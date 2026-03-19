Ν. Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σ. Αραβία προστάτευσαν κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου

«Αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το επίπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας», τόνισε ο Δένδιας, μιλώντας στο 4ο East Macedonia Thrace Forum στην Αλεξανδρούπολη, με αφορμή την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία.

«Είχαμε την κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, η οποία προστατευτεί εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία και όχι μόνο, καθώς έτσι προστατεύεται και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών», είπε.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η ελληνική συμμετοχή έγινε έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας. «Αυτό που κάνουμε στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι να προστατεύσουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου έχει καθοριστική σημασία για τη διαβίωσή μας», υπογράμμισε.

Σημείωσε επίσης ότι οι ιρανικοί πύραυλοι που καταρρίφθηκαν κινούνταν τρεις φορές ταχύτερα από άλλους. «Μιλάμε για ταχύτητες 4.000 χλμ/ώρα. Στο μέλλον μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε πυραύλους με ταχύτητα, για παράδειγμα, 7.000 χλμ/ώρα», πρόσθεσε με νόημα.

Αναφερόμενος στη συζήτηση τη χαρακτήρισε «μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρέσβη, μόνιμο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, M. Ουίτακερ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και για τη συνεργασία των χωρών μας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

