου των κυρώσεων ως αντάλλαγμα», μετέδωσε το επίσημοι πρακτορείο ειδήσεων Irna χωρίς να διευκρινίζει αν η δήλωση αφορά το σύνολο των κυρώσεων κατά του Ιράν ή μόνο τις κυρώσεις που οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κατά της Τεχεράνης.

Πριν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν τον Ιούνιο 2025, το Ιράν εμπλούτιζε το ουράνιο στο 60%, δηλαδή πολύ πέραν του ορίου του 3,67% που ορίζει η πλέον ανενεργή διεθνής πυρηνική συνθήκη του 2015.

Η αραίωση του εμπλουτισμένου ουρανίου που ανήκει στο ιρανικό στοκ θα επέτρεπε την μείωση αυτού του ποσοστού.