Επενδυτικές ευκαιρίες στην εποχή Τραμπ - Από τα ρεκόρ σε χρυσό και ασήμι έως τις μετοχές

Ο S&P 500 άγγιξε για πρώτη φορά στα χρονικά τις 7.000 μονάδες, ο χρυσός ξεπέρασε επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία τα 5.600 δολάρια και το ασήμι εκτοξεύτηκε στα 120 δολάρια. Στην εποχή που οι πιο ασφαλείς – θεωρητικά πάντα – επενδύσεις, όπως ο χρυσός και το ασήμι, γράφουν διαδοχικά ιστορικά υψηλά παράλληλα με risk assets, όπως οι μετοχές, η εξεύρεση των «καλύτερων» για τον κάθε επενδυτή επιλογών έχει δυσκολέψει υπερβολικά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το επενδυτικό περιβάλλον έχει αλλάξει. Κίνδυνοι και εστίες αβεβαιότητας υπήρχαν πάντα. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει κατανοητό ότι σήμερα ο «μαέστρος» των αγορών δεν είναι ο κεντρικός τραπεζίτης των ΗΠΑ, αλλά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Είναι η μεγαλύτερη ανατροπή που έχει προκαλέσει ο Τραμπ. Οι αγορές σήμερα αντί να αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις της FOMC, της αρμόδιας Επιτροπής της Fed για τη νομισματική πολιτική, παρακολουθούν στενά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Γνωρίζουν φυσικά ότι οι δηλώσεις του – και κυρίως οι απειλές του - δεν γίνονται πάντα πράξη, αλλά ο Λευκός Οίκος είναι ο απόλυτος καταλύτης των αγορών.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ειδικότερα μετά την παγκόσμια κρίση του 2008, ο εκάστοτε επικεφαλής της Fed ήταν αυτός που καθόριζε την τάση στις αγορές. Σε αρκετές περιπτώσεις, βέβαια, η Fed έχει αναγκαστεί να… χορέψει στον ρυθμό των αγορών, αλλά σε γενικές γραμμές οι αποφάσεις της έδιναν τον τόνο.

Μπορεί τα κολοσσιαία funds να είναι αυτά που κυριαρχούν και μπορούν να αλλάξουν τα πάντα με μία τους κίνηση, αλλά η Fed είναι εκείνη που στο τέλος της ημέρας επηρεάζει τη γενικότερη τάση στην αγορά συναλλάγματος, στα ομόλογα, ακόμα και στις μετοχές, μέσω της «διαχείρισης» του δολαρίου.

Το πρώτο κρατούμενο της νέας εποχής είναι ότι η… μπαγκέτα περνάει στον Αμερικανό πρόεδρο. Το δεύτερο κρατούμενο αφορά στη γενικότερη στόχευση του Τραμπ η οποία είναι υπέρ των αγορών, ανεξάρτητα αν πολλές φορές αναγκάζεται να τις «ταράξει» για να πετύχει τους πολιτικούς και γεωστρατηγικούς σκοπούς του.

Χρηματιστήρια: Μπορεί να είναι της μόδας το «sell America», ο όρος που χρησιμοποιούν αναλυτές για να περιγράψουν την περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές μειώνουν τις θέσεις τους σε αμερικανικά assets με φόντο την ανασφάλεια για τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Τραμπ, όμως βασικός αποδέκτης είναι το δολάριο, αφού οι δείκτες της Wall Street δεν έχουν σταματήσει να γράφουν νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές αμφισβητούν το πόσο κερδοφόρες θα αποδειχθούν οι γιγαντιαίες επενδύσεις των τεχνολογικών «κολοσσών» και ανησυχούν για τις αποτιμήσεις, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο επιλεκτικοί.

Αυτή η εξέλιξη αλλάζει και το AI trade. Η εξεύρεση των καλύτερων περιφερειακών παικτών της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως πχ εταιρείες που ασχολούνται με την αποθήκευση και τις μνήμες, αναδεικνύεται ως επιτακτική ανάγκη, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Επίσης, η αύξηση των αμυντικών δαπανών ανά την υφήλιο, η εκτίναξη του γεωπολιτικού κινδύνου, καθώς και η αστείρευτη μανία για κατασκευή data centers, στηρίζουν τη ζήτηση για εταιρείες που σχετίζονται με τα μέταλλα και τις σπάνιες γαίες.

