Φιντάν: Συμβουλεύουμε το Ιράν να μην επεκτείνει τον πόλεμο

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Τουρκία μεταφέρει «φιλικές» συμβουλές στο Ιράν να αποφύγει την επέκταση του πολέμου του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, και πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον χωρών της περιοχής είναι απαράδεκτες.

Μιλώντας στη Ντόχα, ο Φιντάν είπε ότι το Ισραήλ είναι ο κύριος υπαίτιος του πολέμου, αλλά ότι το Ιράν έχει «ιστορική ευθύνη» να μην επιτεθεί σε χώρες της περιοχής.

Είπε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με την Τεχεράνη για να κατανοήσει τη θέση τους, και ότι οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης θα συνεχιστούν.

