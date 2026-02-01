Χρυσός, ασήμι: Πού οφείλεται η ελεύθερη πτώση και τα πονταρίσματα της αγοράς

Εκεί που χρυσός και ασήμι κατέγραφαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ράλι στα χρονικά, αναγκάζοντας τους αναλυτές να κάνουν προβλέψεις για νέα υψηλά που μέχρι πρότινος έμοιαζαν αδιανόητα, ήρθε η τρομακτική βουτιά της Παρασκευής να… επαναφέρει άπαντες στην πραγματικότητα. Το ασήμι έφτασε να χάνει συνολικά περίπου 40% μέσα σε μία ημέρα (από το υψηλό των 121 δολαρίων έως τα 75 δολάρια), ενώ ο χρυσός υποχώρησε έως 16%.

Η νέα πραγματικότητα των αγορών είναι αυτή της ακραίας μεταβλητότητας σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι πλέον μόνο τα crypto που… εγγυώνται μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις, αλλά βλέπουμε το ίδιο να συμβαίνει ακόμα και στα θεωρητικά «δυσκίνητα» πολύτιμα μέταλλα που θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ασήμι απώλεσε μέσα σε λίγες ώρες όλα σχεδόν τα κέρδη του 2026, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση σε διάστημα 46 ετών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι από την αγορά των δύο πολύτιμων μετάλλων εξαϋλώθηκαν την Παρασκευή περίπου 7,4 τρισ. δολάρια, καθώς πολλοί μεγάλοι παίκτες έσπευσαν να κατοχυρώσουν κέρδη. Αν, λοιπόν, οι «ασφαλείς» επενδύσεις όπως ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες απώλειες, οι επενδυτές ενδεχομένως πρέπει να επαναξιολογήσουν τους τρόπους με τους οποίους θωρακίζουν τα χαρτοφυλάκιά τους.

Υπάρχει πραγματική αιτία για αυτή την κατρακύλα ή μήπως μία «καλή» αφορμή ήταν αρκετή για να κατοχυρώσουν κέρδη οι μεγάλοι παίκτες;

Όλα ξεκίνησαν από την ανακοίνωση του ονόματος του εκλεκτού του Ντόναλντ Τραμπ για το τιμόνι της Fed. Ο Κέβιν Γουόρς θεωρείται άνθρωπος των αγορών κυρίως γιατί στην κρίση του 2008 αποτέλεσε γέφυρα μεταξύ του Μπεν Μπερνάνκι και των ανώτερων στελεχών της Wall Street. Θεωρείται επίσης ότι διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, είναι επικοινωνιακός και αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη Fed που θα την κάνουν πιο αποτελεσματική.

Όπως έχει δηλώσει ο Λόιντ Μπλανκφάιν, επικεφαλής της Goldman Sachs κατά την κρίση του 2008, ο Γουόρς ήταν ατάραχος σε στιγμές χάους, επιδεικνύοντας προθυμία να ασχοληθεί ενεργά με τα προβλήματα των αγορών και ισορροπημένη ιδιοσυγκρασία. Στον αντίποδα, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Γερουσίας για τις Τράπεζες, είχε κατηγορήσει τον Γουόρς πως το 2008 ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τη Wall Street παρά για το μαζικό κύμα ανέργων. Ο ίδιος ο Γουόρς έχει δηλώσει ότι μέχρι και σήμερα νιώθει πάνω του τα σημάδια από τις σκοτεινές ημέρες του 2008.

Η υπόθεση ότι ο Γουόρς δεν θα προβεί σε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων μόνο και μόνο επειδή αυτό επιθυμεί ο Τραμπ και αν αυτές δεν δικαιολογούνται από τα οικονομικά στοιχεία, ήταν αρκετή για να γυρίσει το κλίμα. Το δολάριο δέχθηκε σημαντική ώθηση και παράλληλα καταγράφηκε μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων στα πολύτιμα μέταλλα.

Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνουν οι επενδυτές στο εξής; Να μείνουν εκτός πολύτιμων μετάλλων μέχρι να σταθεροποιηθεί μία νέα τάση ή να δουν τη βουτιά της Παρασκευής ως αγοραστική ευκαιρία και να ποντάρουν σε νέο ράλι;

Σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται επίσης ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πραγματικός «μαέστρος» των αγορών και ότι αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα στο μυαλό των επενδυτών. Δείτε εδώ.

Ο Γουόρς εκτός από άνθρωπος των αγορών είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος του Τραμπ και δεν αποκλείεται να εφαρμόσει μία πιο χαλαρή νομισματική πολιτική για να ικανοποιήσει τον πρόεδρο, μέχρι το σημείο που δεν πλήττεται η αξιοπιστία της Fed. Επίσης, οι γεωπολιτικές εστίες αβεβαιότητας είναι τέτοιες που θα μπορούσε πολύ εύκολα να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια στο εγγύς μέλλον.

Επιπλέον, οι συνθήκες σε ό,τι αφορά την πραγματική ζήτηση για χρυσό και ασήμι δεν άλλαξαν μέσα σε μία ημέρα. Και για τα δύο μέταλλα το outlook ήταν και παραμένει πολύ θετικό. Αυτό που άλλαξε είναι η αντίληψη μερικών ότι τα ασφαλή καταφύγια δεν κινδυνεύουν από «κραχ».

Στις αρχές της εβδομάδας οι αναλυτές εμπορευμάτων της Citi προχώρησαν στην αναβάθμιση των προβλέψεων τοποθετώντας το ασήμι στα 150 δολάρια σε διάστημα τριμήνου, που τότε σήμαινε περιθώριο ανόδου της τάξης του 30%-40%. Τώρα, μετά την πτώση της Παρασκευής το περιθώριο ανόδου βάσει της ίδιας πρόβλεψης είναι 90%. Αυτή η αλλαγή δείχνει πόσο ρευστές είναι οι συνθήκες και για τους αναλυτές, πόσω μάλλον για τους επενδυτές που προσπαθούν να προβλέψουν εκτός από τις οικονομικές εξελίξεις και τις απειλές που θα υλοποιήσει ο Τραμπ, αλλά και τις αποφάσεις που θα λάβει για πολύ κρίσιμα ζητήματα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τη διεθνή σταθερότητα.

Αξίζει, τέλος, να πούμε ότι στην έκθεσή της, η Citi τονίζει ότι ενώ το outlook για το ασήμι είναι πολύ θετικό και γι’ αυτό παραμένει bullish, η άνοδος οφείλεται πρωτίστως στις κεφαλαιακές ροές παρά στα παραδοσιακά θεμελιώδη. Και όπως είδαμε την Παρασκευή, τα ασφαλή καταφύγια μπορούν να πέσουν θύματα μεγάλων sell-off, κάτι που στο εξής οι επενδυτές θα πρέπει να συνυπολογίζουν.

Εν κατακλείδι, η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική για τα πολύτιμα μέταλλα και ενώ το sell-off της Παρασκευής θύμιζε κραχ, μία διόρθωση θα ερχόταν αργά ή γρήγορα μετά το εντυπωσιακό ράλι. Αυτό που ίσως αλλάζει είναι η πεποίθηση που μπορεί να είχαν ορισμένοι ότι η πορεία για χρυσό και ασήμι θα είναι ομαλή…