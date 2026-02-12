Ποιος δεν ήθελε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν;

Μετά από την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα, περιμένουμε την τοποθέτηση των μελών του club του Καπνεργοστασίου. Είχαν εκφραστεί δημόσια αφήνοντας βαρύτατους υπαινιγμούς για τον Πρωθυπουργό της χώρας και για τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Να μας πουν τι τελικά συνέβη. Επιβεβαιώθηκαν ή διαψεύστηκαν για τις ενστάσεις τους; Φανταζόμαστε ότι οι φίλοι τους θα τους ρωτήσουν σχετικά. Και κυρίως για την επιμονή τους να μην πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών ακολουθούσαν μια μάλλον φοβική ή κατευναστική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Είτε καμωνόντουσαν ότι δεν υπήρχε η Τουρκία στα Ανατολικά μας και ενεργούσαν σαν να βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν, είτε ζητούσαν την βοήθεια των συμμάχων μας για να συγκρατήσουν την Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου που κινείται επιθετικά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας με την αγορά νέων οπλικών συστημάτων και την διεύρυνση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας. Την ίδια ώρα κρατάει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τον Ταγίπ Ερντογάν. Τι θα έπρεπε, δηλαδή, να κάνει για να ικανοποιηθούν οι υπερπατριώτες; Να κηρύξει τον πόλεμο;

Ας μας πουν λοιπόν οι προκάτοχοι του κ. Μητσοτάκη τι έκαναν αυτοί σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι πολιτική ακολούθησαν και το πρόοδο πέτυχαν.

Το συμφέρον της Ελλάδας είναι να συζητάει με την Τουρκία. Μέχρις να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες για να περάσουμε σε μια πραγματικά άλλη εποχή. Να θυμηθούμε ότι κάποτε Γερμανία και Γαλλία ήταν μεγάλοι εχθροί και σήμερα είναι δύο ουσιαστικοί σύμμαχοι που συγκυβερνούν την Ευρώπη. Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν μπορούν σε αυτήν τη φάση να υποσχεθούν κάτι ανάλογο. Αλλά οι δύο χώρες έχουν μόνο να κερδίσουν από μια καλύτερη μεταξύ τους σχέση. Η Ελλάδα, πάντως, μπορεί με μία υπεύθυνη πολιτική ηγεσία να περιφρουρήσει τα ζωτικά της συμφέροντα. Όταν αυτό συμβαίνει, όλα τα άλλα έρχονται πιο εύκολα. Αντιθέτως, ο αδύναμος, μοιάζει με εύκολο βορά στα θηρία. Ε λοιπόν, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα δεν είναι αδύναμη. Γι αυτό τον κατηγορούν για … ενδοτισμό;

Έγιναν πολλές προσπάθειες να ναρκοθετηθεί αυτό το ταξίδι. Να μην γίνει. Και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο. Ποιος είχε πραγματικό συμφέρον να οδηγηθούμε σε ένταση με την Τουρκία σε αυτή την φάση. Ποιον εξυπηρετεί…

Η σημερινή κυβέρνηση κάνει πολιτική. Αληθινή πολιτική. Όχι κουμπαριές και ζεϊμπέκικα. Αυτά δεν αποδίδουν. Δίδουν απλά την εικόνα ενός κακομοίρη που ψάχνει να βρει τρόπους να κατευνάσει τον θρασύ γείτονά του. Αν μη τι άλλο ο κόσμος καταλαβαίνει. Όλοι μας καταλαβαινόμαστε…

Θανάσης Μαυρίδης

