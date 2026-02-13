Ο Ανάλγητος

Πέφτουν οι μάσκες και φανερώνονται τα κίνητρά τους. Είναι που και ο Μητσοτάκης δεν τους κάνει τα χατίρια. Αντίθετα, με τις πολιτικές του τους εκθέτει καθημερινά. Ο Μητσοτάκης ασχολείται με τα σημαντικά, με τα εθνικά θέματα, την αναθεώρηση του Συντάγματος και οι άλλοι με την λάσπη και τα επουσιώδη. Να γιατί η πραγματική μάχη είναι από την δεύτερη θέση και κάτω. Και έτσι θα παραμείνει για πολύ καιρό, μέχρι κάποιος να καταλάβει ότι η πολιτική δεν είναι η αρένα για να επιδεικνύει κανείς το υπερεγώ του και ότι ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται τι ακριβώς του λένε «ανάμεσα στις γραμμές».

Θέλουν να πάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα Δικαστήρια μετά τις εκλογές για «τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του». Για να μην έχετε αμφιβολίες ποιος κρυβότανε στις σκιές πίσω απ’ αυτόν τον πόλεμο λάσπης που δέχεται ο πρωθυπουργός. Τώρα αναγκάζονται να βγουν στο φως και να φανερωθεί ο σκοτεινός τους ρόλος. Έχουν χάσει την υπομονή τους. Και μαζί θα φανερωθούν και οι χορηγοί.

Υπήρξε άλλος Έλληνας πρωθυπουργός, πέραν του Κυριάκου Μητσοτάκη, που να θέσει ευθέως το θέμα της απειλής πολέμου από την Τουρκία μέσα στην Άγκυρα; Και κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για… ενδοτισμό εκείνοι που όρθωσαν ανάστημα μόνο στα όνειρά τους;

Ένας αντικειμενικός παρατηρητής βλέπει αυτές τις ημέρες τον Μητσοτάκη να πηγαίνει στην Άγκυρα και να παλεύει για τα εθνικά συμφέροντα. Βλέπει ακόμη τον Μητσοτάκη να ανοίγει το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Την ίδια ώρα βλέπει το ΠΑΣΟΚ να τρώει τις σάρκες του με ανούσια θέματα. Με τον αλγόριθμο που θα βγάλει, λέει, τους συνέδρους. Ψηλά και αγνάντευε…

Πλησιάζοντας προς την κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο στις 24 Φεβρουάριου όπου θα κριθεί το μέλλον του Κάθετου Διαδρόμου παρατηρείται αξιοσημείωτη κινητοποίηση των Βρυξελλών. Γι αυτό τον λόγο έρχεται στην Αθήνα στις 16 και 17 Φεβρουαρίου ο επικεφαλής της Κομισιόν για τον «Vertical Corridor», Klaus-Dieter Borchardt. Η άφιξη του Ευρωπαίου αξιωματούχου, ο οποίος έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συντονιστής για τα ζητήματα του Κάθετου Διαδρόμου, θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τους επικεφαλής του αρμόδιου υπουργείου, καθώς και με τις διοικήσεις του ΔΕΣΦΑ, του ΑΔΜΗΕ και της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Σε ό,τι αφορά το άλλο μεγάλο project της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αθήνας - Λευκωσία, οι αδερφοί Κύπριοι συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις. Η κατάσταση βρίσκεται ακόμα εν αναμονή της μελέτης επικύρωσης των εσόδων, ενώ δεν έχουν απαντήσει ακόμα στο ακανθώδες ζήτημα του κόστους που θα αναλάβουν. Όσο εκείνοι καθυστερούν η Τουρκία προχωρά με γοργά βήματα στον σχεδιασμό της για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα Κατεχόμενα. Αλήθεια, με εκείνα τα ηχογραφημένα τι έχει γίνει;

Εκτός λοιπόν από τον Κάθετο Διάδρομο όπου υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα, όπως έγραψε το Liberal και επιβεβαίωσε αργότερα με συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα o αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζόσουα Βολτς λέγοντας πως «υπάρχουν εναλλακτικές»… φαίνεται πως χάνεται και το momentum για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και αυτό γιατί ενώ η Τουρκία προχωρά με γοργά βήματα, η Λευκωσία υπονομεύει το ενεργειακό της μέλλον και τις … σχέσεις της.

