Το «άλμα» της ΝΔ στο 32%, η πίεση στο ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και η κόντρα με Βενιζέλο

Στην «τροχιά» της Συνταγματικής Αναθεώρησης έχει εισέλθει η πολιτική αντιπαράθεση, προδιαγράφοντας ένα από τα μείζονα σημεία πάνω στα οποία θα διεξαχθεί, όπως φαίνεται και η προεκλογική «μάχη». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταγράφεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις η δυναμική των κομμάτων, σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς πλέον το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές και στην τελική ευθεία πριν την ανακοίνωση ίδρυσης νέων σχηματισμών.

Στη δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Political, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος στο 31,9% (26,9% στην πρόθεση ψήφου) με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και σε απόσταση 17,9 ποσοστιαίων μονάδων, στο 14% (12% στην πρόθεση). Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 8,3% (6,8%), Ελληνική Λύση με 7,3% (6%), ΚΚΕ με 6,5% (5,5%), ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% (3,3%), ΜέΡΑ25 με 3,8% (3,2%), Φωνή Λογικής με 3,5% (3%), Κίνημα Δημοκρατίας με 3,1% (2,9%), ΝΙΚΗ με 1,4% (1,2%), Νέα Αριστερά με 1,4% (1,2%), ενώ Άλλο Κόμμα απαντά το 14,9% των ερωτηθέντων (10,5%) με τους αναποφάσιστους στην πρόθεση ψήφου να φθάνουν το 17,5%.

Ανοίγοντας τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, η κυβέρνηση φαίνεται να παίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων στην πολιτική σκακιέρα, γεγονός, που αντανακλά και στα δημοσκοπικά ευρήματα, με την πλειοψηφία, μάλιστα, των ερωτηθέντων να συμφωνεί με την κατεύθυνση των αλλαγών, που προτείνει το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δημοσκόπηση της Interview, το 63% των ερωτηθέντων λέει «ναι» στη σύνδεση της μονιμότητας των δημόσιων υπαλλήλων με την αξιολόγηση και την απόδοσή τους, ενώ το 53% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με τη θέσπιση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, το 81% τάσσεται υπέρ της συμμετοχής τακτικών δικαστών στην εκδίκαση υποθέσεων ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης υπουργών, 73% υπέρ της συμμετοχής δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας τους, ενώ το 63% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κανόνα, της υποχρεωτικής ισορροπίας μεταξύ εσόδων και εξόδων στον κρατικό προϋπολογισμό. Μοναδική πρόταση με την οποία συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί το 45% των ερωτηθέντων, έναντι της πλειοψηφίας του 52% που διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί, είναι η άρση του κρατικού μονοπωλίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Η σύγκριση πολιτικών προτάσεων θα τεθεί από την κυβέρνηση ως κριτήριο στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, με την «ακτινογραφία», αυτήν την ώρα, των τάσεων στην κοινή γνώμη να φαίνεται πως την ευνοεί. Γι’ αυτό και είναι σαφές ότι το Μέγαρο Μαξίμου προτίθεται να διατηρήσει στην αιχμή της πολιτικής ατζέντας τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καθιστώντας την ως βασικό πυλώνα του διακυβεύματος για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντείνεται το «πρέσινγκ» στο ΠΑΣΟΚ, καθώς εκτιμάται ότι για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγείρεται ένα πολλαπλό ζήτημα. Από τη μία πλευρά, η άρνησή του να στηρίξει τις προτάσεις, με την αιτιολογία ότι δεν θα δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, ερμηνεύεται από κυβερνητικά στελέχη και ως «ομολογία ήττας», αλλά και ως «φτηνός τακτικισμός», που δε συνάδει με τη βαρύτητα της κορυφαίας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, από την άλλη θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει τριβές και στο εσωτερικό του, καθώς για θέματα, όπως για παράδειγμα αυτό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ακόμη και του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υπάρχουν πολλές απόψεις, με διαφορετικές “αποχρώσεις”.

