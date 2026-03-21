Γιατί φοβούνται τη δίκη των Τεμπών;

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι καταπέλτης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Μαρίας Καρυστιανού για τα όσα πρωτοφανή γίνονται στη Λάρισα. Σταματώ μόνον σε ένα σημείο, εκεί όπου η ανακοίνωση μιλά για «τέλεση σοβαρών αυτόφωρων κακουργημάτων και πλημμελημάτων» από τις δύο κυρίες. Το ερώτημα είναι γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος από τη στιγμή που τα παραπάνω αδικήματα είναι αδιαμφισβήτητα; Γιατί υπάρχει αυτή η ιδιότυπη ασυλία; Φαίνεται πως η δικαστική Έδρα δεν αντέχει την πίεση που μεθοδικά ασκείται σε βάρος της.

Η στόχευση του γνωστού διδύμου είναι προφανής και είναι πολιτική. Αμφότερες θα ήθελαν να μη διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη τώρα, όπως έχει οριστεί, αλλά να συμπέσει χρονικά με την προεκλογική περίοδο. Σημειωτέον πως παρόμοιες δίκες στο εξωτερικό διεξήχθησαν μετά από 7-10 χρόνια, ενώ στην πατρίδα μας μέσα σε μια τριετία από το τραγικό συμβάν.

Γιατί είναι αυτή η στόχευση των δύο κυριών; Διότι εν τω μεταξύ θα έχουν έρθει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που θα αποκαλύπτουν το μέγεθος της εξαπάτησης των πάρα πολλών, από κάποιους ελάχιστους. Θα φανεί ο ρόλος και η αποστολή των κομπογιαννιτών - πραγματογνωμόνων που εμφανίστηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Και κυρίως θα αναδειχθούν οι ευθύνες του σταθμάρχη και των δύο συναδέλφων του για τους οποίους, επί τρία χρόνια, ουδεμία και ουδείς μιλά. Λες και δεν υπήρξαν ποτέ αυτοί οι μοιραίοι άνθρωποι.

Έτσι, και οι δύο κυρίες θα οδεύσουν προς τις εκλογές με το αφήγημα με το οποίο απέκτησαν κύρος και δύναμη πλήρως απαξιωμένο. Αν διεξαχθεί η δίκη τώρα, όπως έχει προγραμματιστεί, τότε όλος ο πολιτικός σχεδιασμός τους πάει περίπατο. Διότι πίσω από όλες αυτές τις μεθοδεύσεις του τελευταίου ενός έτους κρύβονται οι πολιτικές τους φιλοδοξίες, οι οποίες ενδεχομένως να ταυτίζονται και να μην βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Δεν είναι τυχαίο πως μέχρι σήμερα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη δηλωμένη πρόθεση της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού να ιδρύσει κόμμα. Δεν είπε ποτέ κάτι εις βάρος της, μέσα στο φυσιολογικό πλαίσιο του πολιτικού ανταγωνισμού.

Στη Λάρισα αυτές τις μέρες τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται, με αφορμή τη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, είναι η πρόβα τζενεράλε για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών που τόσο περιμένουν οι οικογένειες των θυμάτων. Το γενικότερο κλίμα, όπως φάνηκε και από τις συγκριτικά περιορισμένες σε όγκο συγκεντρώσεις για την 3η επέτειο της τραγωδίας, δεν είναι το αναμενόμενο για τις δύο κυρίες. Συνεπώς κάτι πρέπει να κάνουν για να το αναθερμάνουν. Έπεσαν και πάνω στον πόλεμο στο Ιράν που κυριαρχεί στην επικαιρότητα και είναι επόμενο το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δίκη να περνά σε δεύτερη μοίρα.

Είναι προφανές πως αλλιώς τα προγραμμάτισαν και αλλιώς τους ήρθαν. Άρα η αναβολή της μεγάλης δίκης, με κάθε τρόπο, είναι ο απόλυτος στόχος τους. Αυτό ακριβώς επισημαίνει η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, παρέχοντας πλήρη προστασία στη δικαστική Έδρα και θέτοντας την κυβέρνηση προ των ευθυνών της.