Στο Άμπου Ντάμπι θα βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ερχόμενη Τρίτη. Σε πρώτο πλάνο ενεργειακά projects, τεχνολογία και επενδύσεις. Έπειτα θα μεταβεί στην Ινδία σε μία επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Ινδικός διάδρομος, που ανταγωνίζεται τον κινεζικό δρόμο του Μεταξιού, περνά από Ελλάδα…

Το αλίευσα στα social media, όπου χρήστες υποστηρίζουν ότι βρήκαν τον τρόπο να πέσει ο Μητσοτάκης! Να γίνει ο Νίκος Μπίστης μέλος της ΝΔ! Φαντάζομαι ότι για το καλό της αριστεράς ο Νίκος είναι πρόθυμος για το μεγάλο άλμα. Το πρόβλημα είναι ότι το σχέδιο το γνωρίζει ο «εχθρός» και έχει λάβει τα σχετικά μέτρα!

Δείτε τώρα γιατί στο ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι δομικό πολιτικό και δεν φταίνε για τα ελλείμματα του, οι «βυζαντινισμοί» Ανδρουλάκη σε ΓΣΕΕ και ΠΑΣΚΕ, η συριζαϊκή διεύρυνση και τα εσωκομματικά αντάρτικα Δούκα κλπ. Στις 7 Φεβρουαρίου στο ενημερωτικό δελτίο που βγάζει κεντρικά η Χαριλάου Τρικούπη υπό τον τίτλο « Ρυθμός Επικαιρότητας» ζήτησε να μην επαναλάβουν η ελληνική πλευρά και η Κομισιόν στη συμφωνία της ΕΕ με την Ινδία τα λάθη της συμφωνία ΕΕ-Mercosur, «όπου ο εξαιρετικά ευαίσθητος κλάδος των επιτραπέζιων ελιών έμεινε απροστάτευτος απέναντι στους εισαγωγικούς δασμούς των χωρών της Mercosur, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους Ευρωπαίους και Έλληνες παραγωγούς». Προσέξτε τώρα την συνέχεια!

Προχθές που στο ευρωκοινοβούλιο ψήφιζαν το τελικό κείμενο για τα μέτρα προστασίας των αγροτών από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες – στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 21 ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα τα οποία παραμένουν σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς καθώς και μια σειρά προϊόντων που χαρακτηρίζονται ευαίσθητα – οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταψήφισαν! Ενώ όλοι οι υπόλοιποι σοσιαλιστές ευρωβουλευτές υπερψήφισαν. «Κλαίνε» στη Χαριλάου Τρικούπη για τις επιτραπέζιες ελιές και πάνε και καταψηφίζουν την προστασία 21 προϊόντων, όπως φέτα, ελαιόλαδο, ελιές Καλαμών, κορινθιακή σταφίδα, κρόκος Κοζάνης, μανούρι, κεφαλογραβιέρα, μαστίχα Χίου, ελαιόλαδο Σητείας και Λυγουριού, κρασί Μαντινείας, Νάουσας, Νεμέας, Σαντορίνης, Σάμου, Αμυνταίου, η ρετσίνα, το τσίπουρο κ.ά. Απολύτως διαφωτιστικό το βιντεάκι με τα «μαθηματικά» της ψηφοφορίας που ανάρτησε ο Δημήτρης Τσιόδρας και εξηγεί πως μόνον οι ευρωβουλευτές της ΝΔ βρίσκονται μεταξύ των 483 ευρωβουλευτών που ψήφισαν θετικά. Στη δεξαμενή με τα 102 «ΟΧΙ» βρίσκονται οι πράσινοι ευρωβουλευτές, οι του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου αλλά και της Λεπέν και του Ορμπαν.

Αν έχετε ελεύθερο χρόνο και θέλετε να εντρυφήσετε στα πασοκικά μαχαιρώματα ακολουθήστε στο Χ λογαριασμό :« Δημοκρατική Παράταξη». Το αίμα ρέει άφθονο στους δρόμους που παρεμβάλλονται μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Πλατείας Κοτζιά. « Σύντροφε Δήμαρχε @h_doukas , με όλο το σεβασμό μάζεψε αυτόν που χειρίζεται τους λογαριασμούς. Αυτά στους δεξιούς και σε κανέναν προεδρικό να περνάτε το χρόνο σας» γράφει το πρόσωπο πίσω από τη «Δημοκρατική Παράταξη» σχολιάζοντας τα ακόλουθα σχόλια. Κι αφού κάποιος Κώστας του απάντησε κάπως η Δημοκρατική Παράταξη έριξε τη βόμβα «Η αλήθεια Κώστα μου δεν βγαίνει στην επιφάνεια με μαϊμού ΑΙ προφίλ στο Τουίτερ. Μαζευτείτε μην αρχίζω να ανακατεύω τις απευθείας αναθέσεις στη Διαύγεια». Κάτι αρχίζω να καταλαβαίνω, αλλά δεν τολμώ!

Ο Ανάλγητος