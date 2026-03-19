Πετρέλαιο: Άλμα 4%, εκτοξεύτηκε στα 112 δολάρια το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αύξηση πάνω από 4% την Πέμπτη, έπειτα από την επίθεση του Ιράν σε αρκετές ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή ως απάντηση στο πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 4,92% στα 112,26 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού αργού καταγράφουν αύξηση 1,15% στα 96,57 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent έκλεισε με άνοδο 3,8% την Τετάρτη, ενώ το αμερικανικό αργό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται με την μεγαλύτερη έκπτωση σε σχέση με το Brent εδώ και 11 χρόνια λόγω των απελευθερώσεων από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ και του υψηλότερου κόστους μεταφοράς, ενώ οι ανανεωμένες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής έχουν δώσει μεγαλύτερη στήριξη στο Brent.

Η QatarEnergy δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ras Laffan, τοποθεσία των βασικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας LNG του Κατάρ, προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στον ενεργειακό του κόμβο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έκλεισαν επίσης ορισμένες ενεργειακές δραστηριότητες, ανταποκρινόμενα σε περιστατικά στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan και στο πετρελαϊκό πεδίο Bab που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών από αναχαιτισμένους πυραύλους.

Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν προς το Ριάντ την Τετάρτη και μια απόπειρα επίθεσης με drone σε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Το Ιράν εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης πριν από τις επιθέσεις του σε αρκετές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε όλη τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, καθώς προετοιμαζόταν να αντιδράσει για επιθέσεις στις δικές του ενεργειακές υποδομές στο Νότιο Παρς και την Ασαλούγιεχ.

Το Νότιο Παρς είναι ο ιρανικός τομέας του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο το Ιράν μοιράζεται με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Κατάρ, στην άλλη πλευρά του Κόλπου.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν υποστηριζόμενες καθώς οι νέες επιθέσεις του Ιράν στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής εμβαθύνουν τις περιφερειακές εντάσεις, χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης ή βραχυπρόθεσμου ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε η Tina Teng, στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Moomoo ANZ.