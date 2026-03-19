Ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, περπατούσε με αυτοπεποίθηση φορώντας σκούρα γυαλιά και μαύρο παλτό την Παρασκευή μέσα από μια συγκέντρωση υποστηρικτών του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης. Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνισή του σε έναν πόλεμο στον οποίο αποτελούσε γνωστό στόχο.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ήταν νεκρός. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εντόπισαν τον Λαριτζανί να βρίσκεται μαζί με άλλους αξιωματούχους σε ένα κρησφύγετο στα περίχωρα της Τεχεράνης και τον εξουδετέρωσαν με πυραυλικό πλήγμα.

Με χιλιάδες μέλη του καθεστώτος νεκρά — από κορυφαίους ηγέτες έως απλούς εκτελεστές στους δρόμους — Ιρανοί αναφέρουν ότι μια αίσθηση αποδιοργάνωσης αρχίζει να επικρατεί.

Λεπτομερείς λίστες στόχων και εκθέσεις αποτίμησης ζημιών που είδε η Wall Street Journal προσφέρουν μια εσωτερική εικόνα της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται για να εξουθενωθούν.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η προσπάθεια ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες του πολέμου και συνεχίζει να εντείνεται. Το Ισραήλ καταδιώκει τις δυνάμεις ασφαλείας από τα αρχηγεία τους σε σημεία συγκέντρωσης και στη συνέχεια σε κρησφύγετα κάτω από γέφυρες, σε μια προσπάθεια να διαταράξει τη δράση τους και να δείξει στους Ιρανούς ότι οι μηχανισμοί επιβολής εξουδετερώνονται.

Σημειώνεται ότι, οι επιθέσεις έπληξαν το ηθικό των δυνάμεων ασφαλείας και οδήγησαν ορισμένους να κοιμούνται σε οχήματα, τζαμιά ή άλλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ισραηλινή εκτίμηση.

Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι άρχισαν να καλούν μεμονωμένους διοικητές, απειλώντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους με το όνομά τους, εάν δεν αποσυρθούν σε περίπτωση εξέγερσης.

Η Journal εξέτασε το περιεχόμενο μιας τέτοιας κλήσης μεταξύ ανώτερου Ιρανού αστυνομικού διοικητή και πράκτορα της Μοσάντ.

«Με ακούς;» ακούγεται να λέει ο πράκτορας στα φαρσί. «Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας».

«Εντάξει», απάντησε ο διοικητής.

«Σε καλώ για να σε προειδοποιήσω ότι πρέπει να σταθείς με τον λαό σου. Αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι όπως του ηγέτη σου».

«Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου. Είμαι ήδη νεκρός άνθρωπος. Απλώς έλα να μας βοηθήσεις».

Παρά την αποδιοργάνωση, οι δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να ελέγχουν τους δρόμους και να αποτρέπουν την εξέγερση, με πολλούς Ιρανούς να φοβούνται ότι οποιαδήποτε προσπάθεια θα ήταν αυτοκτονική.