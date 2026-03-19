Έκκληση από υπουργούς 12 χωρών της Μ. Ανατολής προς το Ιράν: Σταματήστε άμεσα τις επιθέσεις
AP Photo/Baraa Anwer
19/03/2026 • 10:25
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι υπουργοί Εξωτερικών Κατάρ, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Κουβέιτ, Λιβάνου, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Συρίας, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση ζητώντας από το Ιράν «να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις» μετά τη συνάντηση που είχαν την Τετάρτη στο Ριάντ.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από την κοινή τους δήλωση απευθύνουν έκκληση στο Ιράν «να αποστεί από κάθε μέτρο ή απειλή με στόχο το κλείσιμο ή παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή την απειλή της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας»

Οι υπουργοί των χωρών της Μέσης Ανατολής υπενθύμισαν στην κοινή τους δήλωση το δικαίωμα των κρατών να αμύνονται σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Οι υπουργοί τόνισαν περαιτέρω ότι το μέλλον των σχέσεων με το Ιράν εξαρτάται από τον σεβασμό της κυριαρχίας των κρατών και τη μη ανάμειξη στις εσωτερικές τους υποθέσεις, καθώς και από την αποχή από την παραβίαση της κυριαρχίας τους ή των εδαφών τους με οποιονδήποτε τρόπο, και από το να μην χρησιμοποιεί ή αναπτύσσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες για να απειλεί χώρες της περιοχής.

Τέλος, οι υπουργοί επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις εντατικές διαβουλεύσεις και τον συντονισμό στο θέμα αυτό, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να αξιολογούν τα αναδυόμενα ζητήματα κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και την υιοθέτηση των απαραίτητων νόμιμων μέτρων και διαδικασιών για την προστασία της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας τους, και να τερματίζουν τις ειδεχθές ιρανικές επιθέσεις στα εδάφη τους.

