Ο Ανάλγητος

Η υπόθεση κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας είναι αρκετά σοβαρή, ικανή να αλλάξει ισορροπίες και να προκαλέσει εξελίξεις ακόμη και στην επένδυση των Κινέζων στο Λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια ώρα, πάει κουβά, κυριολεκτικώς, η στρατηγική του club του Καπνεργοστασίου για την «πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική». Στη ΓΣΕΕ, τώρα, ο νέος Πρόεδρος στο συνέδριο του Απριλίου θα είναι ο… Γιάννης Παναγόπουλος. Τα πράγματα εκεί έχουν μπλέξει εντελώς, καθώς οι σύνεδροι έχουν ήδη εκλεγεί. Και μαντέψτε: Ανήκουν στην ομάδα Παναγόπουλου.

Δύο ήταν οι εκπλήξεις του γράφοντος τους τελευταίους μήνες. Η πρώτη, η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση των Κινέζων στις 20 Νοεμβρίου. Η δεύτερη, η σύλληψη Έλληνα αξιωματικού, με την κατηγορία της κατασκοπίας για λογαριασμό της Κίνας! Η παρουσία του κ. Καραμανλή ήταν έκπληξη, επειδή έμοιαζε - εκείνη τη στιγμή - με εκδήλωση συμπαράστασης στους Κινέζους, μετά από την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον τους η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η σύλληψη του Έλληνα αξιωματικού ήταν επίσης έκπληξη, επειδή δεν πίστευα ποτέ ότι μια χώρα, που μας σέβεται λόγω του αρχαίου μας πολιτισμού, θα μας κατασκόπευε. Θα έκανε, δηλαδή, μια δόλια πράξη σε βάρος μας. Αστειεύομαι! Απλά, δικαιώθηκε η πρέσβης. Και, για άλλη μια φορά, εκτέθηκαν με τις περίεργες απόψεις τους περί «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» οι οπαδοί της θεωρίας του στρουθοκαμηλισμού στην εξωτερική μας πολιτική.

Το φίδι από την τρύπα το έβγαλε η ΕΥΠ. Να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για αυτά τα παιδιά. Αν και η αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Η CIA τους ενημέρωσε. Τέλος πάντων, οι υπηρεσίες μας πιστεύουν ότι ο εν λόγω αξιωματικός δεν πρέπει να είναι η μοναδική περίπτωση. Εκτιμούν ότι στη χώρα μας δρα κατασκοπευτικό δίκτυο. Στο επίκεντρο τίθενται απόστρατοι της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχουν συνάψει συμβόλαια στο Πεκίνο για την εκπαίδευση πιλότων και για άλλες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δίκτυο στην Ελλάδα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό στόχο που περιλαμβάνει κατασκόπους και σε άλλες νατοϊκές χώρες: Στόχος των Κινέζων είναι να μάθουν την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ και να εξελίξουν την αεροπορία τους. Η εν λόγω υπόθεση έχει θορυβήσει τις ΗΠΑ, όπου μέσω του ΝΑΤΟ σκανάρουν όλες τις χώρες - μέλη προκειμένου να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν οι κατάσκοποι που δρουν για λογαριασμό της Κίνας.

Αν με ρωτάτε πως αυτά τα νέα μπορούν να επηρεάσουν το λιμάνι του Πειραιά, θα σας ρωτήσω αν εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορούν να το επηρεάσουν…

Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί από έξυπνες «παρεμβάσεις», με βίντεο στα social media για την πρόοδο της Κίνας σε όλους τους τομείς, με το «πόσο φοβερό» είναι να ζει κανείς στην Κίνα και άλλα πολλά παρόμοια. Η Ελλάδα είναι στόχος εδώ και καιρό. Σας είχαμε πει και για τις προσπάθειες διείσδυσης στον Τύπο. Περισσότερα προσεχώς.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, η ΓΣΕΕ είναι στην τελική ευθεία για το συνέδριο του Απριλίου, οπότε θα εκλεγεί η νέα της διοίκηση. Μαντέψτε: Οι σύνεδροι έχουν ήδη εκλεγεί από τα σωματεία τους και η πλειοψηφία τους ανήκει στην ομάδα Παναγόπουλου. Μιλάμε για μεγάλο μπλέξιμο! Μέχρι τότε δεν θα έχει ξεκαθαρίσει το νομικό μέρος της υπόθεσης. Τι θα κάνει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ; Θα «χάσει» τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας ή θα «αγκαλιάσει» τον κ. Παναγόπουλο; Να πειστεί ο ίδιος να αποσυρθεί, δεν «παίζει». Ο ίδιος μάζεψε προχτές τους δικούς του και τους ανακοίνωσε ότι με επικεφαλής τον ίδιο θα πάνε για μεγάλη νίκη. Κρίσιμο, επίσης, είναι τι στάση θα κρατήσει το ΚΚΕ. Αν η υπόθεση Παναγόπουλου αποτελέσει την αφορμή για μια κίνηση απαξίωσης της ΓΣΕΕ…

