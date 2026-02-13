Τι κρατά τον S&P 500 κάτω από τις 7.000 μονάδες

Ο δείκτης S&P500 τεστάρισε για πρώτη φορά το επίπεδο των 7.000 μονάδων τον περασμένο Οκτώβριο. Τελευταία οι αμερικανικές μετοχές βρίσκονταν σε μια αβέβαιη στασιμότητα με τον δείκτη να συνεχίζει να δοκιμάζει το ορόσημο αυτό.

Τελευταία οι επενδυτές στη Wall Street ανακαλύπτουν ότι το τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι μόνο πρόσφορο έδαφος για τις μετοχές αλλά ενίοτε και ναρκοπέδιο.

Την Τετάρτη ο S&P500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στο -0,008%. Τόσο ισχνή κίνηση μετά από μια απροσδόκητα δυνατή μηνιαία έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που μετρίασε τα πονταρίσματα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed υποδηλώνει μια αγορά που αναζητά κατεύθυνση.

Μια «αμετάβλητη» συνεδρίαση για τον δείκτη αναφοράς είναι σπάνια. Έχει σημειωθεί περίπου 10 φορές την τελευταία 40ετία. Έχει, όμως, συμβεί τέσσερεις φορές μέσα στο τελευταίο πεντάμηνο.

Η κατάκτηση των 7.000 μονάδων παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από τον συνηθισμένο. Ο S&P500 ανέβηκε από τις 5.000 στις 6.000 μονάδες σε μόλις 276 ημέρες. Όμως, έχουν πλέον περάσει 458 ημέρες και συνεχίζουν να μετρούν χωρίς κλείσιμο πάνω από τις 7.000 μονάδες.

Την Πέμπτη οι τιμές λύγισαν σε πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι ανησυχίες για τα κέρδη της τεχνολογίας και η αδυναμία στα εμπορεύματα πυροδότησαν απώλειες στο χρηματιστήριο. Η πτώση στον χρυσό και το ασήμι διοχέτευσε κεφάλαια στα ομόλογα.

Σύμφωνα με έκθεση του οίκου Fundstrat την Πέμπτη, «η αιματοχυσία στον κλάδο του λογισμικού και σε άλλους τομείς λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης εγείρει ανησυχίες για το αν η ΑΙ είναι αρνητική για τις μετοχές. Παράλληλα, η ασταμάτητη άνοδος του χρυσού δημιούργησε φόβο FOMO, ότι οι επενδυτές θα μείνουν εκτός του ράλι, θέτοντας το ερώτημα γιατί να κατέχει κανείς μετοχές γενικότερα».

O χρυσός έχει σημειώσει άνοδο 17% από την αρχή της χρονιάς και συνεχίζει να διατηρεί τα κέρδη του πάνω από τα $5.000 η ουγγιά. Φαίνεται να απορροφά κεφάλαια από την αγορά κρυπτονομισμάτων μετά την πολύμηνη πτώση του Bitcoin.

Γιατί λοιπόν αυτή διστακτικότητα του S&P500 να κινηθεί δυναμικά σε υψηλότερο έδαφος;

H συνεχιζόμενη μετατόπιση κεφαλαίων σε μη τεχνολογικούς κλάδους, όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και τα υλικά, δημιουργεί μια πιο ευρεία και διαφοροποιημένη συνολική έκθεση σε μετοχές. Ταυτόχρονα, όμως, συγκρατεί τα κέρδη του S&P500.

Οι κολοσσοί του Big Tech εξακολουθούν να κυριαρχούν στη βαρύτητα του δείκτη αναφοράς και απαιτείται ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός μετοχών εκτός του κλάδου τεχνολογίας να κινηθεί ανοδικά ώστε να αντισταθμιστεί ακόμη και μια ουδέτερη συνεδρίαση των «Υπέροχων 7» μετοχών.

Με τα στοιχεία για την απασχόληση της Τετάρτης να έχουν περάσει και με το μεγαλύτερο μέρος μιας σεζόν δυνατών εταιρικών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου να έχει ολοκληρωθεί, η προσοχή θα στραφεί στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιανουαρίου την Παρασκευή και στη συνέχεια στην πολυαναμενόμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Nvidia στις 25 Φεβρουαρίου.

Μέχρι τότε, το ορόσημο των 7.000 μονάδων για τον S&P500 ίσως χρειαστεί να περιμένει.