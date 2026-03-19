Live οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με πυραυλικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις LNG στις χώρες του Κόλπου και συγκεκριμένα στο Κατάρ συνεχίζεται σήμερα για 20ή ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να εκτοξευθεί στα 112 δολάρια.

🇶🇦⚡ Qatar Energy Co. annuncia che un attacco missilistico ha causato danni significativi al complesso industriale a Ras Laffan, in Qatar, uno dei più grandi centri di produzione di gas naturale liquefatto al mondo. https://t.co/J9H9TLOxuc pic.twitter.com/BHstWxjO3p — Lukyluke31 (@Lukyluke311) March 18, 2026

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής LNG που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις του στο Κατάρ, την ίδια ώρα που σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη από ιρανικά πλήγματα.

Ανάλυση του Reuters αναφέρει, στο μεταξύ, ότι ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτικών για να ενισχύσουν αυτούς που συμμετέχουν ήδη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον όπου διαμένουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ αντίστοιχα, σύμφωνα με τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση, αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post.

Στο μεταξύ, η ενεργειακή κρίση βαθαίνει καθώς το Brent την Πέμπτη έφτασε τα 112 δολάρια το βαρέλι.

Οι βασικότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με μια ματιά

Κατάρ: Στις φλόγες η εγκατάσταση LNG της Qatar Energy από πυραυλική επίθεση του Ιράν

Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πάνω από στρατιωτική βάση της Ουάσινγκτον όπου διαμένουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ

«Δεν γνωρίζαμε τίποτα»: Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ανατινάξει» το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, ένα βασικό ιρανικό περιουσιακό στοιχείο, εάν η Ισλαμική Δημοκρατία συνεχίσει τις επιθέσεις του στο Κατάρ. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν γνώριζαν τίποτα» για το σχέδιο του Ισραήλ να χτυπήσει το κοίτασμα South Pars χθες. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά καθώς οι ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή δέχτηκαν επίθεση.

Διπλωματικό πεδίο: Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι «διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει στρατιωτική δράση» εναντίον της Τεχεράνης, ενώ το Κατάρ απέλασε τους στρατιωτικούς και ακολούθους ασφαλείας του Ιράν.

Πυρκαγιά σε πλοίο: Ένα πλοίο αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» αργά την Τετάρτη στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΑΕ κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε η ναυτιλιακή υπηρεσία της Βρετανίας.

Αξιολόγηση πληροφοριών: Μια ημέρα μετά την παραίτησή του, ο πρώην επικεφαλής αντιτρομοκρατίας της κυβέρνησης Τραμπ, Τζο Κεντ, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν «πληροφορίες» ότι το Ιράν επρόκειτο να εξαπολύσει μια «μεγάλη ύπουλη επίθεση» παρόμοια με την 11η Σεπτεμβρίου ή το Περλ Χάρμπορ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Πέμπτη σε μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, μετά από συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Εμίρη του Κατάρ σχετικά με επιθέσεις που χτύπησαν ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν και το Κατάρ.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτικών για να ενισχύσουν αυτούς που συμμετέχουν ήδη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων των ΗΠΑ, που δεν κατονομάζει.

Live λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

08:00 Χτυπήθηκε και δεύτερο πλοίο στον Κόλπο

Το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε ότι ένα άλλο πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, αυτή τη φορά στον Περσικό Κόλπο.

Όλο το πλήρωμα αναφέρθηκε ότι είναι «σωστό και καλά στην υγεία του» μετά το περιστατικό ανατολικά του Ρας Λαφάν στο Κατάρ, ανέφερε το πρακτορείο.

Το UKMTO δήλωσε νωρίτερα ότι ένα άλλο πλοίο χτυπήθηκε ανατολικά του λιμανιού Khawr Fakkan των ΗΑΕ στον Κόλπο του Ομάν από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο.

07:50 Washington Post: Το Πεντάγωνο ζητά πάνω από 200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν

Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει περισσότερα από 200 δισ.δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στην Washington Post.

07:30 Ιράν: Εκτελέστηκαν τρεις «ταραχοποιοί»

Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην χωρα.

