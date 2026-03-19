Washington Post: Το Πεντάγωνο ζητά πάνω από 200 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν

Το Πεντάγωνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει περισσότερα από 200 δισ.δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στην Washington Post.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτό το ποσό θα ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος της προεκλογικής εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ μέχρι σήμερα και, αντίθετα, θα επιδιώξει να αυξήσει «επειγόντως» την παραγωγή κρίσιμων όπλων που δαπανώνται.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το Πεντάγωνο έχει «υποβάλει» διάφορα αιτήματα χρηματοδότησης και η Post υπονοεί ότι η πιο πρόσφατη έκδοση είναι «πιθανό να προκαλέσει μια σημαντική πολιτική μάχη στο Κογκρέσο».

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και ο Λευκός Οίκος είχαν απορρίψει αιτήματα για σχόλια από την εφημερίδα κατά τη στιγμή της δημοσίευσης του άρθρου.

Τον Δεκέμβριο, οι βουλευτές ενέκριναν έναν προϋπολογισμό ρεκόρ 901 δισ.δολαρίων για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ φέτος - αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά περισσότερα.

Υποστήριξε ότι η χρηματοδότηση της άμυνας πρέπει να φτάσει το 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2027 για να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε ως «πολύ ταραγμένες και επικίνδυνες εποχές».

Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός θα βοηθούσε τις ΗΠΑ να οικοδομήσουν έναν «ονειρικό στρατό» που θα διατηρήσει τη χώρα «ασφαλή», δήλωσε ο Τραμπ τον Ιανουάριο.

Σε συνέντευξή του στο Sky News την περασμένη εβδομάδα, ο Σκοτ ​​Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο πόλεμος έχει μέχρι στιγμής κοστίσει στις ΗΠΑ περίπου 11 δισ.δολάρια.