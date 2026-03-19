«Βουτιά» στο Bitcoin: Kάτω από τα $71.000 εν μέσω ανησυχιών για Fed και Μέση Ανατολή

Το Bitcoin σημείωσε απότομη πτώση την Πέμπτη, υποχωρώντας κάτω από τα 71.000 δολάρια, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη «σκληρή» στάση της Federal Reserve σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο υποχώρησε κατά 4,84% στα 70.315 δολάρια στις 09:15 ώρα Ελλάδας.

Το Bitcoin διαπραγματευόταν πάνω από τα 74.000 δολάρια στην προηγούμενη συνεδρίαση, έχοντας αγγίξει σχεδόν τα 76.000 δολάρια νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι επενδυτές μειώνουν τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων λόγω πληθωρισμού

Η πίεση στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκε αφού η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά προειδοποίησε για επίμονους πληθωριστικούς κινδύνους, ιδιαίτερα από τις αγορές ενέργειας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επισήμαναν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μπορεί να περιπλέξει την πορεία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού και να καθυστερήσει πιθανές μειώσεις επιτοκίων.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό το 2026 στο 2,7% από 2,4%, δείχνοντας ανησυχία ότι οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να παραμείνουν.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη και συνέχισαν ανοδικά στην ασιατική συνεδρίαση την Πέμπτη, μετά από επίθεση του Iran σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, ως απάντηση σε πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Τα κρυπτονομίσματα, που πλέον κινούνται ολοένα και περισσότερο σε συνάρτηση με τις μακροοικονομικές εξελίξεις, δέχθηκαν πιέσεις καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενίσχυσε τις αποδόσεις των ομολόγων και το δολάριο.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στις ΗΠΑ έκλεισαν επίσης χαμηλότερα την Τετάρτη, ενώ οι ασιατικές αγορές κατέγραψαν πτώση στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης.

Η Bank of Japan διατήρησε επίσης αμετάβλητα τα επιτόκια και προειδοποίησε ότι η πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να επηρεάσουν τον πληθωρισμό στην Ιαπωνία.

Η Kraken «παγώνει» τα σχέδια για IPO

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken ανέστειλε τα σχέδια για μια πολυδισεκατομμυριούχα αρχική δημόσια προσφορά (IPO), επικαλούμενο δυσμενείς συνθήκες στην αγορά, σύμφωνα με το CoinDesk.

Η εταιρεία, η οποία είχε καταθέσει εμπιστευτικά σχέδιο S-1 στην U.S. Securities and Exchange Commission τον Νοέμβριο, αναμένεται πλέον να καθυστερήσει την εισαγωγή της μέχρι να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω πτώσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων από τα τέλη του 2025, με χαμηλότερες τιμές και όγκους συναλλαγών να επηρεάζουν αρνητικά τις αποτιμήσεις και τη ζήτηση των επενδυτών.

Η Kraken αποτιμήθηκε τελευταία φορά στα 20 δισ. δολάρια, μετά την άντληση 800 εκατ. δολαρίων, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθός της παρά το δύσκολο περιβάλλον.

Πτώση και στα altcoins: Το Ethereum στο -6%

Τα περισσότερα altcoins υποχώρησαν επίσης την Πέμπτη, επεκτείνοντας τις απώλειες. Το Ethereum σημείωσε πτώση 6% στα 2.193,41 δολάρια. Το XRP υποχώρησε κατά 3,5% στα 1,47 δολάρια. Τα Solana και Polygon κατέγραψαν πτώση 4% το καθένα, ενώ το Cardano σημείωσε απώλειες 6%. Μεταξύ των meme tokens, το Dogecoin υποχώρησε κατά 5%.