Είναι χαρακτηριστική η οξύτητα της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και Ευάγγελου Βενιζέλου, που κορυφώθηκε χθες. Ο κ. Βενιζέλος είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση για «αναθεωρητικό λαϊκισμό», επιχειρώντας να αποδομήσει την κυβερνητική πρωτοβουλία, εστιάζοντας, κυρίως, στο άρθρο 86, στην αναθεώρηση του οποίου το 2001, οπότε έλαβε τη σημερινή του μορφή, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν εισηγητής.

«Δεν υπάρχει κανένας συνταγματικός λαϊκισμός. Η κυβερνητική πλειοψηφία, ως ορίζει το Σύνταγμα, εκκινεί την κορυφαία διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, βάζοντας πολύ σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν τεθεί από το πολιτικό σύστημα πολλές δεκαετίες πριν» απαντούν από το Μέγαρο Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2006 όταν ήταν δύο χρόνια βουλευτής Β’ Αθηνών συνέλεγε υπογραφές για να αλλάξει το άρθρο 86.

Από το κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν ότι ειδικό καθεστώς για τη δίωξη ή μη ενός υπουργού ή ενός υφυπουργού υπήρχε και πριν το 2001, ωστόσο η πρόσθεση της πρόβλεψης «αμελλητί» στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου ο ρόλος του κ. Βενιζέλου ήταν καίριος, δηλαδή, η πρόβλεψη ότι μόλις «πέσει» η Δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα, άλλαξε τα δεδομένα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει «οξύμωρο» να ασκεί κριτική γι’ αυτό ο εμπνευστής του συγκεκριμένου άρθρου. Σε εκείνη τη Συνταγματική Αναθεώρηση προστέθηκαν επίσης οι προβλέψεις της προκαταρκτικής εξέτασης και της αποσβεστικής προθεσμίας, στον εκτελεστικό νόμο που ακολούθησε.

Στο «στόχαστρο» της κυβέρνησης θα παραμείνει συνολικά το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επικαλούνται την «λευκή επιταγή» για την επόμενη μέρα, σημειώνοντας ότι «στο τέλος θα κριθεί η στάση καθενός», καθώς δεν υπάρχουν «ναι» ή «όχι» με αστερίσκους. Προεκτείνοντας τη συζήτηση στο τοπίο που θα έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές, από το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι σήμερα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ διαθέτουν περισσότερες από 180 ψήφους, οπότε μπορούν να προωθήσουν τις απαιτούμενες αλλαγές και θέτουν το ερώτημα «αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει, ότι μπορεί να περάσει μεγάλες αλλαγές για τον τόπο με τα κόμματα της ακροδεξιάς ή του άλλου άκρου, του απόλυτου παραλογισμού, του ενός ή του άλλου άκρου» στην επόμενη Βουλή.

Ενδεικτική, ίσως, του κλίματος που διαμορφώνεται, ήταν και η αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών, με επίκεντρο το άρθρο 86 και την αναθεώρηση του 2001. Ο κ. Αλιβιζάτος χαρακτήρισε την εν λόγω αναθεώρηση ως υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς καθιέρωσε την αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής για την άσκηση διώξεων εις βάρος υπουργών, σημειώνοντας ότι «η σύγκριση μεταξύ της διατάξεως του 1975 και του 2001 είναι καταλυτική», εννοώντας ότι πριν από το 2001 υπήρχε μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης της Δικαιοσύνης.

Η τοποθέτηση Αλιβιζάτου προκάλεσε την αντίδραση του κ. Βενιζέλου, ο οποίος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση, τονίζοντας ότι η αναθεώρηση του 2001 έτυχε της έγκρισης 268 βουλευτών, καθώς είχε ως στόχο να θεραπεύσει τις στρεβλώσεις που 1989, επιμένοντας ότι ούτε στο παρελθόν υπήρχε δυνατότητα για άλλη ποινική μεταχείριση των υπουργών.