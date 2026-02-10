Περί της συμμορίας της αριστερής μιζέριας

Παρακολουθούσα πριν από λίγες ημέρες το σύνηθες φαινόμενο διαμαρτυριών αριστεριστών κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο του Άργους, όπου εγκαινίασε νέα πτέρυγα, η οποία έλαβε το όνομα εκλιπόντος ιατρού του νοσοκομείου, στελέχους του ΚΚΕ.

Η Αριστερά επικρίνει διαχρονικά την κυβέρνηση επειδή δαπανά πόρους για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι αποκλειστικά για νοσοκομεία και σχολεία. Οι διαμαρτυρόμενοι υποστήριζαν ότι οι ελληνικές φρεγάτες δεν έχουν καμία δουλειά στην Ερυθρά Θάλασσα ή σε άλλες συμμαχικές αποστολές, ασκήσεις και περιπολίες εκτός Ελλάδας.

Πρόκειται για κουτοπόνηρους δημαγωγούς. Οι αριστεριστές, όπως και οι ακροδεξιοί, φιλοδοξούν να ανατρέψουν τη νόμιμη πολιτική και οικονομική τάξη μέσω ενός πραξικοπήματος που ονομάζουν «επανάσταση». Το μοναδικό εγχείρημα πραξικοπήματος που αποδέχονται και πιστεύουν είναι εκείνο που επιχείρησαν μετά τον πόλεμο και οδήγησε στον αιματηρό Εμφύλιο.

Για να υπάρξουν σήμερα συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που οδήγησαν στον Εμφύλιο, η χώρα θα έπρεπε να καταρρεύσει και μεγάλα τμήματά της να τεθούν υπό ξένη κατοχή. Αυτό προϋποθέτει την κατάρρευση της εσωτερικής και αμυντικής ασφάλειας. Γι’ αυτό και αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των δυνάμεων εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας.

Η ελληνική φρεγάτα που περιπολεί στην Ερυθρά Θάλασσα το πράττει στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών διαύλων από τις επιθέσεις drones των ιρανοκίνητων Χούθι. Με απλά λόγια, για να έχουν νοσοκομεία, σχολεία και νοικοκυριά πετρέλαιο θέρμανσης, κάποιοι πρέπει να φροντίζουν ώστε τα πλοία που το μεταφέρουν από τον Περσικό Κόλπο να μην αποτελούν εύκολους στόχους.

Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα από τις βιομηχανικές χώρες της Ασίας.

Πόσο τυχαίο είναι ότι οι ίδιοι που διαμαρτύρονται για την αποστολή ελληνικών φρεγατών εκτός Ελλάδας και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι εκείνοι που, προ ημερών, επιχείρησαν να οργανώσουν στην Αθήνα εκδήλωση υποστήριξης στο βάναυσο θεοκρατικό καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν;

Στις δημοκρατίες ο καθένας έχει δικαίωμα να εκδηλώνει δημόσια τις πεποιθήσεις του, ακόμη κι όταν αυτές στρέφονται εναντίον του λαού και της εθνικής ασφάλειας. Αυτό που απαιτείται είναι ο εμβολιασμός της κοινωνίας με αντισώματα κοινής λογικής και προτεραιότητας του κοινού συμφέροντος, ώστε να μην αποδίδεται σημασία σε καταστροφικές ιδεοληψίες.

Η Ελλάδα είναι ασφαλής και ευημερούσα μετά τον πόλεμο επειδή το κομμουνιστικό πραξικόπημα ηττήθηκε και απέτυχε, και επειδή η χώρα εντάχθηκε στο πλέγμα των δυτικών συμμαχιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και οι συμμαχίες με χώρες όπως η Γαλλία ή το Ισραήλ σημαίνουν ότι, για να μπορείς να περιμένεις βοήθεια όταν τη χρειαστείς, οφείλεις να προσφέρεις βοήθεια όταν τη χρειάζονται οι άλλοι. Αυτός και μόνο ο λόγος αρκεί για να δικαιολογήσει την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών μονάδων εκτός συνόρων.

Ένας ακόμη λόγος είναι η ανάγκη οι ελληνικές μονάδες να αποκτούν εμπειρία από πραγματικές πολεμικές συνθήκες, πέραν των ασκήσεων, ώστε -αν χρειαστεί να υπερασπιστούν τη χώρα- να αποφύγουν το αρχικό σοκ της επαφής με την πραγματικότητα του πολέμου.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Ο Δήμος Λευκάδας παραβιάζει τους νόμους του Κράτους με τις ευλογίες του Κράτους.

Κ.Στούπα καλημέρα,

Έχουμε ξανά επικοινωνήσει στο παρελθόν με θέμα πάλι την παραβίαση των νόμων από την διοίκηση του ίδιου του Κράτους (11/2023). Τότε αφορούσε μια μονάδα παραγωγής σκυροδέματος που υπήρχε μεθόδευση να δοθεί άδεια λειτουργίας χωρίς να τηρούνται οι ανάλογοι νόμοι που την προϋποθέτουν (δεν λειτούργησε τελικά).

Σήμερα λοιπόν εν ονόματι της επιχειρηματικότητας και του πλούτου κινδυνεύει ο Λευκαδίτικος λαός να χάσει την αξιοπρέπεια του και το ήθος του. Μιλάω για το διακύβευμα του Βόρειου Μετώπου(Τ.Α.Ο.Λ. = Ταμείο Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδας, Τουριστικό Περίπτερο, Παραλία Κάστρου).

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας έκανε 3 Συνεδριάσεις. Οι αποφάσεις του ήταν υπέρ της επιθυμίας του Λευκαδίτικου Λαού. Η Πράξη όμως είναι σαν την Κολοτούμπα του Κ. Τσίπρα με το Δημοψήφισμα.

Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι, ότι για να δοθεί η περιοχή στην επιχειρηματικότητα προς τουριστική εκμετάλλευση, παραβιάζονται και αποσιωπούνται όλοι οι νόμοι του κράτους που αφορούν το θέμα (αρχαιολογικοί, Natura 2000, νόμοι Γ.Ε.Ν. περί φάρου 200μ. , περιβαλλοντολογικοί, πολεοδομικοί...) και στερούν από Μόνιμους Κατοίκους (πληθυσμός πόλης Λευκάδας 8.500 άνθρωποι), την δυνατότητα να έχουν μια διέξοδο προς προσωπική ξεκούραση και ευχαρίστηση. ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.

Θα γίνουμε Μαγιόρκα, θα βγούμε στους δρόμους και θα φωνάζουμε ότι δεν θέλουμε άλλο ξεπούλημα.

Η ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

Σας ευχαριστώ

Με πολλή εκτίμηση στο πρόσωπο σας

Π. Β.

Υ.Γ. Σε περίπτωση δημοσίευσης μόνο τα αρχικά μου.