07:25 Σαουδική Αραβία: Προειδοποιεί ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει με στρατιωτικά μέσα τις επιθέσεις του Ιράν

Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, «εάν κριθεί αναγκαίο», ανταποδίδοντας τις επιθέσεις του Ιράν σε κράτη του Κόλπου, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, διεμήνυσε εκ νέου τις πρώτες πρωινές ώρες ο σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, ο πρίγκιπας Φάισαλ μπιν Φαρχάν.

07:15 Reuters -ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτών στη Μ. Ανατολή

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτικών για να ενισχύσουν αυτούς που συμμετέχουν ήδη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων των ΗΠΑ, που δεν κατονομάζει.

07:00 Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Επί τάπητος η κρίση στη Μ. Ανατολή και το ενεργειακό

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, με κύρια θέματα την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο των τιμών της ενέργειας, αναζητώντας μια έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική απάντηση στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

06:40 Κατάρ: Στις φλόγες η εγκατάσταση LNG της Qatar Energy στη Ρας Λαφάν (vid)

Η εταιρεία QatarEnergy έκανε γνωστό ότι εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που της ανήκουν στη Ρας Λαφάν υπέστησαν πυραυλική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές» και να προκληθούν «εκτεταμένες περαιτέρω ζημιές».



06:30 Τραμπ: Θα ανατινάξω το κοίτασμα στη Νότια Παρς, αν το Ιράν επιτεθεί ξανά σε εγκατάσταση LNG του Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι θα διατάξει να καταστραφεί ολοσχερώς πελώριο ιρανικό κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί εκ νέου σε εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Κατάρ.

06:20 Πετρέλαιο: Άλμα 4%, εκτοξεύτηκε στα 112 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 4,92% στα 112,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού αργού καταγράφουν αύξηση 1,15% στα 96,57 δολάρια το βαρέλι.

06:08 ΗΠΑ: Εντοπίστηκαν άγνωστα drones πάνω από τη βάση που διαμένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν άγνωστα drones πάνω από μια στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε την Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση.

02:50 Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος μειώνει τον αριθμό των νεκρών από τα ιρανικά πλήγματα σε τρεις



Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναθεώρησε τον απολογισμό των θυμάτων από τα πλήγματα του Ιράν σε τρεις νεκρούς και τουλάχιστον 13 τραυματίες. Νωρίτερα είχε αναφέρει τέσσερις θανάτους.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στις κοντινές πόλεις Ντούρα και Χεβρώνα.

Η Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από άμεσο πλήγμα και «πτώση θραυσμάτων πυραύλων».

02:20 Μακρόν: Απευθύνει έκκληση να ανασταλούν τα πλήγματα εναντίον «πολιτικών υποδομών», ειδικά ενεργειακών

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως εισηγήθηκε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή, εξηγώντας πως συνομίλησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

«Είναι προς το κοινό συμφέρον μας να εφαρμόσουμε, χωρίς καθυστέρηση, μορατόριουμ στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών, ιδιαίτερα των ενεργειακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης», τόνισε --σε αναρτήσεις του στα γαλλικά και στα αγγλικά-- ο κ. Μακρόν μέσω X, αναφέροντας πως μίλησε με τους ηγέτες των ΗΠΑ και του Κατάρ έπειτα από «τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο Ιράν και στο Κατάρ».

«Οι άμαχοι πληθυσμοί και οι βασικές ανάγκες τους, όπως και η ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών, πρέπει να προστατευτούν από την στρατιωτική κλιμάκωση», πρόσθεσε.

02:15 UKMTO: Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα κοντά στα ΗΑΕ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά

02:00 Semafor: To FBI ερευνά τον Τζο Κεντ για φερόμενη διαρροή μυστικών πληροφοριών πριν την παραίτησή του

Ο Τζο Κεντ, κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος ασφαλείας που παραιτήθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν, βρίσκεται υπό έρευνα του FBI για φερόμενη διαρροή απόρρητων πληροφοριών, ανέφερε την Τετάρτη το Semafor, επικαλούμενη τρεις πηγές.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από την αποχώρησή του από τη θέση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας την Τρίτη, πρόσθεσε το Semafor.

