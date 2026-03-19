Ταγιάνι: H κοινή δήλωση Ιταλίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Ιαπωνίας για το Ορμούζ είναι πολιτικό κείμενο

«H κοινή δήλωση Ιταλίας, Γαλλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ολλανδίας και Ιαπωνίας για το Ορμούζ είναι ένα πολιτικό κείμενο, όχι στρατιωτικό», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Eξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο La7.

Ο Ιταλός υπουργός Eξωτερικών πρόσθεσε ότι πρόκειται για προσπάθεια η οποία αποσκοπεί σε συνεργασία και στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα. «Συνεργαζόμαστε και μιλάμε με διάφορες πλευρές, στέλνοντας πολιτικά μηνύματα», είπε ο Ταγιάνι.

«Ελπίζουμε να μην υπάρξει κλιμάκωση, αυτός είναι ο στόχος της προσπάθειάς μας και για το Oρμούζ. Η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να διασφαλιστεί για να αποφύγουμε, ακριβώς, και την επιδείνωση της κατάστασης των ενεργειακών πηγών. Δεν είμαστε μέρος του πολέμου και δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του πολέμου», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τη Rai, στην παρούσα φάση η Ιταλία δεν προτίθεται να στείλει στρατιωτικά πλοία στα Στενά του Oρμούζ.

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή