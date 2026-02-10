Η τάξη στα πανεπιστήμια δεν είναι θέμα ιδεολογίας αλλά αυτονόητη ανάγκη

Τα πρόσφατα σοβαρά επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επαναφέρουν με ένταση στον δημόσιο διάλογο τη σύγχυση που επικρατεί στα ελληνικά ΑΕΙ και κατ’ επέκταση στην κοινωνία αναφορικά με την ελευθερία και την ανομία. Πού αρχίζουν τα όρια της μιας και πού τελειώνουν τα όρια της άλλης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ η εσωτερική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρώνεται και σύντομα θα ακολουθήσει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας.

Μάλιστα, σε σχετική δήλωση των Πρυτανικών Αρχών, τονίζεται πως Πρυτανεία και Υπουργείο βρίσκονται στην ίδια πλευρά και δίνουν από κοινού τη μάχη, η οποία, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς, για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια. Όπως καταλήγει η Πρυτανεία στην ίδια ανακοίνωση «έχουμε πλήρη επίγνωση των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου, αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους».