Η απόφαση του Ισραήλ να εξουσιοδοτήσει τον στρατό του να εξοντώνει ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στρατηγική «αποκεφαλισμού» και την αποτελεσματικότητά της. Παρότι ο στόχος φαίνεται να είναι η αποσταθεροποίηση και ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος, αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα αντίθετα.

Σύμφωνα με τον Guardian, Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση εξέγερσης, η ιρανική αντιπολίτευση θα κατασταλεί βίαια, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την ιδέα ότι οι στοχευμένες δολοφονίες μπορούν να διευκολύνουν εσωτερική αλλαγή. Μέχρι στιγμής, οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει στον θάνατο κορυφαίων προσώπων, όπως ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας.

Ωστόσο, το ιρανικό καθεστώς δεν είναι προσωποκεντρικό. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, διαθέτει βαθιά θεσμική δομή, επιτρέποντας την αντικατάσταση των ηγετών από εσωτερικά στελέχη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη πιο σκληροπυρηνικών και λιγότερο προβλέψιμων προσώπων, ενισχύοντας αντί να αποδυναμώνει το σύστημα.

Αναλυτές τονίζουν, επίσης, ότι τέτοιες τακτικές συχνά ενισχύουν την αντίσταση. Αντί να παράγουν φιλοδυτικές δυνάμεις, δημιουργούν νέα κύματα σκληροπυρηνικών που έχουν βιώσει απώλειες και επιδιώκουν εκδίκηση. Η εμπειρία του Ισραήλ με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ δείχνει ότι, παρά τις απώλειες ηγετών, οι οργανώσεις αυτές ανασυγκροτήθηκαν.

Ο Τζον Άλτερμαν, από το Center for Strategic and International Studies στην Ουάσιγκτον, επισημαίνει ότι η απομάκρυνση ηγετών δεν εγγυάται πολιτικά αποτελέσματα, ενώ ενδέχεται να αφαιρεί πρόσωπα που μπορούν να ελέγχουν πιο ακραία στοιχεία. Παράλληλα, θεωρεί πιθανό ένα σενάριο εσωτερικά ασταθούς Ιράν που θα καταφύγει σε εξωτερική βία, μέσω κυβερνοεπιθέσεων ή πληρεξούσιων δυνάμεων.

Επιπλέον, η κατάρρευση του καθεστώτος δεν είναι δεδομένη. Πιθανότερο θεωρείται ένα πραξικόπημα εκ των έσω, από τους Φρουρούς της Επανάστασης, με στόχο τη διατήρηση του συστήματος. Άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν μπορεί να παραμείνει ανθεκτικό, αλλά πιο επιθετικό και δύσκολα διαχειρίσιμο.

Τελικά, η στρατηγική «αποκεφαλισμού» ενδέχεται όχι μόνο να αποτύχει να φέρει αλλαγή, αλλά και να ενισχύσει ένα πιο σκληρό και επικίνδυνο καθεστώς.

