Βρετανία: Δύο άνδρες κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν σε εβραϊκούς στόχους

Βρετανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο άνδρες για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν, καθώς φέρονται να πραγματοποιούσαν παρακολουθήσεις ατόμων και τοποθεσιών που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα, στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Νεματόλα Σαχσαβανί, 40 ετών, με διπλή ιρανική και βρετανική υπηκοότητα, και ο Αλιρεζά Φαρασάτι, 22 ετών, ιρανικής υπηκοότητας, κατηγορήθηκαν έπειτα από έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο βόρειο Λονδίνο, διάρκειας πέντε εβδομάδων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Βρετανοί βουλευτές και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5 έχουν εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τις απειλές που προέρχονται από το Ιράν προς τη Βρετανία, με αρκετές συλλήψεις και αποκαλυφθέντα σχέδια τα τελευταία χρόνια, πριν από την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ πριν από σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η ανώτερη εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας, Βίκι Έβανς, δήλωσε ότι η έρευνα θα πρέπει να καθησυχάσει τις εβραϊκές κοινότητες ότι η αστυνομία θα ενεργεί απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά τους.

«Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρές κατηγορίες βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από μια ιδιαίτερα σύνθετη έρευνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα και αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του Δικαστηρίου του Westminster την Πέμπτη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο ακόμη άνδρες που είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή