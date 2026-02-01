Τζ. Βολτς για κάθετο διάδρομο: Υπάρχουν εναλλακτικές - Καλύτερη λύση η Ελλάδα

Εκτενή αναφορά στο θέμα του κάθετου διαδρόμου έκανε σε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, που παραχώρησε στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», ο ειδικός απεσταλμένος για την παγκόσμια ενεργειακή ολοκλήρωση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζόσουα Βολτς. Ο Βολτς αναφέρει ανάμεσα σε άλλα, ότι παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές για την υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου, η Ελλάδα αποτελεί πραγματική ευκαιρία.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση της δημοσιογράφου πώς θα μπορούσε να ενταχθεί η Ελλάδα στα σχέδια των ΗΠΑ για παγκόσμια ενεργειακή συνδεσιμότητα, ο Τζόσουα Βολτς απάντησε το εξής:

«Η Ελλάδα, ως το σημείο εισόδου για τον Κάθετο Διάδρομο, είναι κατά κάποιο τρόπο η καρδιά της ευκαιρίας για τη μεταφορά ενέργειας στην Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές διαδρομές μέσω Πολωνίας, Κροατίας, Λιθουανίας που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο μέλλον. Αλλά όταν εξετάζουμε τη μεγαλύτερη δυνατότητα και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για ταχύτερη επέκταση και για να έχουμε το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, αυτή η ευκαιρία βρίσκεται εδώ, στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι πολιτικοί ηγέτες ΗΠΑ και Ελλάδας είναι τόσο ευθυγραμμισμένοι και δίνουν προτεραιότητα στην ικανότητα χρήσης της υποδομής στην Ελλάδα, για να επιταχύνουν τη διείσδυση των αμερικανικών ενεργειακών πόρων σε μια αγορά που ιστορικά κρατείται όμηρος των ρωσικών πόρων, θέτει την Ελλάδα στο επίκεντρο αυτής της ευκαιρίας».

Ο Τζόσουα Βολτς αναφέρθηκε και στην αύξηση των υποδομών υποδοχής αερίου, στοιχείο το οποίο συνέδεσε με την επιχειρηματικότητα.

«Η Ελλάδα κατέχει το 20% της παγκόσμιας ναυτιλιακής δυναμικότητας. Πόσα πλοία έχουν συμβόλαια για να μεταφέρουν αμερικανικό LNG στην Ελλάδα; Σϊγουρα υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη ευθυγράμμιση εκεί»... Πρέπει να υπάρχουν δεσμεύσεις αγοράς και χρήσης της ενέργειας στις επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για διαμετακόμιση σε άλλες βαλκανικές χώρες, είτε για να τροφοδοτηθεί πρόσθετη οικονομική ανάπτυξη και εκβιομηχάνιση εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν σημαντικοί βιομηχανικοί παράγοντες εδώ στην Ελλάδα που έχουν απολύτως την ικανότητα να παραλάβουν περισσότερους αμερικανικολυς πόρους και να μετατοπίσουν το μείγμα τους από ρωσικούς σε αμερικανικούς πόρους» είπε.