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης, ας μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Διότι αυτή η υπόθεση κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα έναν ολόκληρο κλάδο. Ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι δεδομένο από την εποχή του «σκόιλ ελικίκου» και από πιο πριν. Η λύση δεν είναι ούτε να πάνε τα προγράμματα στα Πανεπιστήμια, ούτε να τα καταργήσουμε. Ίσως, χρειάζεται μια ουσιαστική διαπραγμάτευση με τον ΣΕΒ, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να αναλάβουν το έργο της κατάρτισης. Να είναι ένα εργαλείο για την αύξηση του εργατικού τους δυναμικού.

Στους ρυθμούς της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν κινούνται στην κυβέρνηση ενόψει του ραντεβού στις 11 Φεβρουαρίου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ελληνική πλευρά προσέρχεται στον διάλογο χωρίς καμία υποχώρηση, τονίζοντας πως υπάρχει με την Τουρκία μία και μόνο διαφορά: Ο καθορισμός της ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία.

Ερντογάν και Μητσοτάκης θα πρέπει, στο μεταξύ, να έχουν χάσει τον ύπνο τους, γνωρίζοντας ότι θα μας επισκεφτεί λίαν συντόμως ο Πλανητάρχης. Ξέρουμε ότι θα έρθει στην Αθήνα, όπως σας έχει γράψει από το καλοκαίρι το liberal.gr και όπως το επιβεβαίωσε πρόσφατα η κυρία Κίμπερλι. Είναι βέβαιο ότι θα πάει και Άγκυρα! Σκεφτείτε, λοιπόν, να μας έρθει με κάποια «πρόταση». Η οποία θα είναι δύσκολη και για την Αθήνα και για την Άγκυρα.

Στη Μόσχα το αγαπημένο σπορ της πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας ήταν μέχρι σήμερα οι πτήσεις από την ταράτσα των ουρανοξυστών. Αναζητείται ακόμη ο νικητής, εκείνος που θα έπεφτε από τόσους ορόφους στο οδόστρωμα και θα έμενε ζωντανός και αρτιμελής. Δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα. Το νέο άθλημα είναι οι καταδύσεις στις μπανιέρες. Μοιάζει περισσότερο ακίνδυνο, αλλά αυτό δεν είναι αληθές. Ήδη υπήρξε το πρώτο θύμα…

Μπροστά παίρνουν οι μηχανές στα Βόρεια της Αθήνας, στην πιο σκληρή εκλογική περιφέρεια της χώρας. Εκεί όπου θα πέσουν κορμιά και θα κτιστούν μύθοι για την επόμενη Βουλή. Στα Βόρεια που η μάχη του σταυρού δεν σταματά ποτέ, όπως σε άλλες πόλεις ο ήλιος δεν δύει και πάει λέγοντας. Τέσσερα χρόνια και ενώ σε άλλες εκλογικές περιφέρειες οι εκλεγμένοι παίρνουν τις ανάσες τους, στα Βόρεια συνεχίζουν να μαζεύουν ψηφαλάκια. Κι επειδή βρισκόμαστε σε εποχή που όλοι οι σύλλογοι και οι βουλευτές κόβουν πίτα για την νέα χρονιά, στα «αίματα» έχουν μπει και οι βουλευτές των Βορείων Προαστίων. Ο Κωστής Χατζηδάκης, λοιπόν, κόβει την πίτα του σήμερα στο ΟΑΚΑ VIP Lounge και ο Παύλος Μαρινάκης την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο Νέο Ψυχικό.

Το έκλεψα από τον τοίχο του Κίμωνα Στεργιώτη στο Facebook: Ισραήλ και Ελλάδα έχουν ίδιο πληθυσμό. Αλλά η Κνεσέτ έχει 120 βουλευτές η Βουλή έχει 300! Χμμμ… Μήπως;

Ανεβαίνουν οι ρυθμοί για τις συμβάσεις υδρογονανθράκων της Chevron. Αναμένεται εντός του τρέχοντος μήνα να υπογραφούν και οι τέσσερις συμβάσεις και να κυρωθούν από τη Βουλή. Από την κυβέρνηση διαρρέουν πως στόχος είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να γίνουν οι σχετικές έρευνες στον βυθό για την ύπαρξη υδρογονανθράκων, ένας ίσως φιλόδοξος στόχος.

