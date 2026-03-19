Γκιουλέρ: Η Τουρκία είναι έτοιμη και πλήρως προστατευμένη για κάθε ενδεχόμενο

Την πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα της Τουρκίας απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα σε όλα τα επίπεδα.

Αυτά τόνισε ο Τούρκος υπουργός σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, έπειτα από επισκέψεις στην επαρχία της Αντιόχειας.

Όπως δήλωσε, «με τη βαθιά εμπειρία που διαθέτουμε ως κράτος, τον ισχυρό, αποτελεσματικό και αποτρεπτικό στρατό μας και την εγχώρια και εθνική αμυντική μας βιομηχανία, λαμβάνουμε με ευαισθησία όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε κάθε εξέλιξη στη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα και στα σύνορα. Πρέπει να πω με υπερηφάνεια ότι η Τουρκία, ενώ διατηρεί τη θέση της ως νησίδα σταθερότητας και κέντρο ασφάλειας, είναι ταυτόχρονα μια χώρα της οποίας το βάρος γίνεται αισθητό στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων και η αποτρεπτική ισχύς στο πεδίο».

Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα του υποστηρίζει τον τερματισμό των επιθέσεων, την επίτευξη εκεχειρίας και την επιστροφή στη διπλωματία, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί σε ζητήματα ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής συνοχής της χώρας, ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές.

Όπως ανέφερε, «η διεύρυνση του φάσματος απειλών καθιστά σαφές πόσο ζωτικής σημασίας είναι να ενισχύσουμε το εσωτερικό μας μέτωπο, την εθνική μας ενότητα και την αδελφοσύνη μεταξύ μας».