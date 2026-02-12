Τα πονταρίσματα για χρυσό και ασήμι μετά το sell-off

Αναμφίβολα ζούμε σε μία εποχή κατά την οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένας πολιτικοοικονομικός πόλεμος που πολλοί ανέμεναν εδώ και χρόνια. Μία διαμάχη που ξεκινά από τα ομόλογα (η Κίνα ζήτησε από τις τράπεζες να μειώσουν την έκθεσή τους σε αμερικανικά ομόλογα) και την προσπάθεια εκθρόνισης του δολαρίου και φτάνει μέχρι τα πολύτιμα μέταλλα και την κυριαρχία στα βασικά «αγαθά» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα πολύτιμα μέταλλα θα διαδραματίσουν πολύ κρίσιμο ρόλο σε μία νέα πραγματικότητα που θέλει τα κρατικά ομόλογα να γίνονται πολιτικό εργαλείο και την αποδολαριοποίηση να αποτελεί πλέον μόνιμη τάση και πολιτική επιλογή.

Τελικά, ποια είναι η εύλογη αξία των πολύτιμων μετάλλων σήμερα; Ήταν δικαιολογημένη η άνοδος έως τα 5.600 δολάρια για τον χρυσό και έως τα 121 δολάρια για το ασήμι ή μία κερδοσκοπική φούσκα που έσκασε; Πρόκειται για λογικά ερωτήματα, πόσω μάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι τρεις μήνες πριν η τιμή του χρυσού διαμορφωνόταν 1.000 δολάρια χαμηλότερα και το ασήμι καταλάμβανε για πρώτη φορά το οχυρό των 50 δολαρίων.

Σημειώνεται ότι σήμερα και παρά το πρόσφατο sell-off, χρυσός και ασήμι βλέπουν τις τιμές τους να ενισχύονται κατά 17% μέσα στο 2026, αποτελώντας δύο από τα κορυφαία σε επίπεδο αποδόσεων assets για φέτος. Ο χρυσός υπολειπόταν πολύ σε κέρδη, ωστόσο το «λευκό» μέταλλο σημείωσε πολύ μεγαλύτερη «βουτιά» έως και 47,5%, από το ιστορικό υψηλό των 121 δολαρίων στις 29 Ιανουαρίου στα 64 δολάρια στις 5 Φεβρουαρίου.

Τι… κατάφερε, λοιπόν, το sell-off που σημειώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου; Να πληγώσει τα πολύτιμα μέταλλα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν άλλαξε τις τάσεις που διαμορφώνονται στην πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης. Τάσεις που θα καθορίσουν εντέλει το πιο μακροπρόθεσμο outlook, ανεξάρτητα από τις όποιες κερδοσκοπικές υπερβολές είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.

Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση συγκεκριμένα για το ασήμι, αυτή αναμένεται να παραμείνει σταθερή το 2026 παρά την εξασθενημένη χρήση του σε βιομηχανία και κοσμήματα. Σύμφωνα με το Silver Institute, οι επενδύσεις από ιδιώτες επενδυτές ενδέχεται να αυξηθούν κατά περίπου 20%, την ώρα που η αγορά καταγράφει έλλειμμα της τάξης των 67 εκατ. ουγγιών για έκτο διαδοχικό έτος.

Ευνοϊκός για το outlook των πολύτιμων μετάλλων είναι ο συνδυασμός πολιτικής αβεβαιότητας διεθνώς και προσδοκιών για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026 από την Fed. Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κέβιν Γουόρς για τη θέση του προέδρου της Fed, οι επενδυτές ποντάρουν πλέον ότι θα σημειωθούν έως και 5 μειώσεις επιτοκίων φέτος, έναντι 2 προηγουμένως. Και όταν τα επιτόκια του δολαρίου υποχωρούν, υποχωρεί παράλληλα και η ζήτηση για τοκοφόρες επενδύσεις όπως τα αμερικανικά ομόλογα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται κεφαλαιακές εισροές στα πολύτιμα μέταλλα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η JPMorgan προχώρησε στην αναβάθμιση των προβλέψεων για την τιμή του χρυσού, τοποθετώντας την τιμή-στόχο για το 2026 στα 6.300 δολάρια, ήτοι 24% υψηλότερα από το τρέχον επίπεδο. Αν επιβεβαιωθεί η αμερικανική τράπεζα τότε ο χρυσός θα έχει γράψει κέρδη άνω του 40% μέσα στο έτος, μετά το +64% του 2025. Οι αναλυτές της JPMorgan πιστεύουν ότι το περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό για τον χρυσό, υποστηρίζοντας ότι το πιο μακροπρόθεσμο momentum του ράλι θα παραμείνει ανέπαφο και ότι μεσοπρόθεσμα το πολύτιμο μέταλλο θα δεχθεί στήριξη από τη συνεχιζόμενη διαφοροποίηση.

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς συνεχίζουν να αναπροσαρμόζουν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα. Μόνο στο δ’ τρίμηνο του 2025 αγόρασαν 230 τόνους χρυσού, αυξάνοντας τον τελικό «λογαριασμό» για το 2025 στους 863 τόνους, παρά το γεγονός ότι πολλές αγορές έγιναν πάνω από το επίπεδο των 4.000 δολαρίων. Η JPMorgan εκτιμά ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αγοράσουν περίπου 800 τόνους χρυσού μέσα στο 2026.

Η Morgan Stanley, από την πλευρά της, τοποθετεί τον χρυσό στα 5.700 δολάρια στο τέλος του 2026 και στο καλό σενάριο, ενώ η Goldman Sachs είναι λιγότερο bullish δίνοντας τιμή-στόχο στα 5.400 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2026.

Όσο για το ασήμι, η JPMorgan δίνει μέση τιμή-στόχο για το α’ τρίμηνο του 2026 στα 84 δολάρια (περίπου στα 83 δολάρια διαμορφώνεται σήμερα) και στα 81 δολάρια για το σύνολο του 2026, ανεβάζοντας τον πήχη για το 2027 στα 85,5 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα σταθεροποιηθούν μετά το «τρενάκι του τρόμου» που είδαμε τους τελευταίους μήνες και το +140% του 2025.

Οι αναλυτές, ωστόσο, τονίζουν ότι οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο ριψοκίνδυνες γιατί το «λευκό» μέταλλο εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πρόβλεψη της Citi, με την αμερικανική τράπεζα να δίνει στις 27 Ιανουαρίου – λίγες ημέρες πριν το sell-off – νέα τιμή στόχο στα 150 δολάρια για τους επόμενους τρεις μήνες.