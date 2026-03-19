Στάρμερ στον Εμίρη του Κατάρ: Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό σας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη στον Εμίρη του Κατάρ, Σέιχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του Κατάρ και των συμμάχων του στον Κόλπο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο, μετά τις επιθέσεις του Ιράν κατά των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Κατάρ.

«Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε καταδικάζοντας τις ιρανικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Κατάρ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας», ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του Στάρμερ σχετικά με τη συνάντηση.

«Είπε (ο Στάρμερ) ότι τέτοιες απερίσκεπτες επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές κινδυνεύουν να οδηγήσουν την περιοχή σε περαιτέρω κρίση και να επιδεινώσουν τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις που γίνονται αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συζητώντας την συνεχιζόμενη αμυντική υποστήριξη που παρέχει το Ηνωμένο Βασίλειο στους εταίρους μας στην περιοχή, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό του Κατάρ και όλων των συμμάχων μας στον Κόλπο».

