«Κόκκινος χρυσός», το μέταλλο του μέλλοντος

Η πίστη στη δυναμική των μετάλλων που λάμπουν, κλονίστηκε μετά το νευρικό «sell off» των τελευταίων ημερών, που ξάφνιασε τους πάντες. Έννοιες όπως είναι η «επενδυτική ασφάλεια», το «κενό προσφοράς», το «καταφύγιο της σιγουριάς», η «έντονη βιομηχανική ζήτηση», αποχώρησαν από τη σκέψη των επενδυτών σε μηδενικό χρόνο. Αφού με αφορμή την πρόταση του Λευκού Οίκου για την ανάληψη της προεδρίας της Fed από τον Κέβιν Γουόρς αποκαλύφθηκε το κερδοσκοπικό «καρναβάλι» που είχε στηθεί γύρω από τα πιο ισχυρά και «ιερά» πολύτιμα μέταλλα.

Ωστόσο, οι τιμές του λεγόμενου «κόκκινου χρυσού», όπως συνηθίζεται να αποκαλείται ο χαλκός, δεν εμφάνισαν στοιχεία αναταραχής. Ο χαλκός, το μέταλλο που παραδοσιακά θεωρείται ως «βαρόμετρο» της παγκόσμιας οικονομικής «υγείας», εξ ου και η χρηματιστηριακή ονομασία του, «Dr. Copper», διανύει μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους στην ιστορία του. Έχοντας αφήσει πίσω του για τα καλά, την εποχή που ήταν συνυφασμένος μόνο με τις σωληνώσεις και τις καλωδιώσεις, ο χαλκός είναι πλέον ένα στρατηγικής σημασίας μέταλλο, με υψηλή εμπορική αξία, απαραίτητο για την ενεργειακή μετάβαση και την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η σημασία του χαλκού όπως είχαμε διδαχθεί στο σχολείο βασίζεται στην υψηλή ηλεκτρική και θερμική του αγωγιμότητα. Με βάση αυτήν την ιδιότητα, συμμετέχει στην ηλεκτροκίνηση (EV), στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στα Κέντρα Δεδομένων (Data Centers). Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο απαιτεί έως και τετραπλάσια ποσότητα χαλκού (περίπου 80-100 κιλά) σε σχέση με ένα συμβατικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απαιτούν τεράστιες ποσότητες χαλκού για τη μεταφορά της ενέργειας, στους τελικούς καταναλωτές, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Τέλος, η λειτουργία των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί μια τεράστια αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο κατακόρυφα τη ζήτηση για χαλκό, που χρησιμοποιείται σε κομβικές υποδομές.

Στην αγορά του χαλκού, εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα με την αγορά ασημιού. Και το πρόβλημα αυτό ακούει στο όνομα: «δομικό έλλειμμα». Πώς προέκυψε αυτό το έλλειμμα στην αγορά; Από την ζήτηση η οποία κινείται με πολύ υψηλότερους ρυθμούς από την προσφορά, δηλαδή από την ικανότητα των ορυχείων να παράγουν χαλκό.

Η ισχυρή ζήτηση προέρχεται όπως προαναφέρθηκε από τις επενδύσεις στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης, που αυξάνουν τις απαιτήσεις σε «κόκκινο χρυσό». Παράλληλα, ενώ η αγορά ανέμενε μείωση της ζήτησης από την Κίνα λόγω της εκτεταμένης κρίσης στον τομέα της οικιστικής ανάπτυξης, διαψεύστηκε. Αφού η ζήτηση της Κίνας κατευθύνεται πλέον στην κατασκευή ΑΠΕ και στο οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης.

Στον αντίποδα η προσφορά χαλκού είναι ισχνή. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη νέων πλούσιων ορυχείων ενώ απαιτούνται κατά μέσο όρο από 15 έως 20 έτη από την ανακάλυψη ενός νέου κοιτάσματος μέχρι τη λειτουργική παραγωγή ενός ορυχείου. Η ανάγκη για νέα ορυχεία είναι επιτακτική, καθώς τα υφιστάμενα ορυχεία παράγουν πλέον λιγότερο χαλκό ανά τόνο χώματος, αυξάνοντας εξ αυτού του γεγονότος σε σημαντικό βαθμό, το τελικό κόστος παραγωγής.

Από την ματιά των επενδυτών ο χαλκός έχει πάψει να είναι ένα απλό βιομηχανικό μέταλλο και έχει μετατραπεί σε ένα εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου και ανάπτυξης. Για τους επενδυτές, η πορεία του χαλκού προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία, καθώς συνδυάζει την ασφάλεια των εμπορευμάτων, με την εκρηκτική άνοδο της υψηλής τεχνολογίας. Αφού σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, έχει γίνει συνείδηση ότι η ψηφιακή οικονομία και η πράσινη μετάβαση μπορεί να βασίζονται σε προγραμματιστικούς κώδικες και καινοτόμες ιδέες, αλλά αναπτύσσονται πάνω σε υποδομές από χαλκό.

Πώς επενδύουμε στον χαλκό; Είτε μέσω μετοχών, είτε μέσω ETFs. Οι βασικές επενδυτικές επιλογές σε μετοχές είναι:

η Freeport-McMoRan (FCX) με τιμή στόχο τα $70 από την Morgan Stanley. Η FCX είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στον κόσμο με τεράστια ορυχεία στην Ινδονησία και την Αμερική και θεωρείται το απόλυτο «blue chip» του χαλκού,

η Southern Copper (SCCO), που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα χαλκού στον κόσμο και λειτουργεί κυρίως στο Περού και το Μεξικό και φημίζεται για τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις της,

και οι κλασσικές Rio Tinto (RIO) και BHP Group (BHP), που αν και είναι διαφοροποιημένοι «κολοσσοί» παράγοντας σίδηρο και λίθιο, έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις δισεκατομμύριων δολαρίων για να γίνουν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο πεδίο του χαλκού τα επόμενα χρόνια.

Συμπληρωματικά οι βασικές επενδυτικές επιλογές σε ETFs είναι :

Το CPER (United States Copper Index Fund), που παρακολουθεί την τιμή του χαλκού μέσω συμβολαίων και είναι ο πιο άμεσος τρόπος επένδυσης και το COPX (Global X Copper Miners ETF), που επενδύει σε ένα καλάθι από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης χαλκού παγκοσμίως.