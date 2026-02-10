Ως έναν υπαρκτό κίνδυνο, ο οποίος όμως δεν βρίσκεται στο πρώτο πλάνο αναλυτών και αγοράς χαρακτηρίζει ο επικεφαλής αναλυτής της Oxford Economics, Paolo Grignani σε συνέντευξη στο Liberal την πολιτική αστάθεια με φόντο τις εκλογές του 2027. Η σταθερότητα οδήγησε τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη, ενώ το γεγονός πως η ΝΔ προηγείται με μεγάλη διαφορά από την αντιπολίτευση καθησυχάζει τις αγορές για το ενδεχόμενο ανόδου αντισυστημικών δυνάμεων.

Συνέντευξη στον Νίκο Ταμπακόπουλο

Τι προβλέπετε για την ανάπτυξη, το χρέος και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα;

Αναμένουμε ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2026. Ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%, ενώ ο εναρμονισμένος πληθωρισμός προβλέπεται περίπου στο 2,5%. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους και να συνεχίσει να μειώνεται ταχέως έως το τέλος της δεκαετίας, τόσο η Ιταλία όσο και η Γαλλία είναι πιθανό να καταγράφουν υψηλότερους λόγους χρέους προς ΑΕΠ από την Ελλάδα.

Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης πώς θα μπορούσε να κλείσει το επενδυτικό κενό που χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Οι αμυντικές δαπάνες συχνά αναφέρονται ως παράγοντας ενίσχυσης των επενδύσεων τα επόμενα χρόνια, ωστόσο το μέγεθός τους δεν θα είναι μετασχηματιστικό για την ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση διαθέτει επαρκή δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη των επενδύσεων, όμως τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα αστοχήσει στον στόχο δημόσιων επενδύσεων άνω του 5% του ΑΕΠ, με τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να παραμένουν κάτω από το 4% του ΑΕΠ.

Αναλύσεις δικές σας και άλλων μεγάλων οίκων μιλούν για τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα, κάτι που θα είχε αντίκτυπο στις αγορές. Τι πιστεύετε;

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα σε δημοσκοπικά χαμηλά πολλών ετών και σαφώς κάτω από το εκλογικό της αποτέλεσμα του 2023, ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το κομματικό σύστημα έχει γίνει πιο κατακερματισμένο, με πολλά μικρά κόμματα να κινδυνεύουν να μην υπερβούν το όριο του 3%, ενώ ο εκλογικός νόμος απονέμει επιπλέον έδρες στο πρώτο κόμμα. Σε αυτό το στάδιο δεν διαβλέπουμε σημαντικό κίνδυνο ανόδου αντισυστημικών δυνάμεων στην εξουσία, αν και οι προοπτικές θα μπορούσαν να αλλάξουν έως τις εκλογές του επόμενου έτους.

Πώς αξιολογείτε το τραπεζικό σύστημα και τις κινήσεις των διοικήσεων για επέκταση μέσω εξαγορών;

Οι μη συστημικές ελληνικές τράπεζες επεκτείνονται μέσω εξαγορών, μια σχεδόν αναπόφευκτη εξέλιξη στο παρόν ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η ενοποίηση δεν αναμένεται να μεταβάλει ουσιωδώς τη δομή του κλάδου, ο οποίος θα συνεχίσει να κυριαρχείται από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες.

Τέλος, σας φοβίζει το δημογραφικό; Ποια η επίπτωση στην οικονομία;

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η δημογραφική συρρίκνωση θα παραμείνει η πιο πιεστική πρόκληση για την Ελλάδα. Οι προβολές μας δείχνουν ότι έως το 2060 ο πληθυσμός θα είναι περίπου 20% μικρότερος από σήμερα, μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην ευρωζώνη. Η αποτελεσματικότερη πολιτική απάντηση θα ήταν η συνέχιση της προσέλκυσης Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό, ιδίως νεότερων ηλικιακών ομάδων, σε συνδυασμό με μέτρα που ευνοούν τις γεννήσεις, το κόστος των οποίων είναι σημαντικό και ο αντίκτυπός τους αβέβαιος.