Η χρηματιστηριακή βουτιά της METLEN στο κενό

Η βουτιά της μετοχής της METLEN (πρώην Μυτιληναίος) την περασμένη Παρασκευή, ήταν ένα από τα πιο ηχηρά γεγονότα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και του Λονδίνου, με τον τίτλο να σημειώνει ελεύθερη πτώση η οποία ενδοσυνεδριακά έφτασε και το -14% έως -16%. Με αποτέλεσμα η συμμετοχή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, να εξακολουθεί να είναι προβληματική.

Δεν είναι μόνο κάποιες αόριστες φήμες που πίεσαν τη μετοχή. Δεν ήταν μόνο οι θέσεις short που διατηρούν κάποιοι θεσμικοί επενδυτές. Δεν ήταν μόνο τα απόνερα των μαζικών ρευστοποιήσεων πρώην στελεχών της METLEN. Ήταν όλα τα ανωτέρω μαζί που ενεργοποίησαν μια μη κολακευτική εικόνα για την παρουσία της εταιρείας στο Λονδίνο, με αφορμή το «profit warning», δηλαδή την προειδοποίηση για μεταβολή στα κέρδη της εταιρείας για τη οικονομική χρήση του 2025.

Η METLEN αναθεώρησε προς τα κάτω (downgrade) τον στόχο για τα κέρδη EBITDA του 2025 κατά περίπου 25%. Έτσι ενώ η διοίκηση είχε δώσει οδηγία (guidance) για EBITDA πάνω από το ορόσημο του €1 δισ., η αναθεώρηση και η νέα εκτίμηση τοποθετεί τα EBITDA σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα κοντά στα €750 εκατ. και στα €800 εκατ. Με αποτέλεσμα το τρέχον Ρ/Ε να είναι ακριβό και αναγκαστικά να οδηγείται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι αιτίες για τη μείωση των EBITDA κερδών είναι δυο. Αφ’ ενός οι υπερβάσεις κόστους και οι καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα, της πρώην Μ Power Projects, που έχει ενσωματωθεί πλέον στην Renewables, Storage C Energy Transition / MRES-ET). Και αφ’ ετέρου οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των Συναλλαγών στο Asset Rotation Plan της M Renewables.

Η METLEN ακολουθεί ένα μοντέλο όπου κατασκευάζει ΑΠΕ και ακολούθως τις πουλάει. Τρεις μεγάλες συναλλαγές στο Asset Rotation Plan της M Renewables, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία και στην Αυστραλία, που αναμένονταν να ολοκληρωθούν μέσα στο 2025, μεταφέρθηκαν χρονικά για το 2026. Αυτό σημαίνει ότι τα κέρδη από αυτές τις πωλήσεις δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν λογιστικά στον ισολογισμό του 2025.

Το «profit warning», προβλημάτισε τους αναλυτές για δυο λόγους. Ο πρώτος είναι, ότι οι αναλυτές εμφανίζουν δυσανεξία απέναντι στις αρνητικές εκπλήξεις που μεταβάλλουν τις εκτιμήσεις τους και τις τοποθετήσεις τους. Και η μείωση της κερδοφορίας κατά 25% αποτελεί σίγουρα μια αρνητική έκπληξη. Ο δεύτερος είναι, η ανησυχία για το επίπεδο του καθαρού δανεισμού. Αν και η εταιρεία εμφανίζει ρευστότητα άνω των €4 δισ., η πτώση των EBITDA αυξάνει αυτόματα τον δείκτη μόχλευσης της METLEN (Net Debt/EBITDA), κάτι που κάνει τους ξένους οίκους, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου πιο επιφυλακτικούς.

Η διαπραγμάτευση της μετοχής της METLEN, δεν είναι μια ανέφελη βόλτα σε μια παιδική χαρά. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η METLEN ήταν ένα τεράστιο ψάρι μέσα σε ένα ενυδρείο, προστατευμένο για πολλούς λόγους. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η METLEN είναι ένα μικρότερο ψάρι σε έναν ωκεανό. Έτσι μετά τη βύθιση της τιμής της μετοχής της, η εταιρεία κινδυνεύει να βρεθεί εκτός FTSE 100 στην επόμενη αναθεώρηση του δείκτη που θα γίνει τον Μάρτιο του 2026. Και να οδηγηθεί στην «δεύτερη κατηγορία» του FTSE 250. Η παραμονή στον δείκτη είναι ζωτικής σημασίας, καθώς πολλά παθητικά αμοιβαία κεφάλαια και ETFs που ακολουθούν τον FTSE 100 έχουν τοποθετηθεί στη μετοχή. Αν η εταιρεία υποβιβαστεί από τον δείκτη, τότε οι θεσμικοί επενδυτές θα προχωρήσουν αναγκαστικά σε αυτόματες πωλήσεις, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω πίεση στην τιμή.

Οι Άγγλοι διαχειριστές κεφαλαίων είναι παραδοσιακά πολύ συντηρητικοί και «δύσκολοι» με τις εταιρείες που έρχονται από το εξωτερικό. Και ήδη δεν έχουν και την καλύτερη άποψη για την μετοχή και για άλλους δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι οι μαζικές πωλήσεις 3 εκατομμυρίων μετοχών στις οποίες είχαν προβεί τον περασμένο Οκτώβριο υψηλόβαθμα στελέχη της METLEN, που είτε αποχώρησαν από τον όμιλο, είτε παραμένουν ενεργά.

Και ο δεύτερος είναι το άνοιγμα σημαντικών short θέσεων στη μετοχή της METLEN από την Marshall και την Millenium. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ειδικά η Marshall διατηρούσε θέσεις long πριν από τη είσοδο της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.