Τραμπ: Δεν θα στείλουμε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν - Ο Νετανιάχου συμφώνησε να μην χτυπήσει ενεργειακές υποδομές

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την ετοιμότητα του Τόκιο να «αναλάβει δράση» για την ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, στέλνοντας παράλληλα ένα αιχμηρό μήνυμα προς το ΝΑΤΟ για την αδράνειά του, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να στείλει χερσαία στρατεύματα στη σύγκρουση με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιαπωνία ήταν μία από τις έξι χώρες που εξέδωσαν κοινή δήλωση σήμερα το απόγευμα, αναφέροντας ότι είναι «έτοιμες να συνεισφέρουν» στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πιστεύει ότι η Ιαπωνία θα «αναλάβει δράση» στον πόλεμο, προτού προσθέσει «σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης: «Δεν στέλνω στρατεύματα πουθενά – και αν το έκανα, δεν θα σας το έλεγα». Συνέχισε χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «εκδρομή», προσθέτοντας ότι «θα τελειώσει πολύ σύντομα».

Μιλώντας για το Ιράν, πρόσθεσε: «Ο ναυτικός τους στόλος έχει καταστραφεί, η αεροπορία τους έχει καταστραφεί, ο αντιαεροπορικός τους εξοπλισμός έχει καταστραφεί, πετάμε όπου θέλουμε… η ηγεσία τους έχει καταστραφεί».

«Έπρεπε να κάνω αυτή τη μικρή εκδρομή και να κάνω κάτι που κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε το θάρρος να κάνει», συμπλήρωσε.

«Έχουμε 45.000 στρατιώτες στην Ιαπωνία, περιμένω να επιταχύνει στη βοήθειά της στη Μέση Ανατολή... μεταφέρει το 95% του πετρελαίου της από τα Στενά του Ορμούζ» πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν χρησιμοποιούμε εμείς τα Στενά, τα υπερασπιζόμαστε για όλους τους άλλους, την Ιαπωνία, την Κίνα, την Ευρώπη. Τώρα, η Βρετανία θέλει να στείλει αεροπλανοφόρο, τους είπα πως το ήθελα πριν τον πόλεμο» είπε ακόμα.

Ερωτηθείς για το αίτημα του Πενταγώνου να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος κατά του Ιράν με 200 δισ. δολάρια, επιβεβαίωσε ότι μπορεί να ζητήσει 200 δισ. δολάρια σε νέα χρηματοδότηση για το Πεντάγωνο, αποκαλώντας το «μικρό τίμημα» για να διασφαλίσει ότι ο στρατός διαθέτει ό,τι χρειάζεται για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το αίτημα αυτό θα περιλαμβάνει περισσότερα από όσα απαιτούνται μόνο για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Θέλουμε να είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε υπάρξει ποτέ», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο. «Είναι ένα μικρό τίμημα για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε στην κορυφή».

Ο Τραμπ δεν ανέφερε συγκεκριμένα για ποιο σκοπό χρειάζεται το Πεντάγωνο τη χρηματοδότηση, λέγοντας μόνο ότι θέλει να διασφαλίσει ότι ο στρατός διαθέτει «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών». Παράλληλα, αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη όπλων, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση είναι «συνετή» στην κατανομή των δαπανών.

Ακόμα, αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από τον οποίο και ζήτησε να μην επιτεθεί σε ιρανικά ενεργειακά κοιτάσματα και εκείνος - όπως σημείωσε - συμφώνησε να μην το κάνει. «Του είπα ‘Μην το κάνεις αυτό’ και δεν θα το κάνει» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Τακαΐτσι: Η παγκόσμια οικονομία πρόκειται να δεχτεί «τεράστιο πλήγμα»

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι καταδίκασε σήμερα τις επιθέσεις του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ και είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μόνο εκείνος μπορεί να φέρει την ειρήνη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπου έγινε δεκτή από τον Τραμπ, η Τακαΐτσι προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πλήγμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, έχει φέρει στην Ουάσιγκτον προτάσεις για να ηρεμήσουν οι αγορές ενέργειας και σκοπεύει να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που αφορούν την οικονομική ασφάλειας και τις σπάνιες γαίες.

Η Τακαΐτσι είπε επίσης ότι είναι έτοιμη να προσεγγίσει τους εταίρους της Ιαπωνίας ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες να επικοινωνήσει και με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ από την πλευρά του είπε ότι θα συζητήσουν εμπορικά θέματα, καθώς και την υποστήριξη που θα μπορούσε να προσφέρει το Τόκιο στον πόλεμο στο Ιράν. Η Ιαπωνία «παίρνει πραγματικά θέση» σε ό,τι αφορά τον πόλεμο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει λάβει «εγγυήσεις», χωρίς άλλες διευκρινήσεις.

«Νομίζω ότι, μετά τις ανακοινώσεις που κάναμε χθες και προχθές για την Ιαπωνία, η χώρα αυτή παίρνει πραγματικά θέση, ναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας, έπειτα από μια παύση: «Όχι όπως το ΝΑΤΟ».

