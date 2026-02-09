Wall Street: Τα ισχυρά μεγέθη και οι εισηγμένες που κάνουν τη διαφορά

Φθάνοντας στο μέσον της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του S&P-500 γίνεται όλο και πιο ορατό το ενδεχόμενο νέων ιστορικών επιδόσεων για τις σημαντικότερες εταιρίες του αμερικανικού Χρηματιστηρίου.

Και τούτο διότι η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά για τις εταιρείες του S&P 500, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική της εταιρικής κερδοφορίας στις ΗΠΑ παραμένει ισχυρή, παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον. Με το 59% των εισηγμένων του δείκτη να έχουν ήδη δημοσιεύσει αποτελέσματα, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφώς καλύτερη όχι μόνο σε σχέση με το περυσινό διάστημα αλλά και σε σχέση με τις αρχικές απαιτητικές εκτιμήσεις της αγοράς.

Συγκεκριμένα, το 76% των εταιρειών έχει ανακοινώσει κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα των προβλέψεων, ενώ το 73% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις και σε επίπεδο εσόδων. Τα ποσοστά αυτά κινούνται κοντά στους ιστορικούς μέσους όρους, γεγονός που υποδηλώνει μια υγιή και σχετικά «ισορροπημένη» περίοδο αποτελεσμάτων, χωρίς ακραίες αποκλίσεις αλλά με σαφές θετικό πρόσημο.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της τρέχουσας περιόδου είναι ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας. Ο ρυθμός αύξησης των κερδών για το δ’ τρίμηνο του 2025 διαμορφώνεται στο 13% σε ετήσια βάση. Αν το ποσοστό αυτό επιβεβαιωθεί με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων, θα πρόκειται για το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης κερδών για τον δείκτη S&P 500 που εκτός από την ανθεκτικότητα των μεγάλων αμερικανικών επιχειρήσεων δείχνει μια εξαιρετική δυναμική στη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης.

Στο τέλος του 2025 οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για αύξηση κερδών μόλις 8,3%. Η σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω οφείλεται κυρίως στις θετικές εκπλήξεις που κατέγραψαν αρκετοί κλάδοι, με αιχμή τους Βιομηχανικούς, την Τεχνολογία και τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Προκύπτει ακόμα ότι οι εταιρείες του S&P 500 που αντλούν πάνω από το 50% των πωλήσεών τους εκτός ΗΠΑ εμφανίζουν σαφώς υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε κέρδη όσο και σε έσοδα.

Για το δ’ τρίμηνο του 2025, οι εταιρείες με έντονη διεθνή παρουσία καταγράφουν αύξηση κερδών 17,7%, έναντι 10% για όσες βασίζονται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Αντίστοιχα, η αύξηση εσόδων διαμορφώνεται στο 11,9% για τις «διεθνείς» εταιρείες, έναντι 7,7% για τις πιο εσωστρεφείς. Η αποδυνάμωση του δολαρίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο λειτούργησε ενισχυτικά, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και τη μετατροπή ξένων εσόδων σε δολάρια.

Σε επίπεδο κλάδων, ο κλάδος Τεχνολογίας (Information Technology) ξεχωρίζει με αύξηση κερδών άνω του 30%, την υψηλότερη μεταξύ όλων των τομέων. Οι ημιαγωγοί, το λογισμικό και ο εξοπλισμός τεχνολογίας παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση, με συγκεκριμένες μεγάλες εταιρείες να συνεισφέρουν δυσανάλογα στην άνοδο. Ο Βιομηχανικός κλάδος ακολουθεί με αύξηση κερδών άνω του 23%, αν και η εικόνα εδώ είναι πιο ανομοιογενής. Ορισμένες εξαιρετικά ισχυρές επιδόσεις, ενισχυμένες και από έκτακτα γεγονότα, αντισταθμίζουν τις πιέσεις που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επιμέρους υποκλάδοι, όπως οι αερομεταφορές.

Οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας καταγράφουν επίσης διψήφια αύξηση κερδών, με βασικό μοχλό τις εταιρείες ψηφιακής διαφήμισης και διαδικτυακών υπηρεσιών. Αντίθετα, οι κλάδοι Καταναλωτικής Δαπάνης και Υγείας εμφανίζουν οριακή ή αρνητική μεταβολή κερδών, αντανακλώντας τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και το αυξημένο κόστος.

Σε επίπεδο εσόδων, ο S&P 500 εμφανίζει αύξηση 8,8% σε ετήσια βάση, την υψηλότερη από το τρίτο τρίμηνο του 2022. Πρόκειται για το 21ο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης εσόδων, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη δεν στηρίζεται μόνο στη συγκράτηση κόστους αλλά και στην πραγματική διεύρυνση της δραστηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξέλιξη των καθαρών περιθωρίων κέρδους.

Το μεικτό καθαρό περιθώριο για το δ’ τρίμηνο διαμορφώνεται στο 13,2%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι εταιρείες καταφέρνουν να διατηρούν διαπραγματευτική τιμολογιακή ισχύ και λειτουργική αποτελεσματικότητα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.

Όσον αφορά την καθοδήγηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι ενδείξεις είναι συγκρατημένα θετικές. Το ποσοστό των εταιρειών που εξέδωσαν αρνητική καθοδήγηση είναι χαμηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα σταθερότητας των προσδοκιών.

Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση κερδών άνω του 14% για το σύνολο του 2026, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, θα παρατείνει τον κύκλο ισχυρής εταιρικής κερδοφορίας. Ωστόσο, οι αποτιμήσεις παραμένουν απαιτητικές. Το P/E των επόμενων 12 μηνών του S&P 500 διαμορφώνεται στο 21,5x, αισθητά υψηλότερα από τους μέσους όρους πενταετίας (20x) και δεκαετίας (18.8x), γεγονός που αντανακλά μεν την αισιοδοξία της αγοράς περιέχει ωστόσο και πολύ προσδοκία με ότι αυτό συνεπάγεται για το ρίσκο της αγοράς.

Η εικόνα του δ’ τριμήνου 2025 επιβεβαιώνει ότι οι αμερικανικές εισηγμένες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν σε επίπεδο κερδών και εσόδων, με βασικούς καταλύτες την τεχνολογία, τη διεθνή έκθεση και τη διατήρηση ισχυρών περιθωρίων. Δικαιολογούν το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και την εν μέρει την πορεία των βασικών δεικτών της Wall Street. Παράλληλα, οι αυξημένες αποτιμήσεις και οι ανομοιογενείς κλαδικές επιδόσεις υπενθυμίζουν ότι η επόμενη φάση της αγοράς θα απαιτήσει μεγαλύτερη επιλεκτικότητα από τους επενδυτές.