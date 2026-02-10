Νετανιάχου για συνάντηση με Τραμπ: Το Ισραήλ θα θέσει «πρώτα απ’όλα» το ζήτημα του Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη, ιδίως για το ζήτημα των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Με τον πρόεδρο Τραμπ «θα συζητήσουμε μια σειρά θεμάτων: Γάζα, η περιοχή, αλλά βεβαίως και πρώτα απ’όλα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε σήμερα ο Νετανιάχου πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ.

«Θα εκθέσω στον πρόεδρο τις απόψεις μας όσον αφορά τις αρχές των διαπραγματεύσεων, τις σημαντικές αρχές (…) όχι μόνον για το Ισραήλ, αλλά για οποιονδήποτε (…) επιθυμεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η νέα αυτή συνάντηση ανάμεσα στους δύο συμμάχους ακολουθεί την έναρξη συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η Ουάσινγκτον διατηρεί τη στρατιωτική πίεση στην Τεχεράνη με την ανάπτυξη σημαντικής ναυτικής δύναμης στον Κόλπο.

Ύστερα από πρώτες συνομιλίες που είχαν στις 6 Φεβρουαρίου στο Ομάν, η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη δήλωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τον διάλογο.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Ισραήλ για την ενίσχυση του ελέγχου του στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε επίσης να θιγούν στις συνομιλίες.

Οι Νετανιάχου και Τραμπ έχουν ήδη συναντηθεί έξι φορές στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή του τελευταίου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επίσης μεταβεί στην Ιερουσαλήμ τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση μιας εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ιρανικός άξονας»

Ωστόσο το Ιράν επαναλαμβάνει ότι θα δεχθεί να μιλήσει μόνον για το πυρηνικό του πρόγραμμα καθώς οι ΗΠΑ αξιώνουν μια ευρύτερη συμφωνία, που θα περιλαμβάνει τον περιορισμό των βαλλιστικών του δυνατοτήτων και την παύση της υποστήριξής του σε ένοπλες ομάδες εχθρικές προς το Ισραήλ, όπως οι Χούθι της Υεμένης, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ή η Χαμάς.

Η αξίωση αυτή δεν είναι διαπραγματεύσιμη για το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.000 χιλιομέτρων από το Ιράν.

«Θα πρέπει να περιληφθεί σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης στον ιρανικό άξονα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτηρίζει εδώ και είκοσι χρόνια την Ισλαμική Δημοκρατία υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ.