Πρωθυπουργός Κατάρ: Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ιράν

Σε άμεσο τερματισμό του πολέμου κάλεσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ αλ Θάνι, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση πρέπει να σταματήσει «αμέσως».

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στις πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις της χώρας «θα έχει σοβαρές συνέπειες», υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες απειλούν την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα.

Όπως τόνισε, το Ιράν οφείλει να διακόψει τις επιθέσεις του και να μην προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε επέκταση του πολέμου δεν μπορεί να οδηγήσει σε σταθερότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτους και αδικαιολόγητους» τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί στοχοποίησης αμερικανικών βάσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη χθεσινή επίθεση στις υποδομές του Ρας Λάφαν, σημειώνοντας ότι καταδεικνύει πως το Ιράν πλήττει ενεργειακές εγκαταστάσεις κρίσιμης σημασίας όχι μόνο για το Κατάρ αλλά και για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, με επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι το Κατάρ διατηρεί το δικαίωμά του, βάσει του διεθνούς δικαίου, να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις που έχουν στοχοποιήσει εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου.

