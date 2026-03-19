Υπ. Άμυνας Ιταλίας: Κύριος κίνδυνος για τις χώρες που δεν εμπλέκονται άμεσα στη σύρραξη είναι η τρομοκρατία

Σε δηλώσεις του στο ιταλικό ραδιοφωνικό δίκτυο Rtl 102,5, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων σε χώρες που δεν εμπλέκονται στην σύρραξη στην Μέση Ανατολή.

«Σε αυτή την φάση, επιθέσεις του Ιράν και των ένοπλων συμμάχων του - όπως είναι η Χεζμπολάχ- σε βάρος της Ιταλίας, δεν θεωρούνται πιθανές. Ο κύριος κίνδυνος αποτελείται από την τρομοκρατία. Εκτιμάται ότι υπάρχουν χιλιάδες "ιρανικοί πυρήνες εν υπνώσει", σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

«Πρόκειται για άτομα τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν μοιάζουν επικίνδυνα, αλλά που μπορούν να δραστηριοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Και επιθέσεις αυτοκτονίας», πρόσθεσε ο Κροζέτο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας, «πρόκειται για δίκτυα τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από πολλά χρόνια, σε όλο τον κόσμο» και «είναι αυτή ακριβώς η μεγαλύτερη εσωτερική απειλή για τις χώρες που δεν έχουν εμπλακεί άμεσα στην σύρραξη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη».

Με αναφορά, τέλος, στην στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ, ο Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε:

«Ένας ευρωπαϊκός στόλος θα μπορούσε να εκληφθεί ως στόλος του ΝΑΤΟ. Με εχθρικό χαρακτήρα, δηλαδή, και συμμετοχή στον πόλεμο στο πλευρό του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θεωρώ ότι πρέπει να ανυψωθεί σημαία του ΟΗΕ, με στόλο ο οποίος να αποτελείται από την Ευρώπη, την Κίνα, την Ασία, την Ινδία και όλες τις χώρες του κόσμου», κατέληξε ο Ιταλός υπουργός και στενός συνεργάτης της Τζόρτζια Μελόνι.