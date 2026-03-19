Επικεφαλής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ: Το Ιράν έχει πρόθεση να επανέλθει στον πυρηνικό εμπλουτισμό

Το Ιράν διατηρεί την πρόθεση να αναδομήσει την υποδομή του και να ανακτήσει την ικανότητά του για πυρηνικό εμπλουτισμό, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά των πυρηνικών του εγκαταστάσεων πέρυσι το καλοκαίρι, είπε σήμερα η Τούλσι Γκάμπαρντ στην ακρόασή της στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των ΗΠΑ για τις παγκόσμιες απειλές, μετά τη χθεσινή ένταση που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για όσα ανέφερε στη γραπτή της δήλωση.

Όπως έγινε γνωστό, στο γραπτό κείμενο της Διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ προβλεπόταν να αναφέρει ενώπιον της Γερουσίας ότι οι ιρανικές αρχές δεν είχαν προβεί σε «καμία ενέργεια» για την αποκατάσταση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού ουρανίου μετά τα πλήγματα που «εκμηδένισαν το πυρηνικό πρόγραμμα». Για να δικαιολογηθεί, είπε ότι έπρεπε να αφαιρέσει αυτήν τη δήλωση από την προφορική της παρουσίαση για λόγους εξοικονόμησης χρόνου.

Σήμερα, η Γκάμπαρντ επισήμανε ότι το Ιράν δεν έχει αναλάβει ακόμα ενέργειες για την αποκατάσταση της πυρηνικής του ικανότητας, αλλά διατηρεί την πρόθεση να το κάνει.

Αν και η Γκάμπαρντ δεν έδωσε απαντήσεις για το αν το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί προληπτικά στις ΗΠΑ, υπενθύμισε ότι η απόφαση για το ποια απειλή θεωρείται «άμεση» ανήκει στον πρόεδρο. Η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη οποιασδήποτε απόδειξης σχετικά με τις προθέσεις του Ιράν, σημειώνοντας ότι η απόφαση για το μέλλον ανήκει στην εκτελεστική εξουσία.

Διαφορετικοί οι στόχοι ΗΠΑ και Ισραήλ

Σε άλλο σημείο κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των ΗΠΑ για τις παγκόσμιες απειλές, η Γκάμπαρντ σημείωσε ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο κατά του Ιράν είναι διαφορετικοί. Η επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανέφερε ότι το Ισραήλ επικεντρώνεται στην αποδυνάμωση της ηγεσίας του Ιράν, με τη στόχευση και εξόντωση μελών της ηγεσίας του Ιράν, ξεκινώντας από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ότι οι στόχοι του είναι η καταστροφή της δυνατότητας εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και της ναυτικής τους δύναμης, καθώς και της δυνατότητας ναρκοθέτησης από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η Γκάμπαρντ επεσήμανε ότι οι στόχοι αυτοί διαφέρουν από εκείνους του Ισραήλ, χωρίς όμως να σχολιάσει περαιτέρω τη θέση του Ισραήλ για το αν θα προχωρούσε σε συμφωνία με το Ιράν.

Ερωτηθείσα για το αν συμφωνεί με την εκτίμηση ότι το Ισραήλ έχει «αγνοήσει» τον πρόεδρο Τραμπ στην περίπτωση των επιθέσεων κατά της ενεργειακής υποδομής του Ιράν, η Γκάμπαρντ αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις θέσεις του Ισραήλ και τις συζητήσεις τους για τις στρατηγικές ενέργειες. «Δεν έχω πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις τους ή στις σκέψεις που κατευθύνουν την απόφαση για αυτές τις επιθέσεις», δήλωσε η Γκάμπαρντ.

Σχετικά με τον ρόλο της Ουάσινγκτον στις επιθέσεις κατά του Ιράν, η Γκάμπαρντ είπε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις επιχειρησιακές δράσεις, αλλά παρέχουν συνεχώς, σε καθημερινή βάση, τις εκτιμήσεις πληροφοριών για τα γεγονότα που διαδραματίζονται.