Τρένο με φρεναρισμένα βαγόνια

Έκανα διεξοδική κουβέντα με εγκυρότατο δημοσκόπο και αναλυτή. Επιβεβαίωσε τη γνώμη που έχω σχηματίσει εδώ και βδομάδες. «Δεύτερο θα είναι είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο Τσίπρας. Την Καρυστινού ξεχάστε την, καλπάζει προς την μοίρα του Κασσελάκη», μου είπε. Έκανε μάλιστα και μια ενδιαφέρουσα σύγκριση. «Νόμιζα ότι δεν θα υπάρξει άλλος που θα αποκαθηλωθεί τόσο γρήγορα όσο ο Στέφανος, αλλά έκανα λάθος. Η Καρυστιανού είναι γρηγορότερη». Όσον αφορά την μάνα των Τεμπών, συμφώνησα εύκολα μαζί του. Όμως για την έστω και μικρή πιθανότητα να βγει ο Αλέξης δεύτερος στην κάλπη του 2027, έχω ισχυρές ενστάσεις.

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η καθημερινή πορεία του Αλέξη προς το καινούριο του εγχείρημα, έχει ήδη μετατραπεί από μια πολυδιαφημισμένη θριαμβευτική πορεία, σε προσωπικό του άχθος. Ο Τσίπρας μοιάζει με ντιζελομηχανή τρένου, που προσπαθεί να σύρει είκοσι βαγόνια στα οποία έχουν τραβήξει τα χειρόφρενα. Ζορίζεται, ξεφυσά (κι ας κάνει τον άνετο στα μικρόφωνα) αλλά μέτρα δεν κερδίζει.

Πάει από την μια επαρχιακή πρωτεύουσα στην άλλη για την Ιθάκη του, με το λαϊκό (και δημοσιογραφικό) ενδιαφέρον να μειώνονται δραματικά. Μαζεύει καμιά 500αριά άτομα σε κάποια αίθουσα, αλλά μήτε ενθουσιασμούς βλέπω μήτε πανηγυρικό κλίμα διακρίνω. Ούτε στην πόλη που επισκέπτεται, ούτε στη χώρα εν γένει. Πλήρης αδιαφορία τον σκεπάζει. Σε λίγο δεν θα τον περιμένουν ούτε οι δημοσιογράφοι των τοπικών μέσων για να του κάνουν πλάνα και να του πάρουν δήλωση.

Αφήστε που βλέπω και τους εναπομείναντες Συριζαίους, αυτούς που μέχρι πρότινος έτρωγαν τα νύχια τους για την τύχη του κόμματος τους (και των ίδιων φυσικά) να μην σπεύδουν πλέον να δηλώσουν τις προθέσεις τους για το μέλλον. Εκεί που έτρεμαν μήπως ο Τσίπρας -ακόμα και μετά από δήλωση αφοσίωσης τους στο πρόσωπο του- θα μπορούσε να τους αφήσει απ’ έξω, τώρα το παίζουν και λίγο βαριά πεπόνια που δεν πολυβιάζονται.

Έχουν καταλάβει κι εκείνοι ότι το εγχείρημα Αλέξη δεν πολυτσουλά ως αυτόνομη και αυτοκινούμενη δύναμη, οπότε αρχίζουν να ελπίζουν ότι θα γίνει κάποια σύμπραξη Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα αποκλείσει κανέναν τους, αλλά κυρίως δεν θα τους υποχρεώσει να παραιτηθεί από την βουλευτική έδρα. Τι θαρρείτε, μικρό είναι αυτό για ανθρώπους που νιώθουν ότι κρέμονται από μια κλωστή και που φοβούνται πως με το παραμικρό λαθάκι τους δεν θα ξαναδούν βουλευτιλίκι;

Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, παρά τα σημερινά του χάλια και τους διαγκωνισμούς στο εσωτερικό του, θα είναι δεύτερο στις εκλογές. Έχει πολύ περισσότερα περιθώρια συσπείρωσης την τελευταία στιγμή απ’ όσο ο Τσίπρας ή οι υπόλοιποι, στο τέλος-τέλος είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που διαθέτει ακόμα κάποια ψήγματα ιστορικού και κομματικού πατριωτισμού που με κατάλληλη ρητορική μπορούν να ενεργοποιηθούν. Και μόνο για να μην ξεφτιλιστεί ξανά αυτό το άλλοτε μεγάλο κόμμα με μια εκ νέου κατρακύλα του στα χαμηλά του πίνακα, μπορεί να το διασώσει σ’ ένα αξιοπρεπές 13-15%. Για να του δώσει και ευκαιρία να ξανασκεφτεί αν το συμφέρει να πάει σε δεύτερη κάλπη. Για να δούμε…