Η. Αρβανιτάκης, Morgan Stanley

Το νέο έτος μπήκε με μεγάλη ταχύτητα για τα εταιρικά ομόλογα. Η ζήτηση και η ρευστότητά τους βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Τα spreads, δηλαδή η απόσταση στην απόδοση από τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου, είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών. Οι επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αμερικανικές εταιρείες. Πιστεύουν ότι διαθέτουν τόσο προοπτικές κερδοφορίας όσο και ισχυρούς ισολογισμούς, με περιορισμένο πιστωτικό κίνδυνο. Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι στην αγορά ομολόγων για το νέο έτος;

Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα διαμορφώσει την οικονομία το 2026. Τα ομόλογα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των data centers. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί υπολογίζεται ότι θα δανειστούν περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος για την κατασκευή data centers. Ταυτόχρονα, συνολικά για το AI εκτιμάται ότι θα χρειαστούν πάνω από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή των κατάλληλων υποδομών. Συνεπώς, η αυξημένη προσφορά χρέους σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση σε έναν κλάδο δημιουργούν νέα ρίσκα.

Όσο μεγαλύτερη η προσφορά ομολόγων, τόσο τα spreads θα πιέζονται προς τα επάνω. Χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη επανάσταση θα φέρει το AI, είναι εύλογο να διερωτηθούμε αν όλη αυτή η δανειοδότηση είναι βιώσιμη. Στην πλειονότητά τους, τα ομόλογα των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών είναι υψηλής ποιότητας, δεδομένου ότι τα ενέχυρα, δηλαδή τα data centers (τόσο το real estate όσο και οι υπολογιστές), είναι πολύ καλής ποιότητας. Ωστόσο, αν οι προσδοκίες για το AI δεν πραγματοποιηθούν και, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης της ομολογιακής αγοράς σε αυτόν τον κλάδο, η ευρύτερη αγορά ενδέχεται να επηρεαστεί, δημιουργώντας συνθήκες κρίσης χρέους.

Ένα ακόμη ρίσκο που βρίσκεται στο παρασκήνιο, σχετίζεται με την αγορά ιδιωτικών πιστώσεων (private credit). Ο συγκεκριμένος κλάδος εκτιμάται ότι έχει μεγάλη έκθεση σε τομείς που θα πληγούν άμεσα από το AI. Λόγω της αδιαφάνειας αυτής της αγοράς, καθώς το private credit περιλαμβάνει χαρτοφυλάκια δανείων που δεν είναι γνωστά στην αγορά, πιθανές ρωγμές μπορεί να έχουν απρόβλεπτες επιπτώσεις. Σύμφωνα με τον CEO της Blackstone, το AI θα επηρεάσει τα επιχειρηματικά σχέδια και τις αποτιμήσεις πολλών κλάδων με απρόβλεπτο τρόπο. Η ίδια η Blackstone εξέπληξε πρόσφατα τους επενδυτές με ζημία 140 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα από τα επενδυτικά της χαρτοφυλάκια. Με το AI λοιπόν ως καταλύτη, οι συχνά αδιαφανείς και «αυθαίρετες» αποτιμήσεις αυτών των χαρτοφυλακίων ενδέχεται να βρεθούν υπό πίεση.

Συνολικά, το νέο έτος φέρνει νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις στην αγορά ομολόγων. Με τη ζήτηση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, η ραγδαία αύξηση των εκδόσεων από τους τεχνολογικούς κολοσσούς δεν αναμένεται να δημιουργήσει άμεσα προβλήματα. Οι επενδυτές αναζητούν έκθεση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα ομόλογα καλύπτουν αυτή την ανάγκη. Οι προκλήσεις εντοπίζονται κυρίως στους κλάδους που πλήττονται από αυτή την επανάσταση. Η αδιαφάνεια γύρω από την έκδοση χρέους, σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργεί ρίσκα, τα οποία με καταλύτη το AI ενδέχεται να διογκωθούν.

* Ο Ηλίας Αρβανιτάκης είναι Οικονομολόγος - Αναλυτής, Morgan Stanley.