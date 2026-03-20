Πού και πώς θα τελειώσει το ράλι της χρυσής λίρας

Η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα με την απαγωγή του δικτάτορα Μαδούρο. Η αποσταθεροποίηση της Κούβας, η απειλή για κατάληψη της διώρυγας του Παναμά και της Γροιλανδίας. Τώρα η επίθεση στο Ιράν… Όλα αυτά αποτελούν τα βήματα κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με τη Κίνα ή πληρέστερα της Δύσης με την Ανατολή. Οι περιφερειακές αυτές αψιμαχίες μοιραία θα καταλήξουν σε μια οικονομικοπολιτική ή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Δύσης Ανατολή και ξαναμοίρασμα των ζωνών επιρροής στον κόσμο. Μακάρι να συμβεί το πρωτο.

Τότε θα τελειώσει και το ράλι του χρυσού…

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά.

Αν κάποιος είχε επενδύσει 1.000 ευρώ στο ελληνικό χρηματιστήριο στις αρχές του 2000, σήμερα θα είχε μετά βίας 200 ευρώ. Οι τραπεζικές μετοχές (που αποτελούν τον κορμό του ΧΑ) έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί λόγω των αλλεπάλληλων ανακεφαλαιοποιήσεων - δύο και τρεις φορές - ενώ για περίπου 15 χρόνια δεν διένειμαν μερίσματα.

Το νήμα της χρηματιστηριακής ζωής κράτησαν ζωντανό ορισμένες βιομηχανικές εταιρείες, όπως ο Τιτάνας, η Jumbo, η Coca-Cola Τρία Έψιλον κ.λπ.

Τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν κάποιος είχε επενδύσει 1.000 ευρώ στα διεθνή χρηματιστήρια της Δύσης. Αν είχε επενδύσει το 2000 1.000 ευρώ στον S&P 500, σήμερα θα είχε πάνω από 5.000 ευρώ. Αν όμως είχε επενδύσει σε χρυσό, θα είχε πάνω από 11.000 ευρώ.

Ο χρυσός, λοιπόν, είναι ο μεγάλος νικητής των αποδόσεων στο πρώτο τέταρτο του αιώνα που διανύουμε. Η χρυσή λίρα από τα 70-80 ευρώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 σήμερα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η τιμή αγοράς της χρυσής λίρας για το κοινό από την Τράπεζα της Ελλάδος ήταν 973 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης 830 ευρώ. Πριν λίγες μέρες η τιμή αγοράς κινούνταν περί τα 1.173 ευρώ και η τιμή πώλησης περί 1.001.

Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: πού και πότε θα σταματήσει το ράλι του χρυσού και, κατά συνέπεια, και της χρυσής λίρας;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τα αίτια της ανόδου.

Θα αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα αν σκεφτούμε αντίστροφα, «out of the box». Καθώς μαζί με την τιμή του χρυσού ανεβαίνουν και οι μετοχές και οι τιμές των ακινήτων, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι η πτώση της αξίας και της αγοραστικής δύναμης του δολαρίου και των άλλων νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ευρώ.

Τα αίτια είναι αρκετά. Τα σημαντικότερα όμως είναι:

Η νομισματική πολιτική των τελευταίων δεκαετιών, με χαμηλά επιτόκια και συνεχείς νομισματικές χαλαρώσεις.

Η αποδολαριοποίηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων πολλών χωρών και η αντικατάσταση μέρους των δολαρίων με χρυσό.

Η προσπάθεια πολλών χωρών να τονώσουν τις εξαγωγές και την ανάπτυξη μέσω υποτίμησης του νομίσματος. Όταν το κάνουν όλοι, έχουμε ουσιαστικά έναν νομισματικό πόλεμο.

Η ανεξέλεγκτη αύξηση του δημόσιου χρέους.

Οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί σε συνάρτηση με την αποδολαριοποίηση που αναφέραμε.

Η άνοδος του χρυσού θα σταματήσει όταν εκλείψουν οι παραπάνω λόγοι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας (ή Δύσης-Ανατολής) τεθεί μέσα σε ένα σταθερό πλαίσιο, όπως συνέβη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με τη συμφωνία του Bretton Woods.

Ο πρόεδρος Ρούσβελτ τότε αποφάσισε το δολάριο να καταστεί διεθνές αποθεματικό νόμισμα για τη Δύση και δεσμεύτηκε ότι η Fed θα αντάλλασσε κάθε δολάριο με χρυσό σε σταθερή τιμή 35 δολαρίων ανά ουγγιά.

Σε μια ανάλογη λύση μπορεί να οδηγηθούμε ξανά, αν ο πληθωρισμός τεθεί εκτός ελέγχου και η αγοραστική δύναμη των χάρτινων νομισμάτων συνεχίσει να διαβρώνεται.

Τότε πιθανότατα θα σταματήσει το ράλι του χρυσού.

Πριν συμβεί αυτό, όμως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι κυβερνήσεις να απαιτήσουν από τους πολίτες να παραδώσουν τον χρυσό που κατέχουν, όπως συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Προσοχή, όμως αυτό δεν θα γίνει με όρους που συμφέρουν τους ιδιώτες…

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Σύντομο σχόλιο στο θέμα της 17Ν

Καλημέρα σας, αφορμή για το σημερινό μου μήνυμα αποτελεί το τελευταίο σας άρθρο όπου γίνεται αναφορά στο ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά για τη 17Ν. Θα πρότεινα σε όσους φυσικά ενδιαφέρονται να διαβάσουν το βιβλίο των κ. Παπαχελά και κ. Τέλλογλου με τίτλο «Φάκελος 17 Νοέμβρη». Πρόκειται περί μίας αναλυτικής έρευνας που περιγράφει μεταξύ άλλων τα γεγονότα στο χώρο των οργανώσεων της αριστεράς από τα τέλη της δεκαετίας του '60. Ανάμεσα σε όσα καταγράφονται στο βιβλίο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα εξής:

α. Ήδη από τις αρχές του 1976 οι αρχές επικέντρωσαν την προσοχή τους στις αντιδικτατορικές οργανώσεις, και συγκεκριμένα στην οργάνωση 29η Μάη (ηγετικό στέλεχός της, αποτέλεσε ο Γιωτόπουλος). (Σελ. 90)

β. Μετά το 1981 και λόγω της πολιτικής αλλαγής σταμάτησαν οι αρχές να ερευνούν τις αντιδικτατορικές οργανώσεις.(Σελ. 128)

Δυστυχώς οι ιδεοληψίες οδήγησαν στο να υποφέρει η χώρα επί δεκαετίες από τους κυνικούς δολοφόνους μίας τρομοκρατικής οργάνωσης. Παρακαλώ αν δημοσιευτεί μόνο τα αρχικά.

Σας ευχαριστώ.

ΒΚ

