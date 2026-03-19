Γάλλος αξιωματικός πάνω στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» αποκάλυψε άθελά του τη θέση του πλοίου στη Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όπου συνεισφέρει στην άμυνα του νησιού.

Σύμφωνα με την Le Monde, ο αξιωματικός χρησιμοποιούσε την εφαρμογή Strava για να καταγράφει τη διαδρομή του πάνω στο πλοίο όταν έκανε τζόκινγκ. Καθώς η εφαρμογή καταγράφει το ακριβές στίγμα, μέσω GPS, και καθώς τα δεδομένα είναι δημόσια, όλοι μπορούν να δουν πού βρίσκεται το αεροπλανοφόρο.

Στο παρελθόν εφαρμογές όπως η Strava είχαν αποκαλύψει πολλές κρυφές αμερικανικές βάσεις με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή δεδομένα που κάποιος χρήστης ανεβάζει απρόσεκτα.

Εκατομμύρια λάτρεις των σπορ σε όλο τον κόσμο τη χρησιμοποιούν για να καταγράφουν τις επιδόσεις τους στο τρέξιμο ή το ποδήλατο, αλλά και σε άλλα σπορ. Η Strava καταγράφει το ακριβές στίγμα, με τη χρήση GPS, και ανεβάζει τα δεδομένα στο Διαδίκτυο.

Αν το προφίλ είναι δημόσιο, όλοι μπορούν να δουν πότε και που αθλήθηκε ο χρήστης της εφαρμογής, αλλά και ακριβώς ποια διαδρομή ακολούθησε.

Η παρουσία στην περιοχή της γαλλικής αεροναυτικής ομάδας, που αποτελείται τουλάχιστον από τρεις φρεγάτες και ένα πλοίο ανεφοδιασμού εκτός από το αεροπλανοφόρο, δεν αποτελεί βέβαια μυστικό. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα, η μετάδοση της ακριβούς θέσης της ομάδας, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και δημόσια στο Διαδίκτυο, είναι μια επικίνδυνη αμέλεια ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Πολύ περισσότερο καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, τουλάχιστον δύο γαλλικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν πληγεί από επιθέσεις του ιρανικού στρατοπέδου με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός και τον τραυματισμό άλλων έξι Γάλλων στρατιωτών.