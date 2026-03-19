Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν άγνωστα drones πάνω από μια στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε την Τετάρτη η Washington Post, επικαλούμενη τρία άτομα που ενημερώθηκαν για την κατάσταση.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν προσδιορίσει από πού προήλθαν τα drones, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο δύο από τα άτομα.

Τα drones πάνω από το Φορτ ΜακΝερ ώθησαν τους αξιωματούχους να εξετάσουν το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ωστόσο, οι υπουργοί δεν έχουν μετακινηθεί, πρόσθεσε το ρεπορτάζ, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί πιο στενά τις πιθανές απειλές λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού για τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα την αναφορά αμέσως.

Το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ αρνήθηκε να συζητήσει τα drones με την Washington Post.

«Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις κινήσεις του γραμματέα (του Χέγκεθ) για λόγους ασφαλείας και η αναφορά τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη», δήλωσε στην Post.