Δολάριο: Σε ό,τι αφορά το δολάριο, οι προθέσεις του προέδρου είναι ξεκάθαρες αφού από τότε που μετακόμισε ξανά στον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό νόμισμα (ο δείκτης δολαρίου) σημειώνει πτώση της τάξης του 10%. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωσή που έκανε από την Αϊόβα. Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το δολάριο έχει υποχωρήσει υπερβολικά, ο Τραμπ απάντησε πως το αμερικανικό νόμισμα «τα πηγαίνει περίφημα». Το δολάριο σημείωσε χαμηλό 4 ετών μέσα στην εβδομάδα, με τον δείκτη δολαρίου να καταγράφει πτώση άνω του 2% μέσα στο 2026.

Εδώ οι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν αφενός τις προθέσεις του νέου επικεφαλής της Fed για τα επιτόκια και αφετέρου το κατά πόσο πλήττεται το κύρος του δολαρίου. Το trade σχετικά με τα επιτόκια της Fed ίσως εξελιχθεί σε ένα από τα δημοφιλέστερα φέτος καθώς υπάρχει πάντα το σενάριο ο εκλεκτός του Τραμπ να εκπλήξει τις αγορές.

Πολύτιμα μέταλλα: Το μεγάλο «στοίχημα» για χρυσό και ασήμι αφορά φυσικά στο κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι. Ακόμα και μετά τα 5.000 δολάρια που κατέκτησε ο χρυσός και τα 100 δολάρια που έφτασε το ασήμι, την περασμένη Παρασκευή, κανείς δεν περίμενε ότι λίγες ημέρες αργότερα ο χρυσός θα είχε σκαρφαλώσει σε ποσοστό άνω του 12%, πάνω από τα 5.600 δολάρια και το ασήμι θα είχε εκτιναχθεί κατά 20%, στα 120 δολάρια.

Οι στιγμές για τα πολύτιμα μέταλλα είναι ιστορικές και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αβεβαιότητα που πυροδοτούν οι πολιτικές της Ουάσιγκτον. Το έλλειμμα στην παραγωγή, οι αγορές των κεντρικών τραπεζών που διαφοροποιούν τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και η αυξημένη βιομηχανική και μη ζήτηση, είναι παράγοντες που ενισχύουν τις προοπτικές. Όμως εδώ υπάρχει μία μεγάλη παγίδα.

Ακριβώς επειδή το ράλι έχει «τρέξει» πάρα πολύ, είναι πιθανό να ακολουθήσει μέσα στο έτος μία περίοδος έντονης διόρθωσης που στην ουσία θα φέρει μία κάποια «ισορροπία» στην αγορά. Είναι δύσκολο σε τέτοιους καιρούς να ποντάρει κανείς στην πτώση των ασφαλών καταφυγίων αλλά υπάρχει και το ρητό του Γουόρεν Μπάφετ, «να φοβάσαι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι».

Crypto: Οι προσδοκίες των απανταχού fans των ψηφιακών νομισμάτων ήταν πολύ μεγάλες από τη στιγμή που ο Τραμπ μετακόμισε για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο, καθώς στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη του θητεία, μεταμορφώθηκε από πολέμιος των crypto σε όχι απλό υποστηρικτή τους αλλά και κάτοχο δικού του stablecoin.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο πήχης έχει μείνει χαμηλά και τα crypto αδυνατούν να ακολουθήσουν το ράλι των πολύτιμων μετάλλων και την επιστροφή των μετοχών σε τροχιά ιστορικών υψηλών. Έτσι, λοιπόν, τα crypto αποτελούν επενδυτική ευκαιρία μόνο για όσους αντέχουν το ρίσκο και πάντα με γνώμονα τα μέτρα που θα περάσει η κυβέρνηση Τραμπ για το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.