Κεντρική Μακεδονία: 40 εκατ. ευρώ για στοχευμένες αναπλάσεις και αξιοποίηση μη ενεργών υποδομών

Με στόχο ένα ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τροποποίησε την πρόσκληση με τίτλο «Αστικές (πράσινες - βιοκλιματικές) αναπλάσεις ανοικτών δημόσιων χώρων και αξιοποίηση ανενεργών υποδομών προς όφελος της βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης ΟΧΕ-ΒΑΑ ΜΕΘ (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση - Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης)», αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της ο οποίος ανέρχεται πλέον στα 40 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από Περιφερειακό Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα και δυνητικούς δικαιούχους 12 Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.