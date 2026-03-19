Χέγκσεθ για Ιράν: Ο κόσμος και οι αχάριστοι Ευρωπαίοι πρέπει να ευχαριστούν τον Τραμπ - Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση (vids)

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας για τη συνέχιση των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «δεν θα σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τις οικογένειες έξι Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν σε συντριβή αεροσκάφους ανεφοδιασμού στο Ιράκ την περασμένη εβδομάδα.

«Μας είπαν: τελειώστε το, τιμήστε τη θυσία τους, μην υποχωρήσετε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος απάντησαν με μια σαφή δέσμευση: «Θα το τελειώσουμε».

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, ανέφερε στην ενημέρωσή του για τον πόλεμο με το Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα εντείνουν ξανά τις επιθέσεις τους σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν ήδη πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους, ενώ προανήγγειλε ακόμη μεγαλύτερα χτυπήματα, χαρακτηρίζοντας την επόμενη φάση επιχειρήσεων ως τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα.

To date, we’ve struck over 7,000 targets across Iran and its military infrastructure. That is not incremental—that is overwhelming force applied with precision.



And again today will be the largest strike package yet.



Yet, just like yesterday, as I’ve said from… pic.twitter.com/PKshYjbUUw — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Και πάλι σήμερα θα είναι το πιο μεγάλο κύμα επιθέσεων μέχρι τώρα, όπως και χθες ήταν», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

«Οι δικές μας δυνατότητες ενισχύονται, ενώ του Ιράν αποδυναμώνονται», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική αντιαεροπορική άμυνα έχει ουσιαστικά «ισοπεδωθεί».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 120 πλοία του ιρανικού ναυτικού, ενώ εξουδετερώθηκαν και τα 11 υποβρύχια του Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ απάντησε στην κριτική ότι η κυβέρνηση Τραμπ εισήλθε στη σύγκρουση με το Ιράν χωρίς σαφή στόχο, δηλώνοντας ότι οι στόχοι τους σήμερα παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς της πρώτης ημέρας: «αμετάβλητοι», «σε στόχο» και «σύμφωνα με το σχέδιο».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν: «Την καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων, την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν, την καταστροφή του ιρανικού Ναυτικού και την εξασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Πολεμάμε για να κερδίσουμε και κερδίζουμε με τους όρους μας, ακολουθώντας τους στόχους μας» πρόσθεσε ο Χέγσεθ στην ενημέρωση του Πενταγώνου.

Επίσης, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι επιθέσεις του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων «έχουν μειωθεί κατά 90% από την αρχή της σύγκρουσης».

Πρόσθεσε ότι «η τελευταία θέση που θα ήθελε κάποιος να έχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο» είναι η θέση ενός ανώτερου ηγέτη στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αποκαλώντας τους «προσωρινές θέσεις».

The last jobs anyone in the world wants right now: senior leader for the IRGC or Basij—temp jobs, all of them. pic.twitter.com/qSLm9FttV3 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Ένα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν είναι απλά περιφερειακό πρόβλημα, είναι άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον πολιτισμό» υπογράμμισε ο Χέγκσεθ για το Ιράν.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη και ακόμα και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον Πρόεδρο Τραμπ - "ευχαριστούμε"».

The world, the Middle East, our ungrateful allies in Europe, and even segments of our own press should be saying one thing to Trump: thank you. pic.twitter.com/gkIWoNPNz6 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Το Πεντάγωνο θα μπορούσε να λάβει μέχρι και 200 δισεκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και την ευρύτερη στρατιωτική ασφάλεια των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

«Νομίζω ότι αυτό το ποσό μπορεί να αλλάξει», είπε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ. «Χρειάζονται χρήματα για να σκοτώσεις τους κακούς».



$200 billion… that number could move.



It takes money to kill bad guys.



We need to be properly funded for what has been done and what we may have to do in the future. pic.twitter.com/HU5apsFdO0 — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Πηγαίνουμε ξανά στο Κογκρέσο και στους ανθρώπους μας εκεί για να εξασφαλίσουμε ότι θα χρηματοδοτηθούμε σωστά» πρόσθεσε.

