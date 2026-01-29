Στα 5.600 δολάρια ο χρυσός, στα 120 το ασήμι - Συνεχίζεται το ξέφρενο ράλι στα μέταλλα με άνοδο άνω του 5%

Συνεχίζεται και σήμερα το ξέφρενο ράλι σε χρυσό και ασήμι, καθώς αμφότερα τα πολύτιμα μέταλλα καταγράφουν άνοδο άνω του 5%.

Ο χρυσός στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 5,32% στα 5.587,52 δολάρια ανά ουγγιά ενώ το ασήμι καταγράφει άνοδο 5,72% και είναι στα 120 δολάρια/ουγγιά. Στα futures o χρυσός κινείται ανοδικά 5,14% στα 5.576,30 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στο ασήμι τα futures καταγράφουν άνοδο 5,76% στα 120,75 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού νωρίτερα την ίδια μέρα είχε φτάσει στο ρεκόρ των 5.591,61 δολαρίων.

«Το αυξανόμενο χρέος των ΗΠΑ και η αβεβαιότητα που δημιουργείται από τα σημάδια ότι το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα κατακερματίζεται σε περιφερειακούς συνασπισμούς σε αντίθεση με το μοντέλο που επικεντρώνεται στις ΗΠΑ (οδηγούν τους επενδυτές να συσσωρεύουν χρυσό)», δήλωσε ο αναλυτής της Marex, Edward Meir.

Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 5.000 δολάρια τη Δευτέρα και έχει κερδίσει πάνω από 10% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ωθούμενο από ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, οι σταθερές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και η αποδυνάμωση του δολαρίου.

«Ο χρυσός δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα μέσο αντιστάθμισης κινδύνου σε περιόδους κρίσης ή πληθωρισμού, αλλά θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα ουδέτερο και αξιόπιστο αποθεματικό αξίας που προσφέρει επίσης διαφοροποίηση σε ένα ευρύτερο φάσμα μακροοικονομικών καθεστώτων», ανέφεραν οι αναλυτές της OCBC σε σημείωμά τους.

Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο άνω του 27% φέτος, μετά από άνοδο 64% το 2025.

Στο μεταξύ, η Fed αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα την Τετάρτη, όπως άλλωστε ήταν ευρέως αναμενόμενο. Ο πρόεδρος της Fed, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο ήταν πιθανότατα ακόμα πολύ πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Στο μεταξύ, με τις αυξημένες τιμές του χρυσού, οι πελάτες συρρέουν στα καταστήματα της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ που πωλούν το πολύτιμο μέταλλο, με ορισμένους να στοιχηματίζουν ότι θα μπορούσε να ανέβει ακόμα περισσότερο.

Όσον αφορά στο ασήμι, η ζήτηση από επενδυτές που αναζητούν φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις αντί του χρυσού, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσφοράς και τις αγορές δυναμικής, βοήθησαν το λευκό μέταλλο, το οποίο έχει σημειώσει άνοδο άνω του 60% μέχρι στιγμής φέτος.

«Η αγορά του αργύρου προβλέπεται να παρουσιάσει ακόμη ένα έλλειμμα φέτος, αλλά η πραγματική στενότητα της αγοράς οφείλεται στη μειωμένη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων», ανέφεραν αναλυτές της Standard Chartered σε σημείωμα.

Η τιμή της πλατίνας καταγράφει άνοδο 1,6% στα 2.739,48 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό των 2.918,80 δολαρίων τη Δευτέρα, ενώ το παλλάδιο υποχωρεί 1,3% στα 2.047,0 δολάρια.