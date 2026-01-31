Κάθετος Διάδρομος: Το πρώτο μεγάλο deal για αέριο στην Ουκρανία και η κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο

Τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου (ο διάδρομος φυσικού αερίου που συνδέει την Ελλάδα με την ΝΑ Ευρώπη καλύπτοντας ανάγκες της Γηραιάς Ηπείρου με αμερικανικό LNG), και τις προοπτικές του αναδεικνύει η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την Atlantic See LNG (Άκτορ, ΔΕΠΑ).

Έτσι διαψεύδονται οι Κασσάνδρες που υποστήριζαν ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι καταδικασμένος σε αποτυχία, δίνοντας παράλληλα μια σαφή απάντηση στα ρωσικά συμφέροντα που πολεμούν το project. Ο Κάθετος Διάδρομος προχωράει, το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι αν θα ξεκινάει από την ίδια ή από αλλού… Η σύσκεψη στον Λευκό Οίκο στις 24 Φεβρουαρίου είναι κρίσιμη καθώς τα σύννεφα που εμφανίστηκαν στο project κάνουν τους Αμερικανούς να σκέφτονται εναλλακτικές λύσεις για το πέρασμα του Κάθετου Διαδρόμου και να δημιουργείται έτσι κίνδυνος για τα ελληνικά συμφέροντα.

Tο πρώτο φορτίο που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα θα σταλεί στην Ουκρανία τον Μάρτιο. Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν μέσω του Route 1. Να σημειωθεί ότι στη συμφωνία με τη Naftogaz έχει οριστεί ως ανώτατη ποσότητα οι 1.000.000 MWh (1TWh), κατά την περίπτωση όπου οι διαχειριστές διαθέσουν μεγαλύτερο capacity σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Πάντως το προηγούμενο διάστημα το capacity ήταν περίπου 700.000MWh.

Η παράδοση του αερίου θα γίνει μεταξύ 1η και 31η Μαρτίου 2026. Η διαμετακόμιση θα γίνει μέσω Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία) και προμηθευτής του US LNG θα είναι η BP.

Ο Κάθετος Διάδρομος είναι μια εθνική υπόθεση, καθώς αναβαθμίζει γεωπολιτικά τη χώρα μας και την καθιστά πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Η παραπάνω συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, με το εγχείρημα του όλου έργου να δέχεται πόλεμο από μιντιακά, επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα που έχουν ως σημείο αναφοράς τη Μόσχα και δεν θέλουν την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο.

Ο κίνδυνος από την Άγκυρα…

Εκτός όμως από τους εγχώριους πολέμιους του έργου, αυτός που θα ήθελε να δει το project να μην πετυχαίνει είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο λόγος είναι πως σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε ο ίδιος με το ενεργειακό δίκτυο που διατηρεί, όχι μόνο να προμηθεύει με αζερικό αέριο την Ευρώπη, αλλά και με αμερικανικό LNG. Σε αυτήν την περίπτωση ο ρόλος της Τουρκίας θα αναβαθμιζόνταν σε Αιγαίο και Μεσόγειο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη χώρα μας, τα εθνικά μας συμφέροντα και την ασφάλεια στην ευρύτερη ΝΑ Μεσόγειο.

Όπως αναφέρθηκε χθες η Άγκυρα ήδη έχει έτοιμο τον ενεργειακό της σχεδιασμό, ενώ διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ήδη έχουν υπογραφεί σχετικές συμφωνίες με αμερικανικό LNG, με τον Ερντογάν να περιμένει να στραβοπατήσει ο Κάθετος Διάδρομος για να αποτελέσει η Τουρκία ενεργειακό κόμβο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του OilPrice.com: « Η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Τουρκίας, BOTAS, υπέγραψε μια ιστορική 20ετή συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ με τη Mercuria, ενισχύοντας τη στρατηγική της Άγκυρας να μειώσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο μέσω αγωγών και να επανατοποθετηθεί ως περιφερειακός ενεργειακός κόμβος, σύμφωνα με τη Daily Sabah».

Ενώ πολύ πρόσφατα άρθρο του Center Square που δημοσιεύθηκε στο Yahoo Finance έχει ως τίτλο «Turkey, now a European energy hub, is top importer of U.S. LNG». Δηλαδή πως η Άγκυρα είναι ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό hub… Σήμερα αυτό δεν ισχύει, αν όμως δεν καταστεί η Ελλάδα ενεργειακό hub, η Άγκυρα όπως γίνεται σαφές προετοιμάζεται οργανωμένα.

Η μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα με τη στήριξη των ΗΠΑ

Τη στιγμή που ο Ερντογάν ετοιμάζεται για την αποτυχία του Κάθετου Διαδρόμου για να πλασαριστεί ο ίδιος ως ευρωπαϊκός ενεργειακός κόμβος, το συμβόλαιο που υπεγράφη από την Atlantic See για μεταφορά αερίου στην Ουκρανία δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές. Η ευκαιρία για την Ελλάδα είναι μοναδική καθώς μέσω του Κάθετου Διαδρόμου αναβαθμίζεται ο ρόλος της στη ΝΑ Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη.

Οι Βρυξέλλες ήδη κινητοποιούνται με τον έμπειρο νομικό της Κομισιόν Klaus Dieter Borchardt να έρχεται στην Ελλάδα και να βάζει στο μικροσκόπιο τα ρυθμιστικά εμπόδια μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, έχοντας επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα κράτη.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ στηρίζουν ξεκάθαρα το έργο με την κυβέρνηση Τραμπ να καθιστά σαφές πως θέλει η Ελλάδα να αποτελέσει την πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, ενώ το μεγάλο έργο έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα η πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο να αντικατασταθεί από την εξάρτηση από τουρκικές υποδομές, ειδικά από τη στιγμή που ο Ερντογάν δεν έχει ακούσει τις παραινέσεις του Αμερικανού προέδρου για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Ωστόσο στο έργο του Κάθετου Διαδρόμου μαζεύτηκαν σύννεφα για αυτό και συγκλήθηκε έκτακτη σύσκεψη στις 24 Φεβρουαρίου στον Λευκό Οίκο, η κρισιμότητα της οποίας είναι μεγάλη, καθώς όπως αναφέρθηκε τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί κάνουν τους Αμερικανούς να σκέφτονται άλλες εναλλακτικές για το πέρασμα του Κάθετου Διαδρόμου.