Υποβιβάζουν οι περισσότεροι αφελώς στο επίπεδο της παπάντζας, όσα ισχυρίζεται κατά καιρούς ο Κυριάκος Βελόπουλος από φιλόξενες τηλεοπτικές στέγες, ενώ διατηρεί ένα προνόμιο που δεν έχει κανείς άλλος πολιτικός: τηλεοπτικό κανάλι ιδιωτικής, αποκλειστικής και αδιανόητης προπαγάνδας. Ούτε τη φωτογραφία της Lady Gaga με τα παιδάκια που πίνουν… αίμα εμφάνισε τυχαία την περασμένη εβδομάδα στο Open ούτε τον κυκεώνα αποκαλύψεων που εξέμεσε, δήθεν από τα αρχεία της υπόθεσης Επσταϊν για το PSI, τα εμβόλια, τους παιδεραστές, τα σχέδια μαζικής στείρωσης, μείωσης του πληθυσμού. Ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης έχει «διαβάσει» όσο λίγοι το κοινό, στο οποίο εκτός από μαντζούνια και επιστολές, πουλάει τις τερατώδεις συνωμοσίες που έχουν γίνει κανονική γάγγραινα που κατατρώει τις σάρκες της αμερικανικής κοινωνίας. Μην ξεχνάμε ότι ο Βελόπουλος κατασκεύασε και πούλησε τη μεγαλύτερη made in Greece, θεωρία συνωμοσίας των ξυλολίων που παραλίγο να «ανατινάξει» τη χώρα. Ας μην τον υποτιμούμε ότι δεν ήξερε τι έδειχνε, όταν έδειχνε τη φωτό της Gaga με τα παιδάκια που πίνουν αίμα. Δόλωμα σε δεξαμενή πέταξε. Πάντως, ρίχνοντας μια δεύτερη προσεκτική ματιά στο τηλεοπτικό πλάνο του προέδρου Βελόπουλου, θα τολμούσα να πω ότι διέκρινα μια αναγέννηση, μια ανανέωση, μια φρεσκάδα που δεν αποκτάται με ύπνο και πολύ νερό. Καλό το ελληνικό DNA, αλλά σπάει κι αυτό και μια βοήθεια τη χρειάζεται!

Ο Άδωνις δεν έχει ανάγκη από campaigner για τις προσεχείς εκλογές! Τον έχουν αναλάβει δωρεάν - με πραγματικά εξαιρετικό promotion του έργου του – συνδικαλιστές και κομματικοί παρατρεχάμενοι που μαζεύονται στα νοσοκομεία για να τον αποδοκιμάσουν. Τελικά, καταλήγουν «κράχτες» της προσοχής για όσα έχει να πει. Το σκηνικό επαναλήφθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο στα Γιάννενα, όπου ο πρόεδρος των γιατρών πήρε το λόγο, για να επιτιμήσει την κυβέρνηση και ότι δεν δίνει σημασία στην πρόληψη. Η συζήτηση επί του συγκεκριμένου έληξε με τρία νούμερα που επικαλέστηκε στο καπάκι ο Υπουργός Άδωνις. Ο οποίος φρεσκάρει στο μεταξύ και τις γνώσεις ιστορίας όποιου βρει μπροστά του! Τα τρία νούμερα: από το 1830 και την ίδρυση του κράτους, υλοποιείται πρώτη φορά οργανωμένο μαζικό σχέδιο διάγνωσης του γενικού πληθυσμού της χώρας. Έχουν ελεγχθεί 5,5 εκατομμύρια πολίτες και έχουν εντοπιστεί 178.000 χιλιάδες αδιάγνωστοι ασθενείς με πρώιμους καρκίνους καρδιαγγειακά και τώρα με νεφρική ανεπάρκεια. Καλόπιστη ή κακόπιστη, η κριτική για τον Άδωνι είναι εργαλείο. Τελεία παράγραφος. Κι αυτός, πάντως, όλους όσοι έχουν κάνει μάντρα τη διαμαρτυρία, τους έχει μπραντάρει εξαιρετικά, ως «Συμμορία της Μιζέριας».

Το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να αλλάξει το σε βάρος του κλίμα με τις ανακοινώσεις των επαναπατρισμένων στελεχών του, τα οποία το είχαν εγκαταλείψει για τα μάτια του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Κώστας Τσουκαλάς θα δώσουν τα πρώτα ονόματα στη δημοσιότητα. Οι πρώτοι που θα «τρέξουν» το project είναι τα παιδιά του Άκη, οι Νίκος Μαδεμλής, Άγης Τάτσης και η Ζωή Καρκούλια. Η Ζωή ήταν μικρομεσαίο στέλεχος στη Β3 του ΠΑΣΟΚ, που ο Αλέξης την είχε αναβαθμίσει στο πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε Σέρρες, Β’ Θεσσαλονίκης και Λάρισα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρονται για σοβαρά εσωκομματικά προβλήματα.

