Wall Street: Πού εστιάζουν οι επενδυτές μετά το τεχνολογικό sell - off

Mετά τις αναταράξεις στις μετοχές του κλάδου τεχνολογίας η Wall Street θα δεχθεί καταιγισμό νέων οικονομικών στοιχείων αυτήν την εβδομάδα που μπορεί να μετατοπίσουν την προσοχή στην κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Η κατρακύλα των μετοχών επιχειρήσεων λογισμικού μονοπώλησε την προσοχή των επενδυτών την εβδομάδα που πέρασε. Ήταν οι ανησυχίες για το πόσο βαθιά μπορεί να ανατρέψει η Τεχνητή Νοημοσύνη τα επιχειρηματικά μοντέλα του κλάδου που προκάλεσε την πίεση

Την Παρασκευή, όμως, οι μετοχές ανέκαμψαν με τον δείκτη Dow Jones να διασπά ανοδικά για πρώτη φορά το επίπεδο των 50.000 μονάδων με οδηγό τις μετοχές ημιαγωγών.

Κάτω από την επιφάνεια, η μεταστροφή που βρίσκεται σε εξέλιξη από την τεχνολογία σε άλλους κλάδους της αγοράς που είχαν μείνει πίσω στο bull market που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια έχει δράσει ενθαρρυντικά.

Οι μετοχές τεχνολογίας μπορεί να χτυπήθηκαν αλλά η ενέργεια, η βιομηχανία και τα καταναλωτικά αγαθά πρώτης ανάγκης κερδίζουν έδαφος.

Παρά το ριμπάουντ της Παρασκευής ο κλάδος τεχνολογίας χάνει γύρω στο 9% από την κορυφή του Οκτωβρίου ενώ οι υπόλοιποι 11 κλάδοι του δείκτη S&P 500 καταγράφουν κέρδη.

Ο ίδιος ο δείκτης έχει σημειώσει μικρή άνοδο την ίδια περίοδο καθώς ο κλάδος τεχνολογίας αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο της βαρύτητας του.

Σύμφωνα με τους αναλυτές στην Deutsche Bank, η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να απορροφήσει μια παρατεταμένη μεταστροφή χωρίς ιδιαίτερο στρες. Ωστόσο, όσο βαθύτερο γίνεται το selloff στον κυρίαρχο κλάδο τόσο δυσκολότερο θα είναι για τον ευρύ δείκτη να αντέξει την πίεση.

Την εβδομάδα που διανύουμε θα δημοσιοποιηθούν τα νέα μηνιαία στοιχεία για την απασχόληση και τις τιμές καταναλωτή. Τα στοιχεία για την απασχόληση - προβλέπεται αύξηση θέσεων εργασίας κατά 70.000 τον Ιανουάριο – θα ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Η αγορά προσπαθεί να εκτιμήσει αν η επιδείνωση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχει αρχίσει να υποχωρεί. Παρόλο που η Fed επικαλέστηκε σταθεροποίηση όταν διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα, έρευνα που ανακοινώθηκε την προηγούμενή εβδομάδα έδειξε ότι οι απολύσεις εκτινάχτηκαν τον Ιανουάριο.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός παραμένει κάπως υψηλός κατά την άποψη της Fed. Tα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή θα ανακοινωθούν την Παρασκευή.

Με τη Fed να βλέπει μειωμένους κινδύνους για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, η αγορά αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα καθυστερήσει περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων έως τη συνεδρίαση της τον Ιούνιο.

Μέχρι τότε ο υποψήφιος του προέδρου Τραμπ για την προεδρία της Fed, o Kevin Warsh, μπορεί να έχει αναλάβει καθήκοντα.

Μετά τη μείωση επιτοκίων στο τέλος του 2025, τα futures συνεχίζουν να τιμολογούν δύο ακόμη μειώσεις κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας μέχρι τον Δεκέμβριο, προσδοκίες που σε γενικές γραμμές διατηρήθηκαν και μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Warsh.