01:53 ΗΠΑ: Το υπουργείο Πολέμου ζητά κονδύλι 200 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στο Ιράν

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να προωθήσει στο Κογκρέσο προς έγκριση αίτημα για έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, που διανύει την τρίτη του εβδομάδα, ανέφερε η Washington Post, επικαλούμενη πηγή της στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα παρατηρεί ότι το ποσό ξεπερνά κατά πολύ το κόστος των αεροπορικών βομβαρδισμών που έχουν γίνει και πιθανόν συνδέεται με την κατεπείγουσα παραγωγή οπλικών συστημάτων καίριας σημασίας που χρησιμοποιούνται, ενώ θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσει αντίσταση στο αμερικανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, από μέλη του που εναντιώνονται στον πόλεμο.

00:57 Αλλοδαπός εργάτης νεκρός στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου του Ιράν

Άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».

Κατά ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες του βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Αντανίμ «χωρίς τις αισθήσεις του» και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

00:47 Τέσσερις Παλαιστίνιες νεκρές στη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν

Τέσσερις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.

00:39 Η Σαουδική Αραβία κατέρριψε επιπλέον drones και πύραυλο με κατεύθυνση την Ανατολική Επαρχία

Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχαίτισαν οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκαν προς την Ανατολική Επαρχία κατά την τελευταία ώρα.

Νωρίτερα απόψε, το υπουργείο ανέφερε ότι τα συστήματά του εντόπισαν και κατέρριψαν πέντε drones που είχαν ως στόχο μια ενεργειακή εγκατάσταση στην ίδια επαρχία.

00:30 Ιράν: Προειδοποιήσεις για «νέο επίπεδο αντιπαράθεσης» με ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μάχη τύπου «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» και ότι «ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης έχει ξεκινήσει» στον πόλεμο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν είχαν ως στόχο να συγκαλύψουν τις «ήττες» τους.

«Η εξίσωση οφθαλμόν αντί οφθαλμού βρίσκεται σε ισχύ και ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης έχει ξεκινήσει», πρόσθεσε.

Σε άλλη ανάρτηση, ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι «μια άλλη επανάσταση έλαβε χώρα ως αντίδραση στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν. «Το Ιράν κοιμόταν· εσείς το ξυπνήσατε», έγραψε. «Μια καταιγίδα θα ξεσηκωθεί».

00:08 Άμπου Ντάμπι: Αναχαίτιση πυραύλων πάνω από πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Αναστολή λειτουργίας στο Habshan

Το Γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι οι αρχές διαχειρίζονται δύο περιστατικά πτώσης συντριμμιών, τα οποία προέκυψαν μετά την επιτυχή αναχαίτιση πυραύλων από τα συστήματα αεράμυνας.

Οι πύραυλοι είχαν ως στόχο στρατηγικές υποδομές της χώρας και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan και το κοίτασμα πετρελαίου Bab. Για λόγους ασφαλείας και αξιολόγησης της κατάστασης, οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή των λειτουργιών στο συγκρότημα Habshan.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το συμβάν, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται στα σημεία για την πλήρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πτώση των συντριμμιών.

00:07 Γαλλία: Στη Βηρυτό την Πέμπτη ο ΥΠΕΞ για την κρίση στον Λίβανο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο

00:06 Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει τον ενεργειακό τομέα του Κόλπου

Το IRGC (Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν) προειδοποιεί ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα καταστρέψουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου των γειτόνων του στον Κόλπο, σε περίπτωση που ο δικός του ενεργειακός τομέας δεχθεί νέα επίθεση.

«Σας προειδοποιούμε για άλλη μια φορά ότι κάνατε ένα μεγάλο λάθος επιτιθέμενοι στις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας», ανέφερε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν επαναληφθεί ξανά, οι επιθέσεις στις ενεργειακές σας υποδομές και σε αυτές των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν μέχρι να καταστραφούν ολοσχερώς και η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο σοβαρή από τις αποψινές επιθέσεις».